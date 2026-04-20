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Resumen

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Por Perú Check

El 17 de abril, la congresista de Renovación Popular Norma Yarrow publicó a través de su cuenta de X un video en el que los excandidatos presidenciales Alfonso López Chau y Marisol Pérez Tello, y los excandidatos al Parlamento Carlomagno Salcedo y Mirtha Vásquez, conversan en la calle y luego suben a una camioneta.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.