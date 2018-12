El vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, afirmó que su bancada aún no fija una fecha exacta para reunirse con el presidente Martín Vizcarra y poder definir su permanencia o no como grupo representante del Gobierno en el Congreso.

En diálogo con El Comercio, Meléndez afirmó que posiblemente la fecha para abordar esta reunión se concretará pasando las fiestas de fin de año.

“La pelota [para reunirnos] está en la cancha de ellos. Hubo un primer intento de reunirnos con el gabinete, pero nosotros nos hemos mantenido en la posición de bancada, de forma colegiala, de solicitar la reunión con el presidente para aclarar diferentes temas. […] Yo creo que por fiestas y todo eso […] ya [la reunión] pasaría para el próximo año", afirmó.

El parlamentario comentó que llevarán al encuentro con el jefe de Estado una agenda acordada por la bancada que abarca diferentes temas "controversiales" que le propondrán. “Cada parlamentario tiene ciertas posiciones respecto a lo que el Ejecutivo viene aprobando”, detalló.

En ese sentido, aseveró que para él la Presidencia de Consejo Ministros (PCM) viene cometiendo diversos errores.

“Por ejemplo, la eliminación de mesas de diálogo justo en una fecha donde se lanza la política rural [creo que] es contraproducente, porque si se quiere lanzar una política rural [se] tiene que escuchar a la población”, dijo.

Por ello, reiteró su pedido para que César Villanueva abandone su cargo como primer ministro.

“Nosotros creemos que el premier, para esta segunda etapa del Gobierno, después del referéndum, ya no tiene el perfil adecuado para cumplir esa responsabilidad como corresponde y por eso, es que el presidente lo viene remplazando […] en varias cosas. El presidente está liderando varias cosas, pero, lamentablemente, el premier está en otra cosa”, criticó.



-Nuevos ministros-

La semana pasada, el mandatario Martín Vizcarra tomó juramento a sus nuevos ministros de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro; de Cultura, Rogers Valencia Espinoza; y de Comercio Exterior y Turismo, Édgar Vásquez, en una ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno.

Al respecto, Meléndez consideró que los nuevos ministros son una “continuidad” del mismo gabinete, porque solo se ha realizado una “rotación” dentro de esta administración y no se han podido ni “sentir” ni “notar” esos cambios.

“Han pasado 18 días y nadie ha sentido la ausencia de esos ministros [que ya no estaban] y entonces ahí nos damos cuenta de que todo el liderazgo lo tiene el presidente y no un Gabinete que, lamentablemente, no le está ayudando a hacer gestión. Nosotros vamos a ser muy incisivos en eso, porque creemos que tenemos que pasar a una etapa más constructiva", señaló.

Ante esto, el vocero de la bancada oficialista reiteró que su grupo de parlamentarios le propondrá a Vizcarra que el premier ya no continúe a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, porque “ya no califica” para el cargo.