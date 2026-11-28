La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezaron este viernes el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, que se retomó después de cinco años con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar compromisos de cooperación.

La agenda del encuentro comprendió cinco ejes prioritarios: comercio e inversiones; seguridad y defensa; integración fronteriza, física, energética y logística; recursos hídricos y desarrollo sostenible; y políticas migratorias y sociales.

Tras la celebración del VII Gabinete Binacional, los mandatarios suscribieron la Declaración Presidencial de Lima 2026 y los cancilleres Carlos Espá y Héctor Huanca, el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026.

Se firmaron también convenios interinstitucionales entre la Sociedad Nacional de Industrias de Perú y la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, así como acuerdos entre la Empresa Nacional de Puertos, de Perú, y la Administración de Servicios Portuarios boliviana.

Luego de ello, Fujimori destacó que este encuentro se produce en el marco de los 200 de relaciones diplomáticas y de amistad entre ambos países.

“También es importante señalar que este tipo de encuentros no se había realizado en los últimos 5 años y eso nos debe llevar a la reflexión para que no se vuelvan a suspender los diálogos, las conversaciones y los intercambios y este gran potencial que tenemos entre ambos países”, expresó Fujimori.

A su turno, Paz expresó la solidaridad del pueblo boliviano con el Perú y destacó las labores del Gobierno de Fujimori para mitigar el impacto del fenómeno El Niño.

El presidente boliviano agradeció que, al asumir la dirección de la Comunidad Andina y, como parte del APEC, permitieran a Bolivia ser parte como observadora en una primera instancia.

Rodrigo Paz y Keiko Fujimori. (Palacio)

Gabinete Binacional

Antes, en su intervención en el Gabinete Binacional, Fujimori destacó la reanudación de estos mecanismos de coordinación y señaló que el encuentro representa una oportunidad para recuperar el acercamiento entre ambos países. “Después de cinco años, presidente, nuevamente se retoman los gabinetes binacionales”, manifestó.

“Esta cita marcará un hito histórico en la relación de nuestros países y permitirá impulsar aún más el acercamiento, la confianza y la cooperación entre nuestros gobiernos”, manifestó.

Asimismo, recordó que la cita coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia y conmemoró los acuerdos de Ilo de 1992, impulsados por su padre, Alberto Fujimori, y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora.

En materia comercial, la mandataria planteó consolidar al Perú como una plataforma para el comercio exterior boliviano, poniendo a disposición los puertos de Ilo, Matarani, Callao y Chancay para facilitar la conexión con los mercados internacionales, especialmente con Asia-Pacífico.

Fujimori también destacó la necesidad de fortalecer la cooperación para la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos, entre ellos el lago Titicaca.

Con respecto a la seguridad, la presidenta agradeció la colaboración boliviana en la captura de Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, quien fue detenido en Bolivia y deportado al Perú.

“Compartimos desafíos en materia de seguridad fronteriza ante el avance del crimen organizado transnacional y esto exige una respuesta firme, coordinada y sostenida de ambos países”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz propuso convertir a Bolivia en un eje de integración entre el Atlántico y el Pacífico, mediante el aprovechamiento de la infraestructura portuaria peruana y las conexiones terrestres y fluviales de su país.

En esa línea, planteó impulsar dos corredores estratégicos. El primero, de carácter amazónico, conectaría Brasil, a través de los departamentos bolivianos de Beni y Pando, con Madre de Dios y los puertos peruanos.

El segundo corredor sería el andino y buscaría fortalecer la conexión entre La Paz y Oruro con Puno, Tacna, Ilo y Matarani, mediante mejores carreteras, procedimientos fronterizos más eficientes y alternativas ferroviarias.

En otro momento, Paz planteó reforzar la cooperación bilateral en cinco ámbitos: comercio e inversiones; seguridad frente al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y el crimen organizado; integración fronteriza; protección de recursos naturales; y políticas sociales y migratorias.

Reuniones

Temprano, tras la reunión bilateral, Fujimori y Paz sostuvieron encuentros con autoridades regionales de Perú y Bolivia, entre ellas los gobernadores de Tacna, Madre de Dios, Pando, La Paz y Beni. También se reunieron con representantes del sector privado de ambos países, mientras que, de manera paralela, se desarrollaron reuniones bilaterales entre ministros de Estado.

Además, como parte de la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas, Fujimori y Paz develaron un sello postal y realizaron el matasellado de una estampilla conmemorativa.

Fujimori posterga viaje a Colombia

La presidenta anunció que -junto con su par de Colombia, Abelardo de la Espriella- acordaron postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, previsto para el 3 de diciembre, “ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones”.

“He pedido al presidente del Consejo de Ministros que solicite al Senado dejar sin efecto nuestra solicitud que estaba programada para debatirse hoy”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

“Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas”, añadió.

Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones. He pedido al presidente del Consejo de Ministros que solicite al Senado dejar sin efecto nuestra solicitud que estaba programada para debatirse hoy. Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 27, 2026

Cabe señalar que el pleno del Senado tenía en agenda debatir este viernes la autorización solicitada por Keiko Fujimori para viajar a Barranquilla.

Tras la firma de los instrumentos con Bolivia, Fujimori anunció que viajará a Tumbes y Piura, regiones afectadas por el fenómeno El Niño.