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Resumen

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A las 10:50 a.m., una nutrida caravana de vehículos ingresó raudamente por la puerta principal del patio de honor de Palacio de Gobierno, bajo un fuerte resguardo de seguridad. El secretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, descendió de uno de ellos y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, quien lo esperaba al pie de la puerta de la Casa de Pizarro. Un encuentro bilateral que fue sellado con el anuncio oficial de la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”, una coalición impulsada por la administración de Donald Trump para hacer frente al crimen organizado transnacional. Pero, a su vez, con la declaración de ambas autoridades respecto al inicio de “una nueva era” en las relaciones entre los dos países.

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