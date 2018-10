El periodista Edgar Alarcón, agredido por la congresista Esther Saavedra en la ciudad de Tarapoto, denunció que fue víctima de una detención arbitraria tras el incidente que protagonizó con la legisladora de Fuerza Popular.

Alarcón contó a El Comercio que dos horas después de ser agredido por Saavedra, dos policías lo detuvieron y lo llevaron a la fuerza a la comisaría de Tarapoto, sin explicarle los motivos. Además, denunció que le quitaron su celular y su DNI.

“Se me acercaron dos policías de Seguridad del Estado y me informaron que me iban a detener. Les pregunté el motivo de la detención, y no me respondieron. Les insistí y seguían sin responder. Decidí sacar el celular para grabar lo que me estaba pasando, y me lo quitaron. Nunca me dieron explicaciones de la detención”, manifestó.

El hecho se produjo en las instalaciones del Primer Juzgado Penal de Tarapoto, a donde Alarcón y Esther Saavedra acudieron horas antes para participar en una audiencia. Ello porque la congresista lo ha denunciado por el presunto delito de difamación, por informes periodísticos en los que Alarcón señala que existen presuntas irregularidades en los estudios escolares de la legisladora.

“Cuando me detuvo la policía, personal del Poder Judicial vio lo que estaba ocurriendo y me alertó que se trataba de una detención ilegal. Yo seguía pidiendo explicaciones a los policías y puse resistencia, pero me arrastraron y me llevaron hasta la comisaría”, contó.

Ya en la comisaría de Tarapoto, según contó Alarcón, lo liberaron más de dos horas después sin explicarle los motivos de la detención. Alarcón detalló que llegó a una fiscal y confirmó que se trató de una detención irregular.

“No me han entregado mi celular ni mi DNI. Veré con mi abogado qué acciones legales tomaré. Uno de los policías dijo que actuó por pedido de la congresista Esther Saavedra”.

Se defiende

​ El abogado de la parlamentaria Saavedra, Martín Piaggio Farfán, aseguró a El Comercio que su representada no estuvo involucrada en la detención del periodista.

“El señor fue intervenido por la Policía de Seguridad del Estado, que le dijo que no podía estar filmando (en las instalaciones del Poder Judicial). El señor se rehusó y la Policía se lo llevó a la comisaría. Nosotros no teníamos nada más que ver con el tema. Fuimos a la comisaría, pero consideramos que el caso no tenía trascendencia y nos retiramos”, contó.

Piaggio confirmó que horas antes la congresista agredió al periodista. “El señor Alarcón nos estuvo filmando con su celular. Nosotros le pedimos que lo deje de hacer porque estaba hostigándonos, pero se rehusó. La congresista se levantó de donde estaba sentada y le da (le pega) con un fólder. Estaba irritada”, dijo.