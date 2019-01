Peruanos por el Kambio rechaza anunciada denuncia contra Martín Vizcarra

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, afirmó que el presidente Martín Vizcarra no ha cometido ninguna infracción a la Constitución, en referencia a la denuncia que alista la congresista Yeni Vilcatoma.

La legisladora adelantó esta mañana que presentará una denuncia porque presuntamente Vizcarra no cumplió con renunciar a los cargos que tenía en la empresa C y M Vizcarra cuando juró como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"[Él] anoche en una entrevista [...] ha demostrado y ha dicho lo que realmente ha ocurrido: que no ha tenido ningún contacto con Odebrecht. No ha alquilado ninguna máquina a Odebrecht, pero que sí a un consorcio del que Odebrecht era parte. Se le preguntó también si era apoderado de Graña y Montero y dijo que no", afirmó Meléndez a El Comercio.

En otro momento, el vocero de la bancada oficialista aseveró que detrás de la denuncia habría la intención de vacar al presidente Martín Vizcarra.

“El trasfondo político es buscar la vacancia del presidente. Ellos saben que no puede ser acusado constitucionalmente, pero lo que no han pensado es que ahora la coyuntura es diferente. No es lo mismo con el señor Pedro Pablo Kuczynski que con el presidente Vizcarra por el altísimo nivel de aprobación que tiene”, dijo a este Diario.

Meléndez agregó que Fuerza Popular actualmente está “desarticulada” y cada día pierde más miembros. Por ello, reiteró que el contexto es diferente.

“Vemos ahora una bancada de Fuerza Popular totalmente desarticulada, diezmada, cada día que pasa va perdiendo miembros. Hoy, no tienen la mayoría que tenían en 2016”, afirmó.

Añadió que existiría una intención de la bancada naranja para desestabilizar al Gobierno considerando que en unas semanas se firmaría el acuerdo de colaboración del Ministerio Público con la constructura brasileña Odebrecht.

“[Ellos] quieren desestabilizar [al Gobierno], porque no hay que olvidar que la señora [Keiko] Fujimori todavía está con prisión preventiva. El señor [Alan] García está con impedimento de salida. Entonces, la desesperación de ellos es de lo que se vaya a llegar con este acuerdo del Ministerio Público con Odebrecht”, aseveró.

En tanto, su compañero de bancada Carlos Bruce manifestó que quien estaría cometiendo infracción a la Constitución sería la congresista Vilcatoma.

"Puede ser acusada por ello [...] La constitución prohíbe acusar al presidente de la República, salvo causales muy específicas. ¿O el fujimorismo busca el caos para librarse de las acusaciones de lavado de activos?", escribió en su cuenta de Twitter.