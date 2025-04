No se puede hablar de Ollanta, sin pensar en Nadine. Y es que, en cada suceso que ha marcado la vida del capitán en retiro del Ejército, siempre estuvo presente su esposa, quien no solo era su compañera; sino también su asesora en todas las decisiones que tomaba.

Es por ello que, según la tesis del Ministerio Público, Heredia Alarcón fue la cabeza detrás del presunto proyecto criminal que habría solicitado financiamiento al gobierno venezolano del desaparecido Hugo Chávez y a la empresa Odebrecht y OAS, para costear las campañas políticas de su esposo, en el 2006 y 2011, respectivamente.

Por ello, la ex pareja presidencial fue investigada desde el 2015, procesada judicialmente y llevada a juicio oral, por el presunto delito de lavado de activos.

Diez años después de haber empezado este periplo judicial, la expareja presidencial y el país, conocerá el desenlace. Y que, este miércoles 15 de abril, el Poder Judicial (PJ) tendrá la responsabilidad de determinar si son o no culpables, penalmente, de haber blanqueado activos ilícitos.

El Ministerio Público (MP) ha solicitado 20 años de cárcel para Humala Tasso y 26 años y tres meses de cárcel para Heredia Alarcón.

La Fiscalía imputa a Nadine Heredia y Ollanta Humala la recepción de $600 mil durante la campaña de 2006, provenientes del gobierno venezolano de Hugo Chávez, y otros $3 millones en 2011, provenientes de la empresa Odebrecht y OAS.

El MP acusa a Humala Tasso que, como presidente de la República, junto con su esposa, la primera dama, Nadine Heredia Alarcón, utilizaron su poder político e instrumentalizaron el aparato estatal junto con funcionarios de menor rango, dedicados a la promoción de la inversión privada en proyectos, desplegando una serie de actos delictivos. Muchos de ellos habrían sido con la finalidad de retribuir los aportes, presuntamente ilícitos, que recibieron durante las campañas electorales presidenciales en las que participaron.

Entre los principales elementos presentados por la fiscalía están las declaraciones que brindaron los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y la empresa Odebrecht y OAS. Su examigo y asesor Martín Belaúnde Lossio, las agendas de Nadine Heredia y los “falsos aportantes” al Partido Nacionalista.

Por su parte, la defensa de los acusados ha negado la recepción de aportes ilícitos, señalando que no se ha podido probar la procedencia de dinero de Venezuela, que no se ha probado la ilicitud del dinero que habría ingresado de Brasil a través de las empresas Odebrecht y Oas. Y, como punto esencial, que no se puede probar un lavado de activos para los hechos que se le imputan en el 2006 y 2011.

Humala y Heredia ya han probado los sinsabores de la carcelería, cuando en julio del 2017, se les dictó una orden de prisión preventiva por 18 meses por este caso. Sin embargo, nueve meses después recobraron su libertad por orden del Tribunal Constitucional (TC).

Este miércoles se conocerá si retornan a prisión, esta vez para cumplir una condena. La cita, para la lectura del adelanto de fallo, es a las 9:00 de la mañana, en la Sala Número 1 del Edificio Carlos Zavala Loayza, ubicado frente a Palacio de Justicia. Todos los acusados deberán acudir de manera presencial.

El colegiado a cargo de dar a conocer la sentencia es el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional integrado por la jueza Nayko Coronado Salazar, y los magistrados Juana Mercedes Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias.

Ollanta Humala, ante el tribunal que emitirá su decisión, rechazó que junto a su esposa, hayan cometido algún delito y solicitó ‘justicia’.

“Creemos en la ley, siempre he defendido la ley, como militar y como presidente de la República y ahora, no puede dejar de defenderla y de acatarla y esa ha sido mi conducta y la de mi esposa. Porque a pesar de tantas arbitrariedades, nosotros todavía mantenemos la confianza en la justicia y por eso estamos acá, demandando justicia. 16 años ya es bastante como para estar en esta situación permanente de inseguridad jurídica y que permanentemente estén tomando nuestros nombres, los fiscales, como casos emblemáticos, condenando anticipadamente algo que no se ha cometido ningún delito. Por eso, señores magistrados, termino pidiéndoles a ustedes que juzguen todo esto en base a las pruebas y que nos abstraigamos, como decía Jhon Rawls, de todo aquello que nos pueda generar un prejuicio.” Ollanta Humala, expresidente del Perú

Nadine Heredia ha pedido a los jueces una decisión “humana”, rechazando haber cometido los actos ilícitos que se le atribuyen o prebenda alguna.

“Me he defendido con las armas que me da la ley, a pesar de todas las restricciones y hemos llegado a este día con la plena confianza de que lo que hicimos de bien por nuestro país, lo hicimos sinceramente, con amor al Perú y sin prebendas. Solicito a este tribunal, una decisión humana, que garantice nuestros derechos fundamentales, constitucionalmente protegidos y que prevalezca la justicia”. Nadine Heredia Alarcón, exprimera dama

Las fechas claves del caso por presunto lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia Las fechas claves del caso por presunto Lavado de Activos 1 2015 Abren investigación La fiscalía para casos de Lavado de Activos abre investigación contra Nadine Heredia, por presuntos pagos no sustentados. Ese mismo año aparecen las agendas de la entonces primera dama. 2 2016 Incluyen a Humala Ollanta Humala es incluido en la investigación por presunto delito de lavado de activos, por dinero proveniente, presuntamente, de Venezuela. 3 2017 Caso Lava Jato los alcanza y se ordena su prisión preventiva El exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, señala ante las autoridades peruana que la constructora habría entregado $3 millones para la campaña de Ollanta Humala. Ese mismo año, el Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva para Humala y su esposa, Nadine Heredia. 4 2018 Recobran su libertad Tras permanecer nueve meses en prisión preventiva, Ollanta Humala y Nadine Heredia, son liberados por orden del Tribunal Constitucional. 5 2019 Fiscalía presenta acusación El fiscal Germán Juárez Atoche, presentó la acusación contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otras once personas naturales y jurídicas. 6 2022 Inicia el juicio oral El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inicia el juicio oral en contra de Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros, por el presunto delito de lavado de activos a través de los aportes recibidos en las campañas electorales del 2006 y 2011 7 2023 Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no acuden a declarar Los empresarios brasileños, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, deciden no declarar en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, pese a que era parte e del acuerdo de colaboración que firmaron con la justicia peruana. No obstante, el colegiado de juzgamiento decidió que se utilicen las declaraciones que brindaron al momento de firmar el acuerdo. 8 2025 PJ emite sentencia El Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, dispone que la sentencia contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros,, sea emitida el 15 de abril.

Del “Locumbazo” a “Madre Mía”

Heredia Alarcón, la joven de pensamiento liberal y Humala Tasso, el militar que había servido en zonas de emergencia, decidieron casarse en enero de 1999, luego de dos años de noviazgo.

Incluso antes de ser pareja, la dupla Humala-Heredia ya estaba emparentada. Para ser más específicos, Nadine es tía de Ollanta.

Un año y medio después de empezar su proyecto familiar, específicamente el 29 de octubre del 2000, el entonces comandante del Ejército Peruano Ollanta Humala, junto a su hermano Antauro, se alzaron en armas en contra del tercer gobierno de Alberto Fujimori, en un hecho conocido como el “Locumbazo”.

Así ocurrió: En 2000 Ollanta Humala se amotina en Locumba

El acto de sublevación se inició en la ciudad de Locumba, en Tacna; donde Humala se desempeñaba como jefe de unidad de un grupo de artillería antiaérea en el Fuerte Arica (Sexta División Blindada).

Coincidentemente, aquel mismo día, el exasesor del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos, escapaba del país a bordo del velero ‘Karisma’, con rumbo a Venezuela.

El levantamiento de los hermanos Humala Tasso duró hasta el 10 de diciembre del 2000, fecha en la que decidieron entregarse.

Ambos fueron detenidos y encarcelados. No obstante, once días después, el Congreso de la República le concedió la amnistía a Ollanta y su hermano mayor, Antauro, también fue puesto en libertad por un juzgado de derecho público.

Tiempo después, en 2014, durante una entrevista a la Revista Cosas, la misma Nadine aseguró que fue ella quien convenció a su esposo Ollanta para que encabece el acto de rebelión.

“Por ejemplo, el levantamiento de Locumba se dio luego de varios intentos […] Entonces le dije que no había forma de que lo haga con ese ánimo. En la siguiente vez, quince días después, me puse firme y le dije: ‘Tienes que hacerlo, no hay forma de que no lo hagas…‘. Si él me ve más firme, se fortalece…”, narró Heredia.

Así las cosas, el “Locumbazo” habría sido el primer contacto con el poder de la pareja Humala-Heredia, quien salió bien librada. Incluso, el militar ya se perfilaba como un figura de los reservistas y etnocaceristas que lo habían apoyado.

No obstante, Humala fue reincorporado a sus funciones siendo designado agregado militar en Francia y, posteriormente, en Corea del Sur.

En diciembre del 2004, Humala Tasso fue pasado al retiro y sin las ataduras de la vida militar empezó su proyecto político junto a Heredia Alarcón.

La candidatura el militar en retiro, que ya había puesto en la palestra su discurso nacionalista y radical, fue inscrita a través de Unión por el Perú (UPP).

Fue por entonces que se comenzó a estrechar su cercanía con ideologías puestas en marcha en Bolivia, con Evo Morales y o dictatoriales, como la de Venezuela que por entonces estaba gobernado por Hugo Chávez.

Incluso, siendo aún candidato presidencial, Humala junto a su esposa viajaron a Venezuela en enero del 2006, donde recibirían el respaldo del propio Chávez. Años después, la justicia peruana le imputaría a la pareja presidencial haber sido financiados con dinero chavista en la campaña de ese año.

Pese a pasar a la segunda vuelta electoral, el candidato que vestía de polo rojo en cada una de sus apariciones públicas para distinguirse de la clase tradicional, perdió frente a Alan García, quien fue electo presidente en junio del 2006.

Humala y Heredia no se rindieron y buscaron inscribir su propio partido político. Así, el 3 de octubre de 2005, nace el Partido Nacionalista Peruano (PNP) de la mano de la pareja que ansiaba llegar a la presidencia del país.

Sin embargo, antes de que pudieran ver su sueños reflejados en el voto popular, Humala tuvo que someterse al primer escrutinio de la justicia con el Caso “Madre Mía”.

El 10 de agosto del 2006 se formalizó una denuncia penal contra Ollanta Moisés Humala Tasso por la comisión del delito de desaparición forzada y tortura en agravio de los esposos Benigno Sullca Castro y Natividad Ávila Rivera, y por los mismos delitos -en grado de tentativa- en agravio de Jorge Ávila Rivera.

Los hechos, que la justicia también consideró ejecución extrajudicial, se vinculaba a diversos asesinatos que habrían ocurrido en la Base Contrasubversiva de Madre Mía (Huánuco), donde el militar estaba destacado en 1992.

El caso lo persiguió hasta el 2009, y pese a que algunos testigos inicialmente lo señalaron como “El capitán Carlos” que había dado las órdenes de las ejecuciones, terminaron retractándose.

Así, el Ministerio Público opinó no haber mérito para pasar a juicio oral contra Humala Tasso, por insuficiencia probatoria. Y, el 27 de abril del 2009, la Sala Penal Nacional archivó el caso contra el militar en retiro.

Humala; el de polo blanco, pero con una gestión oscura

Llegado el 2011, Humala y Heredia ya no propugnaban el ‘antiimperialismo’ heredado de Hugo Chávez. El militar en retiro había cambiado el polo rojo por el polo blanco y su discurso ya no estaba en las antípodas del modelo económico y social del país, pero aún quería realizar “la gran transformación” para el Perú.

Como en su primera campaña presidencial, la pareja Humala-Heredia buscó un referente internacional, encontrando en Luiz Inácio Lula da Silva, entonces presidente de Brasil, a su socio estratégico.

Así, con su discurso que prometía un cambio pacífico y recibiendo el voto antifujimorista, Ollanta Humala se impuso en segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, siendo elegido presidente de la República.

Con el poder en las manos, la pareja se instaló en la Casa de Pizarro; y con ello eran el centro de atención de políticos, empresarios nacionales y extrenajeros. Todos querían una audiencia con el mandatario, pero sobre todo, con Heredia Alarcón, quien asumió el rol de primera dama desde el día uno que entró a Palacio de Gobierno.

Sin embargo, lo escándalos en su gobierno no se hicieron esperar incluso antes de ser oficializado mandatario. Humala se encargó en mostrar que sus relaciones con Venezuela no se habían enfriado, y por el contrario, una vez electo viajó a dicho país junto a su esposa. Ese, sería uno de los varios escándalos y cuestionamientos que lo acompañaron durante su gobierno.

- Alexis “el emisario”

Ollanta Humala no había jurado al cargo presidencial, pero ya su hermano Alexis Humala, los primeros de días de julio del 2011, viajó a Rusia y se presentó ante las autoridades de dicho país como el “enviado especial” del electo jefe de Estado. Allí buscó entablar diálogos con los ministerios de Defensa, Pesca y Relaciones Exteriores; además de una empresa de venta de armamentos rusos.

Posteriormente se conocería que el hermano del entonces mandatario había viajado sin conocimiento del electo presidente.

- Antauro su “mochila” familiar

Desde antes de ser electo presidente, Ollanta Humala tuvo que cargar con el peso de la condena impuesta a su hermano Antauro Humala, por el Caso “Andahuaylazo”.

Pese a que el electo jefe de Estado fue relacionado a dicha asonada de fines del 2005, nunca se le comprabó nada. No obstante, su otro hermano fue un dolor de cabeza durante su gobierno, incluso dentro de un penal.

Antauro Humala dirigió el 'Andahuaylazo'. (Foto: Archivo) / ARCHIVO

A pocos meses de su gobierno se difundió un video de Antauro fumando marihuana dentro del Penal de Piedras Gordas donde cumplía condena (el video tenía fecha 10 de abril del 2011). No fue lo único, en el 2012, el hermano -de ideas más extremistas que el entonces mandatario- había salido de cárcel rumbo al Hospital Militar para fiestas navideñas.

No fue la única vez que logró esos traslados fuera del penal en fiestas de fin de año. Sin embargo, uno de los hechos más graves se registró en el 2014, Antauro Humala logró que una vehículo del Inpe lo traslade hasta un banco cercano al Penal Virgen de las Mercedes (Chorrillos) para cobrar un cheque.

- Conga, el primer conflicto social

A fines del 2011 e inicios del 2012, Ollanta Humala enfrentó uno de los conflictos sociales más grandes de su gobierno. El Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca inició un paro indefinido buscando cancelar el proyecto de explotación minera Conga.

Durante las protestas se realizaron detenciones y represiones policiales. En el interín se produjo la renuncia del entonces presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, quien fue reemplazado por Óscar Valdés.

- El rechazado pedido de indulto para Fujimori

Los hijos del fallecido Alberto Fujimori, quien en aquel momento cumplía condena por el Caso Barrios Altos y La Cantuta, solicitaron su indulto a fines del 2012. Esto, teniendo en cuenta que Ollanta Humala, aún candidato presidencial, había asegurado que de llegar a la presidencia, sí “podría” concederle dicha gracia por razones humanitarias.

Sin embargo, en junio del 2013, luego de idas y venidas, críticas y reiteraciones del pedido, Humala Tasso denegó el indulto.

“Yo creo que (a Humala) le faltó grandeza y humanidad para decir la denegatoria al indulto, lo hizo en tono de burla, en algunos momentos fue cachaciento siendo irónico”, dijo Keiko Fujimori en ese momento.

- Seguridad para Óscar López Meneses

El exoperador montesinista, Óscar López Meses, fue otro protagonista de la gestión de Ollanta Humala. A fines del 2013 se reveló que un grupo de patrulleros de la Policía Nacional habría prestado seguridad durante varios meses a su vivienda.

Ello, se indicó entonces, habría sido de conocimiento de la Casa Militar de Palacio de Gobierno y también del entonces asesor presidencial Adrián Villafuerte.

En el 2021, López Meses fue condenado a cuatro años de cárcel suspendida por el delito de peculado, junto a exefectivos policiales que en su momento fueron removidos del cargo.

- Martín Belaúnde, el examigo que se convirtió en su acusador

El empresario Martín Belaúnde Lossio, quien públicamente era mostrado como su amigo y también asesor de campaña, protagonizó otro escándalo durante la gestión de Ollanta Humala.

En 2014 fue acusado por presuntos actos de corrupción en gobiernos regionales e instituciones nacionales a través de la empresa “Antalsis”, por lo que se ordenó su captura luego dictarse 18 meses de prisión preventiva en su contra.

Sin embargo, el amigo presidencial entró a la clandestinidad y en diciembre de ese año fue ubicado al ingresar ilegalmente a Bolivia y solicitar asilo político.

Ollanta Humala, Nadine Heredia y Martín Belaunde (Foto: Ernesto Arias / Archivo El Comercio) / ERNESTO ARIAS

Su proceso de extradición duró varios meses hasta que a principios del 2015 Bolivia le rechazó todos los recursos interpuestos por el entonces prófugo.

Sin embargo, cuando iba a ser capturado por las autoridades bolivianas para ejecutar su extradición, Belaúnde fugó una vez más. Esta vez, no duró mucho, en mayo del 2015, fue capturado y finalmente puesto a disposición de las autoridades.

Años después, y con el Caso “Odebrecht” a cuestas, Belaúnde Lossio se convirtió en uno de los principales colaboradores de la Fiscalía, al aseverar que la pareja Humala-Heredia habría sido financiada con dinero del chavismo en la campaña electoral del 2006.

- La investigación a Nadine que inició su peor camino judicial

Fue durante la gestión de Ollanta Humala que se inició el caso más complicado a nivel judicial para la expareja presidencial. En febrero del 2015, el Ministerio Público abrió investigación contra la entonces primera dama Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos.

Inicialmente, el caso era investigado por cobros no justificados y supuesta vinculación con el financiamiento ilegal del gobierno venezolano.

Esta, sería el hilo de la madeja que luego conduciría a los presuntos aportes ilícitos de las empresas brasiñelas Odebrecht y OAS, registradas en las agendas de la primera dama.

- Espionaje y censura

Otro escándalo que sacudió el gobierno de Ollanta Humala fue el espionaje que habría realizado la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con reglajes, rastreos y seguimientos a políticos, periodistas y empresarios.

El caso cobró la cabeza de su entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien fue censurada por el Congreso de la República en marzo del 2015.

Expresidente Ollanta Humala afronta un pedido fiscal de 20 años de prisión por lavado de activos. Foto: Poder Judicial.

- Proyecto “OH”

A principios del 2016, cuando ya el escándalo de Lava Jato y las empresas Odebrecht y OAS, había tocado al Perú, se reveló desde Brasil que algunos pagos hechos en nuestro país corresponderían al entonces presidente Ollanta Humala.

La información, según medios brasileños, fue hallado en el teléfono de Marcelo Odebrecht con la sigla “OH” junto al monto de $3 millones.

Este hallazgo fue relacionado a los proyectos obtenidos en nuestro país por Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC, entre julio de 2012 y diciembre de 2014, por más de mil 300 millones de soles.

Con ello, luego de dejar el cargo presidencial, Humala Tasso se sumaría a la investigación por presunto lavado de activos junto a su esposa Nadine.

Nadine; la exprimera dama con aires de gobernante

Desde la campaña electoral en el 2006 y luego, en el 2011, la figura que sobresalía en la palestra política era Nadine Heredia. Incluso entonces, era más visible que la del propio candidato presidencial Ollanta Humala.

Ella decidía las entrevistas, los lugares donde se presentaba su esposo e, incluso, cualquier decisión debía tener su anuencia antes de ser ejecutada.

Esto, lejos de cambiar en el gobierno de su esposo, Heredia Alarcón se vio fortalecida. Atrás quedó la comunicadora social de voz dulce y amplia sonrisa.

La entonces primera dama hacía sentir su presencia, sus miradas eran frías y críticas, y sus muecas de desaprobación cuando algunas situaciones no eran de su agradado. Incluso, cuando estas venían del Presidente de la República.

Así, durante el gobierno de su cónyuge, Heredia Alarcón fue adquiriendo el protagonismo que ninguna otra exprimera dama había tenido. El poder, según muchas publicaciones de la época, habría estado en las manos de Heredia más que en el propio Humala.

- Su presunto despacho y sus gastos

Uno de los primeros escándalos vinculados a Nadine Heredia, fue el restablecimiento de una oficina destinada para el uso de la primera dama.

Dicha oficina había sido desactivada en el gobierno de Alan García; sin embargo se restableció a través del Decreto Supremo 082-2011-PCM.

Años después, en el 2014, incluso se emitió la “Directiva que regula el apoyo del Despacho Presidencial a las actividades oficiales, protocolares o vinculadas a los fines institucionales en las que participa la Primera Dama de la Nación”.

En un informe realizado por la Contraloría de la República, en esa época, señaló que entre agosto de 2011 y marzo 2013, se gastó S/3 millones en actividades en las que participó Heredia Alarcón.

Sin embargo, luego aclaró que del monto señalado no se había identificado gasto directo realizado por la entonces primera dama; sino de la comitiva que acompañaba a los ministros que participaban de dichas actividades, en compañía de la esposa del mandatario.

- Uso del avión presidencial y representante oficial

En agosto del 2012, Nadine Heredia fue nuevamente protagonista de las críticas sociales y políticas, por el uso del avión presidencial para trasladarse a Brasil, donde participaría de un Foro de Líderes, promovida por la entonces presidenta Dilma Rouseff.

En ese momento, el propio Humala señaló que la exprimera dama había viajado en representación suya.

Sin embargo, tras el regreso de Heredia al país, un comunicado de Cancillería aseguró que Heredia había sido invitada directamente por Rouseff y viajó en compañía de la exministra Carolina Trivelli.

- “Borrachita de poder”

Uno de los episodios que más se recuerda del azaroso paso de Nadine Heredia por la vida política, fue la confrontación con los padres de Ollanta Humala, que se acentuó durante su gobierno. Don Isaac Humala, padre del exmandatario tuvo duros calificativos para su nuera, a quien llamó “caprichosa”, “borrachita de poder” y “cadáver” político.

“¿A quién le gusta el dinero como caramelo? Incluso a ella le habían iniciado una investigación. ¿Cómo ha callado eso? ¿Cómo ha echado tierra a eso? (Nadine) es inteligente, pero está borrachita por el poder (…), pero tiene derecho, todo aquel que se mete en política, quiere ser presidente, el resto es hipocresía”, fue los que dijo Isaac Humala sobre Nadine Heredia, en agosto del 2012.

Ollanta Humala, Nadine Heredia y su comitiva viajarán a Venezuela en avión presidencial

-Su intromisión política al desautorizar a ministro de Humala

En febrero del 2014, Nadine Heredia fue duramente criticada por entrometerse en decisiones gubernamentales como el incremento del sueldo mínimo que, el entonces presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, había anunciado.

El ministro de Humala había informado, en una entrevista, que el gobierno se encontraba evaluando el aumento del sueldo mínimo. Horas después, durante una actividad oficial, la exprimera dama enmendó la plana a Villanueva asegurando que dicho tema “no está en discusión en este momento”.

- Impuso su presencia rompiendo protocolos

Desde el inicio de la gestión de Ollanta Humala, Nadine Heredia, no permitió ser desplazada. Así lo demostró públicamente un día después de que su esposo fuera investido en el cargo, cuando participó del desfile cívico militar por Fiestas Patrias.

La entonces primera dama se ubicó en la tribuna de honor junto a Humala y recibió los saludos de los jefes militares que se encontraban. Al año siguiente, Heredia tampoco quiso ocupar el lugar destinado a los familiares del presidente y volvió a sentarse en el palco de honor junto a su esposo.

En el 2014, Heredia Alarcón fue duramente criticada por romper el protocolo oficial del gobierno chileno, durante la investidura de la electa presidenta Michelle Bachelet.

La ex primera dama se negó a respetar las reglas de la ceremonia al acompañar a su esposo Ollanta Humala, durante su paso por la alfombra roja destinada a los mandatarios que llegaban para participar de dicha actividad.

- Su entrevista que buscó censurar

En abril del 2014, luego de brindar una entrevista a la Revista Cosas, la ex primera dama Nadine Heredia, exigió al semanario abstenerse de publicar parte de sus declaraciones y las fotos que se le hicieron a sus hijos.

La revista reveló entonces que recibió presiones para que se omitan las declaraciones que Heredia había realizado sobre el expresidente Alan García y el exministro César Villanueva.

Años después, la directora de la revista Cosas, Elizabeth Dulanto, reveló en una entrevista que incluso la Sunat los intervino luego de publicar la entrevista.

- El presunto desplante a Humala

Durante el III Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), que se realizó en nuestro país entre el 1 y 2 de octubre de 2012, una escena protagonizada por la pareja presidencial, no pasó desapercibida. Por el contrario, fue lo más comentado de dicha actividad.

Los medios de prensa capturaron fotos y videos de una presunta discusión entre Heredia y Humala. En las imágenes se veía al entonces mandatario hablar con su esposa, quien mostraba un rostro adusto y no le respondía. Incluso, la exprimera dama fue captada dándole la espalda al mandatario.

- Vestidos de alta costura y joyas

Sin embargo, los escándalos de Nadine Heredia no cesaron incluso en el último año de gestión de Ollanta Humala.

En mayo del 2015, la investigación fiscal por presunto lavado de activo contra la ex primera dama reveló que, entre febrero del 2013 y agosto del 2014, había gastado $38 mil en vestidos, joyas y carteras de lujo.

Desde un vestido Óscar de la Renta valorizado $3.000 comprado en New York, pasando por $300 en chocolates Godiva, carteras Louis Vuitton por el monto de $2.300 en Roma; hasta $1.800 en joyas H. Stern compradas en Brasil.

En ese momento, su abogado señaló que las compras no eran para ella; sino para su amiga Rocío Calderón, quien le había dado una “tarjeta adicional” para el uso de Heredia.

- Las agendas que pretende invalidar

En febrero del 2015, el Ministerio Público abrió una investigación en contra la entonces primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos.

Ese mismo año, se dio a conocer la existencia de cuatro agendas de propiedad de Heredia Alarcón, en las que llevaba un registro de los gastos e ingresos de dinero que habría recibido el Partido Nacionalista.

Los montos, cuya procedencia hasta ahora no se aclaró, estarían vinculados a la minería, a las empresas Odebrecht y OAS, y empresarios.

Dichas agendas marcaron un antes y un después en la investigación contra la pareja Humala-Heredia, que desde afrontan una acusación penal.

Ollanta Humala y Nadine Heredia cantarán por agendas.

Analistas opinan sobre el pasado y futuro de Ollanta Humala y Nadine Heredia

En las próximas horas, el futuro judicial de Ollanta Humala y Nadine Heredia, junto al de otra decena de personas naturales y jurídicas, será decidida.

Los analistas Jeffrey Radzinsky (político), Delia Muñoz (político-jurídico) y Andy Carrión (jurídico) analizan su carrera político y el ciclo inmerso en investigaciones que los ha traído hasta el banquillo de los acusados.

JEFFREY RADZINSKY “El excesivo protagonismo de Nadine Heredia, una vez que fueron gobierno, creo que también lo perjudicó mucho” En primer lugar hay que tener en cuenta que Ollanta Humala y Nadine Heredia, han tenido 20 años de protagonismo en la escena política nacional. Incluso, podremos retroceder un poco un decir que allá por el levantamiento (de Locumba), pero con un protagonismo que que la mayoría de los peruanos identificaba por haber llegado a segunda vuelta (en el 2006). En el 2005, si se revisa los archivos, se va a encontrar la irrupción de esta candidatura de Ollanta Humala, que da un salto y avanza galopante, pero que termina perdiendo con (Alan) García. Luego tienes el protagonismo de Ollanta Humala opositor a García, que le había ganado. Y un Humala en el 2011, que le gana a Keiko Fujimori. En ambos casos, tanto en la derrota del 2006 y en su triunfo del 2006, la presencia de Nadine Heredia era muy grande y la paradoja, yo diría desde el punto de vista político, es que Nadine Heredia fue fundamental para que Humala gane en el 2011; y también para que pase a segunda vuelta en el 2006. Pero digo paradoja porque también el excesivo protagonismo de Nadine Heredia, una vez que fueron gobierno, creo que también lo perjudicó y lo perjudicó mucho. Otro punto que nos deja es referido al Partido Nacionalista, que fue lo mismo que pasó con el partido de (Alejandro) Toledo y PPK, desapareció, no existe. Creo que es otra lectura que se debe dar. No hay un legado o un grupo que continuó, que tuvo un triunfo electoral y fue gobierno, fue efímero en la histórica política y no es el único caso. (¿Qué tanto influyó el poder que tuvo Nadine Heredia?) Yo no diría que todo, pero en primer lugar, el propio proceso (judicial), los dos están investigados y allí te das cuenta, los escándalos que tienen que ver con las agendas que se encontraron estas anotaciones que eran de Nadine Heredia. Luego, la parte mediática; y no es casualidad que el expresidente Garcia, cuando gobernaba Humala les decía ‘la reelección conyugal’ y que querían ‘posicionar a Nadine Heredia, porque ella es la que manda’, etc. Lo que quiero decir es que en el imaginario colectivo, hay dos aristas: la respuesta es sí. Para bien o para mal, ella ha tenido un protagonismo muy grande. Y dos, creo que para la sociedad, Nadine Heredia era muy identificable. Incluso, había más rechazo ciudadano, en cierto momentos, a Nadine Heredia que al propio Ollanta Humala. Dicho eso, sí creo que, como pasa con todos los políticos, cuando son procesados judicialmente, dicen que hay una persecución política, una presión; acá nuevamente la paradoja de que la mayoría de peruano no está pendiente del juicio o desenlace. Lo que quiero decir es que hemos entrado en una “costumbre” con tantos procesos judicial, con tantos expresidentes (procesados), que ya no hay asombro.

ANDY CARRIÓN “Yo creo que, eventualmente, sí van a emitir una sentencia condenatoria, al menos por financiamiento de Brasil” El juicio viene por dos ámbitos: el financiamiento de Odebrecht, en la campaña de Ollanta Humala del 2011; y segundo, el financiamiento de Venezuela (2006). Esto serían los dos untos neurálgicos en el caso. De lo que he advertido es que las pruebas sobre el financiamiento de Venezuela serían nulas, lo único que se cuenta respecto de Venezuela, es el testimonio preponderante de Martín Belaúnde. Hasta antes de que él hable, eran meras especulaciones, que se había entregado en una embajada, que había una señora (Virly Torres) que lo trajo. Es decir, no se tenía la trazabilidad del dinero respecto al financiamiento de Venezuela, hasta que llegó Martín Belaúnde Lossio. Entonces, yo creo que este es el punto más débil de lo que en el juicio se ha tratado de actuar, al menos en el nivel de certeza, que es el estándar que se exige a un colegiado para emitir una sentencia condenatoria. En el caso de Venezuela, no hay certeza, esa es mi proyección. Ahora, sobre el financiamiento de Brasil, yo creo que sí hay más evidencias para poder construir que en efecto se le ha dado dinero a Nadine, ha participado su hermano (Ilan Heredia). Si bien es cierto las pruebas actuadas sobre Brasil están más consolidadas, es decir que hay testimonios de los empresarios, a pesar que no han asistido al juicio los brasileños, podría encontrarme en el punto medio. Es decir, si hay dudas, tienes que absolver al imputado. A pesar de ello, donde creo que tendrían que absolver por duda razonable, yo me proyecto a que, finalmente, por el financiamiento de Brasil sí los podrían condenar, porque durante los últimos tiempos los juzgados colegiados es flexibilizar la certeza y optando por la alta probabilidad de la comisión del delito. Si tú te proyectas a la alta probabilidad de la comisión del delito, yo creo que sí podría calzar el financiamiento de Brasil. Al menos, como he venido observando al sistema judicial, yo creo que eventualmente sí van a emitir una sentencia condenatoria, al menos por financiamiento de Brasil. El tema es que en los delitos de lavado de activos, la prueba general es una prueba indiciaria. Es decir, no hay una prueba directa de que han recibido dinero, más allá de los testimonio. Por ejemplo, en la época de Vladimiro Montesinos se podía tener filmación o audio de que en efecto estaban recibiendo dinero; en cambio hoy, ante la sofisticación de los procedimientos del financiamiento, sea lícito o ilícito, se recurre a las pruebas por indicios. Por ejemplo, los brasileños que dicen que le dieron para la campaña de Ollanta Humala, otro de Martín Belaúnde que dice que vio cómo recibieron el dinero, entonces todo se va construyendo. Entonces, lo que hace la Corte Suprema y otros tribunales es decir: Ok, no tengo una prueba directa, no hay certeza de que han cometido el delito, pero tengo una construcción de pruebas por indicios, que armándolas, construyédolas, sí me da la certeza de la comisión del delito.