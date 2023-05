A pocas horas de que el pleno del Congreso realice la segunda votación de la denominada ‘ley mordaza’, prevista para este jueves, Perú Libre insiste en imponer cuotas de contenidos en la radio y la televisión. El parlamentario Américo Gonza presentó un proyecto de ley que plantea que los medios de comunicación emitan producción artística y cultural nacional “de manera proporcional” en su programación diaria.

En diálogo con El Comercio, especialistas señalaron que esta norma atenta contra la libertad de expresión. Además, cuestionaron su ambigüedad y falta de sustento técnico.

Gonza presentó la iniciativa el pasado 16 de mayo y el documento se encuentra, actualmente, en las comisiónes parlamentarias de Constitución y Reglamento y Transportes y Comunicaciones, donde será analizado y debatido.

El proyecto propone realizar modificaciones a la Ley de Radio y Televisión y la Ley del Artista y Ejecutante.

Por ejemplo, en el caso de esta última, se plantea que los medios de comunicación, emitan “de manera proporcional” a los “demás contenidos de su programación diaria” las “manifestaciones musicales, culturales, literarias, artísticas, cívicos y culturales nacionales”, entre las 05:00 y 24:00 horas.

“Esta proporcionalidad debe ser cumplida por cada emisora; el cálculo no se basará en una proporcionalidad cumplida por un grupo de emisoras”, dice el proyecto de ley.

Actualmente, la norma determina que las empresas de radio y TV solo dispongan del “10% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana”.

Artículo 45 - Ley del Artista y Ejecutante

(Actualmente) Artículo 45 - Ley del Artista y Ejecutante

(Propuesta) Difusión de programación nacional. Las empresas de radiodifusión de señal abierta deberán destinar no menos del 10% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana, realizadas con artistas contratados de acuerdo a la presente Ley Difusión de programación nacional. Las empresas de radiodifusión de señal abierta deberán, bajo responsabilidad, emitir de manera proporcional a los demás contenidos emitidos de su programación diaria, la difusión de manifestaciones musicales, culturales, literarias, artísticas, cívicos y culturales nacionales.

En el caso de la Ley de Radio y Televisión, la iniciativa propone incrementar dos incisos al Artículo II de las Disposiciones Complementarias.

Referido artículo establece 12 principios sobre los cuáles se rige la prestación de los servicios de radiodifusión. Con la norma de Gonza, pasarían a ser 14.

Incisos que buscan añadir a la norma actual m) El respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación del artista intérprete, ejecutante nacional, autor, compositor, productor fonográfico y audiovisual.

n) El respeto por el derecho de participar en la vida cultural, así como de acceder a las manifestaciones artístico-culturales nacionales producidas por otras personas y grupos humanos.

El documento subraya que la propuesta legislativa “no implica costo alguno al Estado”. “Por el contrario, esta favorece en primer lugar a los artistas, compositores, autores e intérpretes nacionales y agrupaciones culturales, en la difusión de sus producciones y expresiones artístico-culturales”, añade.

Sin embargo, el mismo documento plantea que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “establezca” un órgano especializado dentro de la Dirección General de Supervisión y Control para fiscalizar que los medios de comunicación cumplan con la cuota.

Según el proyecto de ley, dichas inspecciones se realizarán con el “apoyo permanente del Ministerio de Cultura”.

Mira aquí el proyecto de ley:

Además… Similitudes En marzo, las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso aprobaron dictámenes que plantean imponer cuotas de contenido a las empresas de radio y televisión.

Los dictámenes plantean obligar a las empresas de radiodifusión de señal abierta a que dediquen, como mínimo, entre el 30% y el 40% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana.

plantean obligar a las empresas de radiodifusión de señal abierta a que dediquen, como mínimo, entre el 30% y el 40% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana. Ambas decisiones se basan en un proyecto de ley del congresista Alex Flores Ramírez, de Perú Libre , presentado en mayo de 2022, que busca modificar la Ley de Radio y Televisión. Se trata de una iniciativa parecida a la Américo Gonza.

Cuestionamientos

En diálogo con El Comercio, especialistas afirmaron que el proyecto de ley impulsado por Américo Gonza (Perú Libre) atenta contra la libertad de expresión y de empresa. Además, cuestionaron su ambigüedad y falta de sustento técnico.

Asimismo, compararon la iniciativa con el proyecto de ley impulsado por el congresista Alex Flores Ramírez, también integrante de la bancada del lápiz, que busca establecer cuotas de contenido en los medios de comunicación.

Michell Szejer, presidenta ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), opinó que el “transfondo” de la propuesta “es querer controlar contenidos” e “intervenir el mercado”.

“Claramente, todos estos proyectos de ley tienen una intención de intervenir el mercado y los medios privados”, expresó.

"Claramente, todos estos proyectos de ley tienen una intención de intervenir el mercado y los medios privados" Michelle Szejer, presidenta de la SNRTV

Szejer dijo también que “la norma no se entiende” debido a que “está mal redactada”. Añadió que la iniciativa de Gonza carece de “sustento técnico” y que la exposición de motivos no se condice con la solución planteada, que es establecer cuotas de contenidos en los medios de comunicación. “¿A qué se refiere con proporcionalidad?”, preguntó.

Luego, indicó que “no es cierto” que una ley como esta no genere “ningún costo” para el Estado debido a que el Ministerio de Transportes tendrá que fiscalizar su cumplimiento y, para ello, deberá de poner una oficina dedicada a esos temas o incrementar más personal en la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones.

La representante de la SNRTV consideró que desde el Congreso “hay un afán” y una “urgencia” por reformar la Ley de Radio y Televisión. También criticó que este poder del Estado no tome en cuenta los hábitos de consumo de hoy en día y las tendencias a nivel global.

En tanto, Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), calificó el proyecto de ley de “absurdo”. Para el abogado, la propuesta “no resiste mayor análisis” y se trata de “una intervención injustificada”.

“Es el abuso de la regulación por parte del Estado, que está descrita como una conducta prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dijo.

"Ahora ya no establece porcentajes sino cuotas proporcionales al contenido, pero sigue siendo problemático imponer una ley con una argumentación discutible" Roberto Pereira, Asesor jurídico del IPYS.

Además, señaló que la propuesta “tiene los mismos problemas” del proyecto de Alex Flores. “Ahora ya no establece porcentajes sino cuotas proporcionales al contenido, pero sigue siendo problemático imponer una ley con una argumentación discutible, como promover la identidad nacional en radiodifusoras cuya finalidad es comercial”, apuntó.

“No se sabe a qué se refiere cuando dice proporcional. ¿Qué cosa es, 50%, qué pasa con los canales informativos?”, cuestionó.

Por su parte, Jorge Baca, ex presidente de la SNRTV, dijo que, “más allá de que la norma no se entienda”, “por principios” se debe rechazar “cualquier iniciativa que busque imponer contenidos” a los medios de comunicación.

Para el ex representante de la SNRTV, este tipo de proyectos de ley “buscan debilitar a los medios de comunicación”. “Siempre la garantía de la independencia y la responsabilidad de los medios está sobre la base de su solvencia. Cuando se den iniciativas de este tipo debemos entender que se busca debilitar a los medios para que, a través de ese debilitamiento, pierdan la independencia”, alegó.

“Si la primera norma [impulsada por Alex Flores] resultaba confusa en algunos términos, esta resulta más porque cómo es proporcional, de qué proporcionalidad estamos hablando”, subrayó.

Baca también cuestionó la falta del sustento técnico de la iniciativa impulsada por Américo Gonza. “Se presentan [normas como esta] sin haber convocado a las partes, ni a las autoridades correspondientes [...] Se lanzan propuestas que no tienen ningún sentido. Si se lee la norma no se entiende. El Congreso por lanzar iniciativas no cumple con la proligidad que debería”, agregó.

En tanto, Daniel Chappell, ex director del Comité de Radio y presidente del Instituto de Estudios del Derecho de los Medios y las Audiencias (Idecom), comparó las normas impulsadas por Flores y Gonza.

“Este proyecto es exactamente igual que el otro, solo que, en lugar de poner porcentajes, dice que es de manera proporcional”, afirmó.

El presidente de Idecom también dijo que la propuesta carece de “sustento técnico” y que “evidencia mucho desconocimiento” sobre el sector.

Posteriormente, destacó que la iniciativa sí generaría un costo al Estado debido que plantea que se establezca un órgano especializado para la fiscalización.

“Tampoco hay un análisis de costo beneficio cuando no sabe en cuánto va a perjudicar a las radios que pasen contenido que el público sensiblemente no va a querer y, por lo tanto, se pierdan ingresos. Como consecuencia utilidades e impuestos, ello deriva en menor recaudación para el Estado”, enfatizó.

Además… Otro proyecto El congresista Pasión Dávila impulsa un proyecto de ley que plantea otorgar competencias a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de cada región para "instalar, establecer y operar servicios de radiodifusión sonora de de televisión en frecuencia y canales reservados al Estado con el propósito de fomentar la eduación, cultura y deporte dentro de su jurisdicción".

Los especialistas también cuestionaron esta propuesta. Por ejemplo, Michelle Szejer, de la SNRTV, encontró peligrosa la norma. "Recursos de educación mal destinados. ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿Quién proveerá los contenidos? Cada Ugel tendria que destinar recursos económicos y humanos para que funcione", dijo.

Una opinión similar tuvo Roberto Pereira. "Me parece discutible que, además del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, ahora se proponga delegar esa responsabilidad a las ugeles, que carecen de experiencia y recursos".

"Me parece discutible que, además del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, ahora se proponga delegar esa responsabilidad a las ugeles, que carecen de experiencia y recursos".

Daniel Chappel, de Idecom, indicó que esta propuesta "carece de sustento técnico". "¿Le vas a decir a una Ugel, que le faltan carpetas o pizarras, que tiene que ahora que desarrollar una nueva aptitud para potenciar [una frecuencia de radio] y [contratar] ingenieros, micrófonos".