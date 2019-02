Peruanos por el Kambio presenta proyecto para establecer el voto facultativo

La bancada de Peruanos por el Kambio presentó el último viernes un proyecto de ley de reforma constitucional a fin de establecer el voto facultativo en todos los procesos electorales.

Según el artículo 31 de la Constitución, “el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años”. Después de esa edad, el sufragio es facultativo.

Específicamente, la propuesta busca establecer “el voto facultativo para todos los procesos electorales o locales, de consulta ciudadana y similares que se lleven a cabo en el territorio de la República o en el extranjero”.

De prosperar el proyecto, su aplicación sería progresiva y no debería durar más de diez años. Además, el calendario estaría a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La iniciativa, impulsada por el legislador Gilbert Violeta, considera que el artículo en mención “limita la libertad de los individuos al obligarlos a acudir a las urnas a emitir su voto”.

Además, señala que el ausentismo de votantes en los procesos electorales ha venido en aumento durante los últimos años. Por lo que el fin del artículo 31 de la Constitución "parece no haber logrado ninguno de los fines por los que fue inicialmente instaurado".

Según los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el referéndum nacional realizado el 9 de diciembre del año pasado, el ausentismo fue de 27.68% y, en las elecciones regionales y municipales del mismo año, fue de 19.57%.

Del mismo modo, en las elecciones presidenciales del 2016, el ausentismo fue de 19.90% y, durante las elecciones presidenciales del 2011, el ausentismo fue de 17.46%.

-Análisis del proyecto-

Para el ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roque Bravo, el proyecto de ley debería ir de la mano con una serie reformas de fondo. Añadió que un cambio de ese tipo afectará a diferentes organismos que intervienen en el proceso electoral.

“Hay que tratar de ver el tema como si fuese un sistema y si se hace un cambio en alguna parte hay que tomar en cuenta que ese cambio va a repercutir en las otras partes. Entonces, eso le obliga a uno a no ver institución por institución, sino a ver el funcionamiento completo", afirmó.

Agregó que se deben cambiar temas de fondo como la estructuración y la condición actual de las organizaciones políticas y sus elecciones internas si se desea empezar recién a debatir una propuesta de voto facultativo.

“Hay una serie de aspectos que necesitan mejorar. Desde aspectos básicos, hasta los más complicados. En este momento, tenemos partidos que no funcionan adecuadamente, que no tienen sus comités partidarios, tenemos organizaciones que no sabemos cuántos afiliados tienen. No se ha hecho una reinscripción de los afiliados para saber quién pertenece a tal partido”, explicó.

Manifestó que países como Estados Unidos y Chile han venido avanzando a un proceso electoral donde el voto ciudadano es facultativo por lo que, añadió, sería lo correcto que se llegue a este fin.