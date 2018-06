Peritos confirman cifras sospechas en cuentas de Heredia

El peritaje contable que la Fiscalía de Lavado de Activos hizo a los implicados en la investigación por los aportes del Partido Nacionalista, entre ellos el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, será una pieza clave cuando este caso llegue al juicio oral.

El Comercio revisó el informe de 72 páginas –elaborado a fines de abril por el equipo de peritos de la Fiscalía de la Nación– con los detalles, las observaciones de los peritos de parte y las respuestas del Ministerio Público sobre el informe contable que arrojó un desbalance patrimonial de la ex primera dama Nadine Heredia por S/1’231.195,08, cifra revelada por Perú 21.

El peritaje comprende un período de 11 años: de noviembre del 2005 a diciembre del 2016. Sus egresos, reportaron los peritos, fueron mayores a sus ingresos.

La base de estos son contratos que, según Martín Belaunde Lossio, fueron simulados y la UIF detectó que el dinero por esos servicios no ingresó a las cuentas de la ex primera dama. Algunos sí están comprobados, pero en otros no hay documentos que permitan validarlos.

Sobre estos mismos contratos, el fiscal Germán Juárez señaló en el 2017, cuando solicitó la prisión preventiva para Heredia, que habrían sido creados para justificar ingresos ante el sistema financiero.

Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama, afirmó a este Diario que su patrocinada tiene los ingresos en azul y que así lo ha demostrado con un peritaje de parte, que ya entregó a la fiscalía. “El peritaje oficial tiene errores groseros”, remarcó. Dijo también que los peritos de oficio no incluyeron el patrimonio que tenía Heredia antes del 2005.

—Los contratos—

El perito Willian Canario fue el encargado de levantar las veinte observaciones hechas por los peritos de la defensa, tales como duplicidad de montos y errores en el tipo de cambio. En sus conclusiones, confirmó que, entre el 2005 y el 2016, Heredia tuvo ingresos por S/1’439.865,42 y gastos que superaron los S/2’671.060,50.

Entre el 2011 y el 2016, cuando su esposo Ollanta Humala fue jefe del Estado, se registran las mayores diferencias entre ingresos y egresos, de acuerdo con el informe. En el 2013, indican que solo ingresaron poco más de S/1.000 a las cuentas de Heredia. Entonces, el desbalance reportado por la fiscalía ya superaba los S/500.000.

En el informe se concluye, además, que la actividad económica de Heredia corresponde a “servicios personales” como asesorías y otro tipo de estudios que “no guardan relación” con su especialidad profesional. Según el reporte, estos servicios generaron el 69,36% de sus ingresos identificados.

(Fuente: Ministerio Público) El Comercio

“Los peritos han leído en medios y han dicho ‘qué sabe ella de palma aceitera’. Lo que hemos dicho hasta el cansancio es que ella no ha hecho ningún estudio sobre palma aceitera, sino sobre mercadeo, que es su especialidad”, señaló Pedraza.

Los montos más altos de la lista de sus ingresos son por cinco supuestos contratos: con Arturo Belaunde Guzmán por estudios del aceite de palma (S/221.000), Centros Capilares (S/30.000), The Daily Journal (cerca de S/290.000), Apoyo Total (S/243.000) y la empresa Operadora Canal de Noticias (S/188.000).

Los nombres de estas empresas son conocidos. En agosto del 2015, cuando Belaunde Lossio respondió ante una comisión investigadora del Congreso, dijo que los contratos por el estudio de aceite de palma y Centros Capilares fueron simulados.

En la investigación del fiscal Juárez, esta misma versión es señalada y utilizada ante el Poder Judicial. “Habría contado con la cooperación de su hermano Ilan, quien habría dado apariencia a remuneraciones percibidas”, menciona en el requerimiento de prisión preventiva de julio pasado.

En el 2009, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones sospechosas de Heredia por el préstamo hipotecario que obtuvo del Banco de Crédito del Perú. En ese reporte, que publicó el portal Ojo Público en el 2015, se conoció que la ex primera dama entregó a la entidad financiera cuatro contratos de servicios para sustentar ingresos fijos, debido a que no tenía empleo.

Estos contratos fueron precisamente con Centros Capilares, The Daily Journal, Apoyo Total y con Arturo Belaunde, padre de Martín Belaunde. El reporte de la UIF reveló que estos contratos no fueron remunerados. En ese entonces, solo hallaron US$215.000 depositados por su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan y otras personas de su entorno. Esto generó la sospecha de la UIF, porque esas personas no tenían cómo sustentar los pagos.

Respecto a este punto, la defensa de Heredia afirmó a este Diario que “nadie ha declarado” que los contratos sean simulados, salvo una versión de Martín Belaunde Lossio, “que es un mentiroso y un especulador”.

Pedraza aseguró que Arturo Belaunde, uno de los empleadores de Heredia, ha declarado ante la fiscalía que sí la contrató. “El contrato lo firma el papá, no Martín. ¿A quién le vamos a creer?”, indicó.

Sin embargo, el contrato de Centros Capilares, como reveló Ojo Público, fue firmado por Martín Belaunde Lossio.