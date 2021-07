El partido político Perú Libre amenazó este domingo a los medios de comunicación que revelaron las interceptaciones telefónicas legales del caso Los Dinámicos del Centro, que involucra a exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín y a diversos militantes de la referida agrupación política.

A través de su cuenta institucional de Twitter, la agrupación fundada por el sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón indicó que, a raíz de las denuncias de “financiamiento ilegal” en la campaña electoral de Pedro Castillo, debería existir “una ley de medios” para “terminar” con los medios que denominó “extorsionadores.

“Hay una desesperación enorme de la derecha por involucrar a Castillo en financiamiento ilegal de su campaña y el Grupo Comercio hace eco con su monopolio. Por ello necesitamos una ley de medios y terminar con estos extorsionadores”, se lee en la publicación.

Hay una desesperación enorme de la derecha por involucrar a Castillo en financiamiento ilegal de su campaña y el Grupo Comercio hace eco con su monopolio. Por ello necesitamos una ley de medios y terminar con estos extorsionadores. — Perú Libre (@PERU_LIBRE1) July 4, 2021

Horas antes, el candidato presidencial Pedro Castillo señaló que se someterá a todas las investigaciones necesarias a fin de comprobar o no si recibió dinero de terceros para su campaña política, y manifestó su rechazo a la tesis del Ministerio Público sobre que la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro habría financiado a su partido.

“Por respeto al pueblo me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación en el momento más preciso para que se diga si alguien me ofreció un sol y me dijo: ‘Pedro acá está el dinero para tu campaña, esto es para ti’. Eso lo rechazo rotundamente”, sostuvo.

“Esta campaña la hizo el pueblo. Rechazo y condeno totalmente [la tesis del Ministerio Público]. Ustedes han visto la campaña y han visto cómo la gente alcanzaba platos de comida, me daban alojamiento. Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entorno reciba migajas porque estamos aquí por el Perú y por la patria”, señaló.

Pese a ello, a través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón aseguró que existe una “persecución política con cara de legalidad” en contra de su agrupación política y aseguró que el nuevo Congreso debe crear “una comisión investigadora orientada a destapar la politización de la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial, en aras de una sociedad transparente”.

El vocero de la futura bancada de Perú Libre, el congresista electo Álex Paredes, aseguró: “No sé quién maneja [la cuenta de Twitter], quién se pronuncia. Las cosas que se tengan que hacer dentro del Congreso, una probable ley frente a los medios u otros sectores pasarán por todo el procedimiento parlamentario”.

“Que no se hagan interpretaciones de que ese es el parecer de todos. No ha habido una reunión, por lo menos de los congresistas, para manifestar algún punto de vista [sobre una ley de medios]. A lo mejor, alguno tiene alguna idea o propuesta, entonces que la plantee y la sustente en el escenario correspondiente. Pero no hemos tocado ese tema”, añadió.

Según el Ministerio Público, uno de los objetivos de Los Dinámicos del Centro era el de “financiar la campaña política del partido político de turno en esta gestión 2019 - 2022, que como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales”, en referencia a Perú Libre.

Hasta la fecha permanecen prófugos de la justicia los principales dirigentes de Perú Libre implicados en este caso, entre ellos exdirectores regionales de Transportes, así como el secretario de organización de dicha agrupación política, Arturo Cárdenas Tovar.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO