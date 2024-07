legalmente, no existe una prohibición para que un diario le pueda dar una columna a una persona que está perseguida penalmente. No obstante, podría haber un cuestionamiento de carácter moral".

Sin embargo, advirtió que podría haber delito si los funcionarios de este periódico conocen el paradero de Cerrón y no dan la información para poder dar con él. “Se trataría del delito de encubrimiento personal. No obstante, si usa un correo para enviar la información sería improbable, a menos que la justicia pida la dirección del correo y no se la quieran brindar".