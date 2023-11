Pese a estar prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas todavía es titular de la cuenta bancaria en la que Perú Libre (PL) recibe el dinero del financiamiento público directo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deposita a las agrupaciones políticas que están representadas en el Congreso.

El organismo electoral transfiere al partido más de S/. 2 millones al año porque a la agrupación le corresponde recibir, en el quinquenio 2021-2026, un total de S/. 10.756,396.12.

Este monto, que proviene del Tesoro Público, es abonado manera semestral durante los cinco años a una cuenta mancomunada que el partido tiene en el Banco de la Nación, según indicó a El Comercio Luis Camino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE.

Camino señaló que los titulares de referida cuenta son Cerrón Rojas, en su calidad de representante legal, y Ofelia Ríos, tesorera de la organización política.

El funcionario de la ONPE detalló que Perú Libre aún no gestiona el depósito del financiamiento público directo correspondiente al último semestre de este año. Es un trámite en el que las agrupaciones deben acreditar a los titulares de las cuentas bancarias destinadas para la transferencia de los fondos partidarios.

“No nos ha llegado la solicitud para que abonemos el semestre julio- diciembre. Entiendo que en la interna [del partido] se hacen las gestiones para cambiar a su representante legal de acuerdo a sus estatutos. Luego, ellos [Perú Libre] lo tienen que inscribir en el ROP [Registro de Organizaciones Políticas]. La ONPE revisa toda la documentación y recién hace la transferencia, pero hasta el momento no tenemos información al respecto”, explicó.

Ofelia Ríos, tesorera de Perú Libre, afirmó a este Diario que, el pasado 20 de octubre, dos semanas después de que Cerrón fuera su condena por el Caso ‘Aeródromo Wanka’ fuera ratificada en segunda instancia, tramitaron ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cambio de representante legal de Perú Libre.

Según dijo, con este trámite podrán cambiar a uno de los titulares de su cuenta del Banco de la Nación y así gestionar ante la ONPE el depósito de los fondos correspondientes al último semestre de este año.

“El doctor Vladimir Cerrón era el titular del manejo de las cuentas bancarias y desde su salida están suspendidas todas las obligaciones, por lo tanto, estamos realizando gestiones ante JNE para el cambio de un titular de la cuenta [...] En el JNE ya los documentos están en proceso desde el 20 de octubre”, expresó.

No obstante, fuentes del Jurado Nacional de Elecciones negaron haber recibido alguna solicitud del partido.

En otro momento, Ríos detalló que Cerrón Rojas percibió su sueldo de S/.12 mil soles hasta el mes de septiembre y que, debido a su situación legal, ya no se le abonará dicho monto.

La tesorera de Perú Libre evitó precisar quién sería la persona que sucedería al exgobernador de Junín como representante legal.

¿Quién reemplazaría a Cerrón en el manejo de las cuentas?

El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla explicó, en diálogo con El Comercio, que los fondos del financiamiento público directo son acumulables y podrían ser depositados junto con el siguiente semestre.

“El hecho de que no los pidan ahora, no significa que no los puedan pedir mañana. Yo creo que es una salida que pueden evaluar, en tanto este señor [Cerrón] vea mediante todas las argucias legales dejar de ser un prófugo”

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE.