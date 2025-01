Perú Libre sigue beneficiando a personajes vinculados a Vladimir Cerrón con dinero del financiamiento público directo. La agrupación pagó S/100 mil soles a la empresa de un allegado de su líder por una capacitación en gestión publica.

Se trata de Jorge Luis López Casas, quien es licenciado en enfermería y extrabajador del Congreso.

La información se desprende de la rendición de cuentas que el partido presentó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el pasado 15 de enero, correspondiente al periodo julio-diciembre del 2024.

En el documento, Perú Libre detalló en qué usó el dinero que el ente electoral les deposita por ser una agrupación con representación en el Poder Legislativo.

Durante este quinquenio, el partido del lápiz recibirá la suma de S/10.756,396.12.

En su última rendición de cuentas, la agrupación consignó que abonó a Overall Health E.I.R.L, que tiene como gerente general a López Casas, un total de S/100 mil.

El pago se realizó en dos armadas: la primera, de S/70 mil, se depositó en octubre del 2024; la segunda, de S/30 mil, en diciembre del mismo año.

López Casas es natural de Huancayo y ha sido director adjunto de la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Gobierno Regional de Junín en la gestión de Vladimir Cerrón.

En redes sociales es un férreo defensor del líder perulibrista. En publicaciones que el líder político realiza en sus cuentas de Facebook y Tik Tok, López escribe mensajes a favor de Cerrón y su gestión como gobernador de Junín, una etapa de la que él fue parte.

Comentario en Tik Tok a publicación en la que Cerrón destaca su labor como gobernador regional de Junín.

El licenciado en enfermería y gerente general de Overall se desempeñó como asesor del parlamentario Edgard Reymundo (Bloque Democrático) en el 2021. En aquella época, el congresista integraba la bancada de Juntos por el Perú, un bloque afín a la gestión de Pedro Castillo, quien llegó al poder de la mano de Perú Libre.

De acuerdo al portal de Transparencia del Congreso, López Casas fue asesor II de Reymundo con un salario de S/7.789.

Este Diario dio a conocer, en el 2022, que, en el perfil de Instagram y Facebook de este funcionario se podían ver sus fotografías junto a Cerrón, a quien llamaba “compañero de luchas”. Pero también compartía imágenes para manifestar su respaldo al cuestionado exministro Hernán Condori.

Luego de la publicación del informe, López Casas restringió el acceso a las fotografías en sus redes sociales.

En julio del 2024, la agrupación del lápiz lo presentó como militante; sin embargo, su afiliación no cumplió con los requisitos mínimos y no se concretó.

La actividad por la que Perú Libre le pagó la suma de S/ 100 mil es una capacitación en gestión pública.

Si bien Overall Health Coes E.I.R.L tiene como actividad principal la enseñanza superior, en sus redes sociales promociona con mayor énfasis los diplomados en tratamientos estéticos.

Jorge Luis López Casas. Foto: Facebook.

Overall promociona diplomados en temas estéticos.

Este Diario buscó contactarse con Ofelia Ríos, tesorera del partido, para conocer más detalles sobre el gasto, pero no contestó al cierre de este informe.

En tanto, el parlamentario Flavio Cruz indicó que la bancada no tiene conocimiento del uso que da el partido al dinero que le deposita la ONPE.

Opinión

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales José Naupari indicó que la norma no establece límites en el gasto que los partidos pueden hacer en las actividades de capacitación.

“Los partidos pueden pagar S/10 mil o S/100 mil para actividades de capacitación. Mientras sea capacitación o formación en teoría no hay problema”, subrayó.

Señaló que, en este caso, correspondería hacer una auditoría de cumplimiento, es decir, no se evalúa cuánto gastó la agrupación sino que el dinero se haya usado realmente para capacitar a sus militantes.

Añadió que es importante que el partido pueda precisar cuántos asistentes tuvo la actividad, dónde fue y todos los requerimientos de información que solicite el ente electoral. “Para que la ONPE pueda verificar si la actividad se llegó a realizar ”, remarcó.

El especialista señaló que la únicas infracciones que prevé la norma son gastar el dinero en actividades que no corresponden o no informar sobre ellas.

Advirtió que, al no haber precisiones en la norma, en este caso posiblemente el ente electoral no haga observaciones. “Se informó y la empresa está formalmente en el rubro que debería estar. Entonces, suena una sacada de vuelta a la norma, pero no habría un tipo de infracción en el cual colocar el caso”, aseveró.

Además… La ONPE indicó a El Comercio que detectó, en la rendición de cuentas del partido correspondiente a julio-diciembre 2024, pagos que ascienden a S/ 54 mil por asesoría legal que serán sometidos a una verificación por parte de sus auditores a partir de febrero para determinas si estos gastos cumplen o no con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y su reglamento. Además, explicó que la norma establece que se puede usar el financiamiento público de la siguiente manera: Hasta 50% en gastos del funcionamiento ordinario y la adquisición de muebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política, así como para la contratación de personal y servicios diversos.

No menos del 50% del financiamiento público directo recibido debe ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Finalmente, recordó que es considerada una infracción muy grave no usar el financiamiento para fines señalados en la ley.

Ponencias que brindaron sus propios militantes

Este Diario informó que, en apenas seis meses, Perú Libre gastó más de S/180.000 en el servicio de “ponencias” con el dinero del financiamiento público directo.

La cifra engloba únicamente honorarios, mas no incluye los otros gastos que conllevaron las mismas como alquileres, refrigerios, impresiones de material, entre otros. Sin embargo, más de la mitad de estas fueron exposiciones brindadas por sus propios militantes o por personas vinculadas al partido.

Según un análisis efectuado por El Comercio, se giraron hasta 19 recibos por ese concepto en el segundo semestre del 2024.

De ellos, unos 12 figuran a nombre directamente de militantes de la misma agrupación o de sus exafiliados. A buena cuenta, según el mismo reporte presentado ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, cada expositor convocado logró facturar unos S/10,000 por su ponencia ante simpatizantes de la misma agrupación.