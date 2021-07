Conforme a los criterios de Saber más

Las negociaciones para la conformación de listas para la Mesa Directiva del próximo Congreso tienen dos frentes: uno encabezado por Perú Libre –que busca liderar una de las nóminas– y otro que espera asentarse en las próximas horas a través de una coalición de bancadas más conservadoras. Existe, sin embargo, un jugador clave en esta contienda que se desarrollará el lunes 26 bajo la batuta de la Junta Preparatoria.

Al momento, representantes de Perú Libre (37 miembros) mantienen diálogos para la posible conformación de una lista con las bancadas de Acción Popular (16), Podemos Perú (5) y Somos Perú (5). Además, cuentan con el respaldo de Juntos por el Perú (5) y a ellos se sumaría el Partido Morado (3). En un escenario ideal de votos en bloque, alcanzarían 71 adhesiones y superarían las 66 que se requieren.

Por su parte, en el bloque conservador, las conversaciones se dan principalmente entre Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (13), Avanza País (7) y Fuerza Popular (24). Solo esos grupos, nuevamente en un escenario ideal de posiciones en bloque, sumarían 59 votos, que serían insuficientes. Es aquí en donde entra el jugador y factor clave: Acción Popular.

Y es que representantes del partido de la lampa dialogan con los dos bloques y, por tanto, manejan las dos opciones, según han señalado sus voceros a El Comercio. En caso de decantarse por el conservador, este alcanzaría 75 votos y dejaría al de Perú Libre con 55.

Pero, como es costumbre en estos procesos parlamentarios, se trata de negociaciones entre las bancadas, de un tira y afloja que tiene distintos factores. Entre estos, otro importante y relacionado a la postura que vaya a tomar Acción Popular es el propio Perú Libre. En lo que coinciden ambos bloques es en que aún no tienen cerrados los acuerdos, por lo que las conversaciones continúan.

Desde algunas bancadas se espera tener un encuentro definitorio a partir del viernes, día de la juramentación, a fin de presentar las listas. Para esto, el plazo vence el domingo, un día antes de la elección.

El bloque de Perú Libre

Por un lado, el vocero alterno y presidente de la Junta Preparatoria, Jaime Quito, más cercano a la dirigencia de Perú Libre, ha ratificado a este Diario que el partido mantiene su interés de presidir la Mesa Directiva y promover la Asamblea Constituyente por haber sido una promesa de campaña.

Sin embargo, consultado por si hay posibilidad de ceder en cuanto a la Mesa Directiva, el electo legislador Edgar Tello, docente y una de las personas más cercanas al electo mandatario Pedro Castillo, resaltó a El Comercio que es Perú Libre el que ha recibido el mayor apoyo popular, aunque aseveró: “Si hay algo de la predisposición de garantizar la gobernabilidad y de sacar adelante el gobierno, trabajar juntos, pienso que hay que hacer desprendimientos. Las diferentes bancadas mostrarán sus planteamientos y conversaremos para poder llegar a puntos de consenso”. Respecto de la constituyente, insistió en que es una bandera de campaña.

En el camino hacia la elección de la Mesa Directiva, una parada de Perú Libre se dará este sábado 24, cuando Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, secretario general del partido, encabecen un congreso partidario. Entre los temas de este están asuntos clave también relacionados a las negociaciones parlamentarias: “expectativas, objetivos y metas irrenunciables del gobierno de Perú Libre”, así como “responsabilidades y metas del partido en la recolección de firmas para el referéndum” para la Asamblea Constituyente.

Precisamente, la postura de Perú Libre tanto sobre la presidencia de la Mesa Directiva, como la constituyente, es otro factor clave y aspecto importante para las definiciones. Podemos Perú mantiene su posición de seguir dialogando con Perú Libre y, según indicó el portavoz Enrique Wong, este jueves seguirán las conversaciones de cara a inscribir una lista el domingo.

Pero consultado por un escenario en el que el lápiz mantenga su trazo, Wong refirió, como albergando la posibilidad de que Perú Libre pueda ceder: “Como un gesto político para evitar más polarización, la presidencia la puede obtener Acción Popular. No nos podemos poner todavía en la situación de que no quiere, ellos no lo han dicho así. Tendríamos que evaluar, pero hasta donde hemos conversado ellos no están cerrados, no dicen ‘si quieres seguir con nosotros es esta nuestra posición’. Seguimos conversando, es el país lo que interesa, acá no hay ideologías”.

Por su parte, Enrique Jerí, portavoz de Somos Perú, adelantó que el voto de su bancada sería en bloque por la lista de Perú Libre, aunque ha manifestado que está en contra de la constituyente. “Seguimos apostando por el frente de gobernabilidad y dentro de este frente a nuestro juicio debe estar Perú Libre”, indicó y añadió que las definiciones se podrían dar el viernes, en reuniones tras la juramentación.

En cuanto a Acción Popular, el vocero José Arriola, recordó que su bancada ya ha acordado ir en una mesa multipartidaria que incluya a Perú Libre, pero bajo las condiciones de que ellos no la presidan –pues les parece mal una acumulación de poder– ni insistan con la Asamblea Constituyente. Por tanto, tienen la otra opción de sumarse al bloque conservador y ser un factor clave.

Arriola señaló que Acción Popular se reunirá este jueves desde las 6 p.m., encuentro en el que se podrían tomar criterios finales. “Mañana [hoy jueves] tenemos que estar definiendo si vamos por un lado o vamos por otro, aunque la primera prioridad la tiene lógicamente integrar con Perú Libre. Pero con el condicionamiento de que ellos no presidan la mesa. No porque no puedan, sino porque no deben por transparencia y gesto democrático”, sentenció.

Cabe recordar que Acción Popular ya ha definido que María del Carmen Alva sea su representante para la Mesa Directiva. En Podemos, en el bolo para la lista por la Mesa Directiva están el propio Wong y José Luna Gálvez, líder del partido. En Somos Perú, Jerí y Hitler Saavedra Castenorque. En Perú Libre, los sectores de la bancada tienen como principales opciones a Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, y a Betsy Chávez, aunque fuentes de este Diario han señalado que el primero podría implicar una resta, por lo que también se barajan otros nombres.

La coalición opositora

De cara al futuro de la coalición opositora, Arriola reiteró que es una probabilidad y aseguró que, sea cual fuere el caso, su bancada votaría en bloque. “Si [en Perú Libre] ceden la presidencia hay grandes posibilidades de que vayamos juntos. Si no la ceden, tengo que ser honesto en decir que la otra posibilidad recobraría vigencia primordial. No es bueno que el partido de gobierno, al que tenemos que apoyar para que haya estabilidad, tenga acumulado el poder”, sentenció. Otro vocero, Raúl Doroteo, también sostuvo que están vigentes aún las dos opciones.

La honestidad de Arriola empalma con la que expresó a El Comercio Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), respecto de lo que puede significar una oferta tentadora y otro factor para que Acción Popular, siguiendo sus pretensiones, se sume a la coalición opositora. Esta es calificada por el apepista como constructiva, concertadora y de contrapeso de poder.

“Acción Popular, en este grupo de centro que busca un consenso multipartidario, también podría tener la presidencia. Va a depender lógicamente de los votos. En cambio, en el otro lado, Perú Libre tiene toda la voluntad de presidir la mesa, entonces ahí la presidencia de Acción Popular está prácticamente descartada”, dijo Salhuana resaltando una posición de APP que, de cara a los últimos días de negociaciones, puede ser también un factor clave.

Advirtió, además, que un tema de fondo –y otro factor a considerar por Acción Popular– es lo que implicaría una Mesa Directiva bajo la presidencia de Perú Libre. “Implica asumir las iniciativas políticas de la presidencia. Estamos hablando de Asamblea Constituyente, referéndum, mecanismos que pueden generar nuevamente confrontación y polarización en el país, que es lo que no queremos”, agregó a manera de advertencia.

Con miras a la conformación de la lista, APP se reunió el miércoles y oficializó a Roberto Chiabra como la carta de la bancada. “No tanto ponerlo como condición de algún acuerdo que sea el candidato a la presidencia, sino que en el caso de que haya un nivel de concertación entre las bancadas pueda integrar la mesa como presidente o vicepresidente”, precisó Salhuana y afirmó que su agrupación votaría en bloque. Agregó que este jueves en la noche sostendrá una reunión con representantes de Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular para “con el fin de consolidar la propuesta de una Mesa Directiva Multipartidaria”.

Respecto de Fuerza Popular, dijo que el respaldo sería a través del voto, pues la bancada anaranjada no está exigiendo participar de la mesa. Este Diario intentó sin éxito comunicarse con algún representante de este grupo.

Si bien los diálogos de la coalición conservadora vienen de días atrás, Avanza País emitió el último martes un pronunciamiento llamando precisamente a que las bancadas conformen una “coalición por la gobernabilidad democrática” para elegir a una Mesa Directiva que defienda el equilibrio de poderes, los fueros legislativos e impida que se realice una Asamblea Constituyente.

José Williams, vocero de Avanza País, explicó a El Comercio que la idea es reunir a bancadas de centro y derecha. Y ratificó que, al momento, el mayor acercamiento es con APP, Renovación Popular y Fuerza Popular. Pero ante los escenarios planteados, reconoció: “Bastante van a depender las cosas de Acción Popular”.

En el caso de que Avanza País acceda a una posición en la mesa, Patricia Chirinos será la representante. “El lunes es la elección, creo que hasta el último momento se va a seguir conversando. Esta semana deben definirse las cosas […] Es importante que se haga un bloque de centro derecha. El asunto de la Asamblea Constituyente no es algo útil”, acotó e indicó confiar en el futuro de la coalición.

Rosselli Amuruz, de la misma bancada, indicó también que si bien existen afinidades con APP y Renovación Popular, ello no implica que ya hayan definido por quién se inclinan para la presidencia.

“Definitivamente, estaríamos en oposición total en que Perú Libre forma parte de la Mesa Directiva. Pero no descartamos a Fuerza Popular ni a ninguna otra bancada”, sostuvo Amuruz. En otro momento, refirió que “si Acción Popular se inclina por impedir la Asamblea Constituyente, por su puesto hay que unir fuerzas”.

En Renovación Popular, quien encabeza las coordinaciones y, a la vez, es otra carta para la Mesa Directiva de la lista conservadora es Jorge Montoya, quien según fuentes de las distintas bancadas puede alcanzar el consenso para encabezar finalmente la nómina.

Norma Yarrow, de Renovación Popular, subrayó que la postura que tome Acción Popular será importante y refirió que la candidatura de Montoya a la presidencia de la mesa no está definida. “Renovación no se aferra a ningún cargo en especial, lo que está pidiendo es que haya un Congreso de consenso. De llegarse a un acuerdo, [Montoya] es la carta que se tiene”, afirmó y añadió que su bancada se reunirá este jueves.

“No estamos de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Estamos buscando consensos con los demás. Las cosas que no están dentro de la Constitución, y la Asamblea Constituyente no lo está, no es un tema que nosotros vayamos a ceder”, añadió José Cueto, de la misma bancada.

Así las cosas, los nombres fuertes que suenan en la lista de la coalición conservadora son Jorge Montoya (Renovación Popular), Roberto Chiabra (APP) y Patricia Chirinos. En Acción Popular, así como están dividas las posiciones para tomar una decisión, según fuentes del partido, aún se maneja la posibilidad de plantear como representante a Ilich López, pese a que María del Carmen Alva es la primera opción.

De acuerdo a lo señalado por las citadas y otras fuentes, las siguientes horas serán un factor no solo para la toma de decisiones, sino también para los cálculos de cara la conformación de listas e incluso el voto por las mismas, por más que los voceros señalen que habrá pronunciamientos en bloque.

