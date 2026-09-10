A las 10:50 a.m., una nutrida caravana de vehículos ingresó raudamente por la puerta principal del patio de honor de Palacio de Gobierno, bajo un fuerte resguardo de seguridad. El secretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, descendió de uno de ellos y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, quien lo esperaba al pie de la puerta de la Casa de Pizarro. Un encuentro bilateral que fue sellado con el anuncio oficial de la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”, una coalición impulsada por la administración de Donald Trump para hacer frente al crimen organizado transnacional. Pero, a su vez, con la declaración de ambas autoridades respecto al inicio de “una nueva era” en las relaciones entre los dos países.

#AHORA La presidenta Keiko Fujimori recibirá este jueves en Palacio de Gobierno al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien realiza una visita oficial al Perú. Expectativa de la prensa nacional y extranjera. @Politica_ECpe pic.twitter.com/JAimBbZvHH — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) September 10, 2026

Antes de su llegada a la sede del Ejecutivo, Rubio —quien arribó en la víspera a Lima, por la noche— se reunió temprano con funcionarios de la embajada de EE.UU. en Lima. Tras ello, se desplazó al Palacio de Torre Tagle, en el Centro de Lima, donde se reunió con el canciller Carlos Espá, para luego partir a la sede principal del Ejecutivo.

La presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunieron este jueves en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

Ya en Palacio de Gobierno, Fujimori y Rubio se reunieron en privado por más de una hora en la sala Cáceres, acompañados cada uno por sus respectivas delegaciones. De parte del Perú, participó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, así como otros ministros de Estado. Por la delegación norteamericana, estuvieron el embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, así como otros funcionarios del gobierno estadounidense.

Anuncios y gestos

Luego del encuentro, Fujimori y Rubio brindaron una declaración conjunta. La jefa del Estado indicó que el primer tema que se abordó en la reunión fue cómo enfrentar a la criminalidad organizada internacional y anunció oficialmente que el Perú formará parte del “Escudo de las Américas”. Señaló que, así como tuvo que enfrentar al terrorismo, el nuevo desafío ahora es enfrentar “a esta criminalidad que no respeta fronteras”, por lo que se requiere unir esfuerzos entre países.

“Formar parte del “Escudo de las Américas” nos permitirá, como ya lo hemos demostrado, obtener información más rápida, actuar con más firmeza, y desde el Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorgan”, acotó.

En otro momento, explicó que el ingreso del Perú a esta coalición permitirá, entre otros, la obtención de información y una actuación más directa. Comentó que la captura días atrás en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, se dio con información proveniente del FBI.

El encuentro entre Keiko Fujimori y Marco Rubio culminó con el anuncio del ingreso del Perú al “Escudo de las Américas” y el inicio de una “nueva era” bilateral. (Foto: Presidencia) / Cristian Olea

“De nuestro lado, de parte del gabinete que preside Luis Galarreta, tenemos la firme voluntad de enfrentarlos. Y con esas herramientas y con esta información y coordinación de todos los países, pues vamos a poder actuar con mucha más rapidez y con logros concretos”, explicó.

Según señaló, en la década de los 90 Estados Unidos ayudó al Perú en la lucha contra el narcotráfico, por lo que “ya hemos demostrado resultados cuando dos países que tienen decisión política pueden trabajar juntos y de la mano”.

Fujimori mencionó que también se conversó con Rubio sobre el reto que tiene el Perú frente al fenómeno El Niño, momento en el cual aprovechó para cuestionar nuevamente que el gobierno anterior no haya adoptado acciones. Anunció que en febrero próximo un buque hospital con más de 1.000 camas y equipos médicos de alta tecnología —según informó, será el USNS Comfort— arribará a la costa norte del Perú para hacer frente a la emergencia.

Según explicó Fujimori, también se abordaron temas como educación, inversión en infraestructura e intercambio comercial. Y saludó “la decisión política” del presidente estadounidense Donald Trump “de mirar a Latinoamérica”, destacando la visita de Rubio al Perú, “porque significa el verdadero valor que le están dando a estas relaciones bilaterales”.

Marco Rubio llegó a Palacio de Gobierno y fue recibido por Keiko Fujimori, con quien sostuvo una reunión junto a sus respectivas delegaciones. (Foto: Presidencia) / Cristian Olea

“Para el Perú es de vital importancia saber que los Estados Unidos tiene hoy una mirada política en Latinoamérica. Le comentábamos al secretario Rubio que en las anteriores administraciones no se le daba esta importancia debida. Y su presencia justamente marca esa diferencia que hoy tiene el presidente Trump”, expresó al respecto en otro momento.

Por su parte, Rubio agradeció el recibimiento y señaló que tanto Perú como EE.UU. han logrado mucho a lo largo de los 200 años de relaciones diplomáticas, “pero queda mucho por hacer para enfrentarnos a las amenazas modernas de este siglo, que son distintas”.

“La obligación más importante de todo gobierno es la paz, la tranquilidad, la seguridad de su pueblo. Y cuando eso es amenazado, todo lo demás es imposible. Es imposible crecer su economía, es imposible tener prosperidad, es imposible hacer alguna de estas cosas si el país no tiene paz, tranquilidad y orden”, remarcó Rubio.

En esa línea, apuntó que la amenaza actual son los grupos criminales. “Pero acuérdense que había una época en que estos grupos operaban dentro de territorios nacionales solamente, pero hoy en día es una red de terroristas, de criminales peligrosísimos que operan a través de la frontera en varios países, con enlaces bancarios, con enlaces económicos. Es una infraestructura criminal que se está tratando de apoderar del hemisferio; y no se puede permitir”, expresó Rubio. Agregó que la única manera de derrotar a estos grupos es enfrentarlos “fuertemente”.

Prosiguió indicando que se va a ayudar al Perú “en todo lo posible”, apuntando que no solo por la amistad que une a ambos países, sino porque, además —reconoció— el que existan bandas criminales “operando con impunidad en el hemisferio es una amenazada directa a EE.UU.”.

Fujimori destacó la cooperación con el FBI y la DEA y sostuvo que el intercambio de información permitirá actuar con mayor rapidez contra las organizaciones criminales. (Foto: Presidencia) / Cristian Olea

En esa línea, saludó el anuncio de la incorporación al “Escudo de las Américas” y señaló que el Perú será “un socio muy importante”. “Pero dicen las personas, ¿un escudo en contra de qué? Un escudo en contra de estas bandas criminales y terroristas que son una amenaza directa a la soberanía de nuestros países. Cuando estamos viendo bandas criminales que hoy en día tienen más dinero y mejores equipos militares que los propios militares del Estado. Eso es inaceptable, y es contra eso el escudo”, aseveró.

En otra parte de su pronunciamiento, incidió en que la idea detrás del “Escudo de las Américas” es actuar de manera conjunta entre países frente a “grupos terroristas que extorsionan” y efectúan distintos tipos de delitos, a los cuales hay que enfrentar y derrotar. Rechazó, a su vez, que esto implique una afectación a la soberanía y aseguró que no implicará nada que esté fuera del marco legal o de la cooperación que se requiera. Sobre esto, Fujimori también respondió que “la soberanía del Perú está intacta”.

“Esto lo que es una alianza muy poderosa en contra de estos movimientos diabólicos que han aterrorizado la región por muchos años, y a través de muchos líderes, muchos líderes políticos de diferentes países que no tenían el coraje de enfrentarse o en muchos casos estaban comprometidos con estos grupos”, expresó Rubio.

El secretario de Estado estadounidense también señaló que, además de la seguridad, se buscarán entendimientos comerciales que sean beneficiosos para ambos países. “Existen muchas posibilidades, hablamos de eso hoy; y queda mucho por hacer”, acotó.

Un nuevo capítulo

Más allá de la cooperación en seguridad, un punto que resaltó fue Fujimori y Rubio coincidieron en presentar el encuentro como el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre Perú y EE.UU. En el caso de Fujimori, señaló que el Perú forma parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del cual también forma parte EE.UU.

“Pero hoy con la presencia del secretario Rubio, con los acuerdos firmados en los últimos días, con esta colaboración directa que estamos recibiendo y que será recíproca, pues empezamos una nueva era de las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos. Y estas relaciones, estamos totalmente seguros que va a fortalecer a ambos países”, apuntó Fujimori.

Fujimori y Rubio sellaron en Palacio de Gobierno el ingreso del Perú al “Escudo de las Américas”, una coalición liderada por EE.UU. contra el crimen organizado transnacional. (Foto: Presidencia) / Cristian Olea

Rubio calificó el momento como el inicio de una “era dorada” en la relación bilateral. El secretario de Estado destacó el trabajo desarrollado durante los primeros 40 días del gobierno de Fujimori y sostuvo que la administración de Donald Trump busca dar una prioridad real al hemisferio. “Creo firmemente que estamos empezando una nueva era, una era dorada entre las relaciones de Perú y Estados Unidos”, afirmó.

El encuentro generó expectativa tanto entre la prensa nacional como extranjera. Según conoció El Comercio, a Palacio de Gobierno ingresaron para la ocasión unos 90 periodistas, entre peruanos, representantes de agencias internacionales y prensa norteamericana.

Tras su encuentro con Fujimori, Rubio se dirigió a la Cámara de Comercio Americana del Perú. Con ello, dio por finalizada su gira por Sudamérica, que incluyó también visitas a Ecuador y Colombia.

Una mirada desde la diplomacia

En diálogo con El Comercio, el excanciller Hugo de Zela indicó que la visita de Rubio al Perú es de gran importancia porque “es una demostración palpable” y concreta de la prioridad que hoy en día le da EE.UU. a la región y, en particular, al Perú.

Sobre la adhesión al “Escudo de las Américas”, señaló que es claro que la principal preocupación de todos los peruanos es la criminalidad, que es “el principal problema nacional en estos momentos” y que, a su vez, exige que el gobierno brinde respuestas.

“Creo que precisamente una muy importante respuesta a esto es el haberse aliado con un conjunto de 14 países más para buscar enfrentar este fenómeno, que es un fenómeno multinacional, con una cooperación entre un conjunto de países”, expresó De Zela.

Marco Rubio afirmó que los grupos criminales transnacionales representan una amenaza directa para EE.UU. y los países del hemisferio. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

Consideró que es natural que, ante un problema que afecta a un grupo de países, estos se unan “para confrontar este ataque que estamos recibiendo de la delincuencia”.

“Entonces yo sí lo veo como algo muy positivo que va a producir resultados concretos, porque además ha quedado sumamente claro que esto no implica que se van a incumplir las leyes o que vamos a estar sujetos a mandatos de alguien; sino es simplemente un esfuerzo de cooperación conjunta y cada país actuará en función de sus leyes y de sus normas”, aseveró.

En similar sentido, el excanciller Luis Gonzales Posada señaló que la llegada de Rubio al Perú “es una demostración de reconocimiento a la democracia de nuestro país” y expresa el deseo de “forjar una unidad para hacer frente a las bandas criminales internacionales”.

Explicó que esto tiene como objetivo “intercambiar inteligencia, tecnología y equipos para reforzar la seguridad y para enfrentar al delito”. Descartó que se trate de una afectación a la soberanía nacional.

“No veo en qué afecta la soberanía nacional. No hay ninguna razón. Nosotros podemos forjar alianzas económicas, comerciales, financieras y contra el crimen Y eso es un acto de voluntad propia; no de imposición”, recalcó en entrevista con El Comercio.

En esa línea, sostuvo que, frente a la magnitud de la situación que atraviesa el país, era importante este acuerdo. “Para nosotros era importante porque EE.UU. puede aportar la experiencia reconocida de instituciones como la FBI y la DEA, y además la tecnología que están usando. Sí, es importante; y lo demás es buscarle tres pies a la mesa”, concluyó.