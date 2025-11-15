Delsy Loyola Jorge
Delsy Loyola Jorge

Elecciones 2026: Perú Primero recicla a dos candidatos denunciados por agresión
Elecciones 2026: Perú Primero recicla a dos candidatos denunciados por agresión

Elecciones 2026: Perú Primero recicla a dos candidatos denunciados por agresión

El partido Perú Primero —encabezado por el expresidente Martín Vizcarra y cuyo postulante a la presidencia es su hermano, Mario Vizcarra— lleva en su lista para diputados por Lima a dos precandidatos que han sido denunciados por agresión.

