En el Perú hay 24 partidos, la cifra más alta dentro de la Alianza del Pacífico

Con la inscripción del Partido Morado –obtenida casi dos años después de su acto fundacional–, en el Perú ahora hay 24 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales del 2021.

Si bien el número de partidos políticos inscritos es alto –es mayor al de los otros países de la Alianza del Pacífico–, no es el más elevado de la historia del país, ya que en la década pasada hubo más de 30, por ejemplo.

Muchas de esas agrupaciones perdieron su inscripción –y varias dejaron de existir– por no pasar la valla electoral o por no participar en unas elecciones generales.

En la actualidad podría haber menos partidos por las mismas razones. Sin embargo, hasta siete grupos que tenían previsto participar en los comicios del 2016 al final no lo hicieron porque se retiraron antes del día de la elección. Esto debido a un cambio en la Ley de Organizaciones Políticas –aprobada por el Congreso y vigente desde enero del 2016– que permite a los partidos mantener su inscripción si no participan en una elección general (se cancela solo si no lo hacen en dos procesos consecutivos).

La modificación generó que organizaciones como Solidaridad Nacional y UPP –que iban en alianza– o el Partido Nacionalista –que gobernó entre el 2011 y 2016– mantuvieran su inscripción.

Para el ex ministro y ex congresista Ántero Flores-Aráoz, a esas agrupaciones “se les ha dado más vida indebidamente”.

“A mí eso me parece un exceso”, opinó sobre el cambio legal que permitió que los partidos puedan retirarse de las elecciones del 2016.

“¿Cuál es la diferencia? Te quedas hasta el final y pierdes la inscripción. Pero si no te quedas hasta el final y te retiras, sabiendo que la puedes perder, la mantienes. Eso es un abuso”, recalcó.

En las elecciones del 2016, Flores-Aráoz fue candidato presidencial de Orden, un partido que nació tres años antes. Después de ese proceso, dejó de existir.

“Pretendimos que fuera un partido permanente, pero al ver los desastrosos resultados del 2016, nos dimos cuenta de que el tema no caminaba, y si el tema no camina, entonces chau. Hay que ser realista”, comentó.

En la elección presidencial, Orden quedó último, con 0,428% de los votos válidos.

—Años y diferencias—

Orden tuvo una vida corta, a diferencia del Partido Aprista, Acción Popular y el PPC, los únicos partidos que tienen más de 50 años desde su fundación (los otros 21 partidos con inscripción tienen menos de 30 años de vida).

En el caso del Apra, el más antiguo, el congresista Javier Velásquez Quesquén dice que, pese a los malos resultados en las últimas elecciones –en el 2011 y 2016 apenas pasaron la valla electoral–, continúan en la vida política del país por sus bases ideológicas y organización.

“Hemos tenido presencia política en todo el siglo XX y en este siglo porque hemos tenido una ideología sustentada en una visión dialéctica que tuvo nuestro mentor Haya de la Torre, sobre el progreso y desarrollo del país. [...] Eso ha hecho que seamos una entidad con disciplina y organización, que tiene dificultades, pero de carácter electoral, que no son problemas de fondo, sino de coyuntura. [...] Siendo importantes los procesos electorales, no somos miopes respecto a que atravesamos una difícil circunstancia electoral, pero eso no supone que el partido vaya a perder vida”, señaló.

Velásquez considera que “el rejuvenecimiento de Acción Popular” –ha ganado la Alcaldía de Lima y dos gobiernos regionales– y la formación del Partido Morado son importantes para que “la política vuelva a recobrar lo que debería ser: un sistema institucional de partidos”.

“Lo peor que le puede pasar a una democracia es que tenga partidos efímeros que se organicen para ganar o perder una elección y de ahí desaparezcan”, afirmó.

En el Perú, los 24 partidos con inscripción tienen un promedio de 21,25 años de vida, si se cuenta desde el año de su fundación (el promedio también es mayor al de los otros países de la Alianza del Pacífico).

El secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, cree que “es muy importante diferenciar entre partidos inscritos y los que realmente tienen vida institucional”.

“Lo que está ocurriendo es que, sin duda, muchos de esos partidos inscritos son básicamente un membrete que luego, en algunas oportunidades, son prestados para que algún político sin partido logre ser candidato”, afirmó.

Para Gerardo Távara, la solución no pasa por que haya menos partidos. “Eso es muy difícil en un país con una diversidad como la nuestra, tan amplia”, indicó.

“No nos oponemos a que se inscriban los partidos. Hay que flexibilizar las normas para que los partidos se inscriban, pero hay que hacer más exigentes las normas para que se mantengan como tales. Por ejemplo, que compitan en todos los procesos electorales o que realicen elecciones primarias. Es decir, que demuestren que al inscribirse no solo están inscribiendo una marca, como quien va a Indecopi, sino una voluntad y capacidad de representación política de algún sector de la población”, finalizó.



(Infografía: El Comercio) El Comercio