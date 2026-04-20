El 17 de abril, la congresista de Renovación Popular Norma Yarrow publicó a través de su cuenta de X un video en el que los excandidatos presidenciales Alfonso López Chau y Marisol Pérez Tello, y los excandidatos al Parlamento Carlomagno Salcedo y Mirtha Vásquez, conversan en la calle y luego suben a una camioneta.

La publicación va acompañada de un mensaje que dice “🚨 ¡Alerta! En estos momentos se reúnen en Chacarilla [...] ¿Qué estarán planeando? ¿Soy yo o alguien más siente que hay demasiadas cosas alineadas y premeditadas? Parece que están jugando a la casita con el Perú y su democracia”.

🚨 ¡Alerta!



En estos momentos se reúnen en Chacarilla Mirtha Vásquez, Marisol Pérez Tello, López Chau y Carlos Magno Salcedo. ¿Qué estarán planeando?



¿Soy yo o alguien más siente que hay demasiadas cosas alineadas y premeditadas?



Parece que están jugando a la casita con el… pic.twitter.com/MXV9Rn9BqC — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) April 17, 2026

La publicación de Norma Yarrow se da en un contexto en el que el partido Renovación Popular, con Rafael López Aliaga en la cabeza, denuncia que hubo un ‘fraude’ en los recientes comicios de primera vuelta que perjudica al candidato. Según la agrupación, los entes electorales habrían aplicado un plan coordinado para demorar y desincentivar a sus votantes. Hasta la fecha, no han podido presentar alguna prueba al respecto.

Frente a la publicación de Yarrow, algunos usuarios en X han dudado de que el video difundido sea actual. Sin embargo, la reunión sí ocurrió recientemente. La excandidata Marisol Pérez Tello lo confirmó a PerúCheck, pero negó que haya tenido fines subrepticios o incluso partidarios.

Reunión sí ocurrió, pero asistentes descartan conspiración

PerúCheck se contactó con Norma Yarrow para que dé más contexto en relación a su publicación. La virtual diputada por Lima por Renovación Popular respondió lo siguiente:

“Se están juntando las fuerzas de izquierda y los ‘caviares’ que manejan la ONPE para dar el golpe a estas elecciones, así de fácil. Es imposible que en una noche te carguen 10,000 votos sin sustento. Esto se viene orquestando desde adentro de la misma ONPE”.

Norma Yarrow

Con lo de 10,000 votos, Yarrow hace referencia a una de las acusaciones de ‘fraude’. Según afines a Renovación Popular, la ONPE dispuso que en el conteo de votos en tiempo real, el candidato de izquierda Roberto Sánchez pase al candidato de derecha Rafael López Aliaga durante la madrugada para aletargar la respuesta de sus seguidores.

Según contó Marisol Pérez Tello a este medio, la reunión se produjo el 17 de abril; sin embargo, manifestó que no hay ningún interés subrepticio en ello, como deslizó Norma Yarrow.

Pérez Tello señaló que se trató de un encuentro privado de la Coalición Ciudadana, y que este es un grupo de discusión social y política que toca temas como ‘hacer país’ y otros. Además, Pérez Tello acotó que la Coalición no sólo está integrada por líderes políticos, sino también sociales y empresariales.

La excandidata aclaró que se vienen reuniendo desde hace dos años de manera periódica, pero que por campaña se habían suspendido los encuentros. En una entrevista que dio hace dos años a Mávila Huertas , la política contó que el grupo se citaba con una periodicidad de semanas: “tenemos ya muchos martes reuniéndonos”, señaló.

En una foto tomada para una nota en Perú 21 hace dos años , se alcanza a ver a Mesías Guevara –excandidato presidencial del Partido Morado–, a Marisol Pérez Tello, a Alfonso López Chau, a la fallecida Gloria Montenegro, a Álvaro Henzler –presidente de la Asociación Civil Transparencia– y a la historiadora Carmen Mc Evoy.

Colectivo Coalición Democrática

Mirtha Vásquez por su parte publicó lo siguiente en su cuenta de X : “Renovación Popular haciendo lo que sabe: generar desinformación y sembrar relatos conspiranoicos. Llaman ‘alerta’ a una reunión de actores políticos. Eso dice mucho sobre cómo entienden la política. En democracia es normal, sano y necesario que los políticos dialoguen”.

Renovación Popular haciendo lo que sabe: generar desinformación y sembrar relatos conspiranoicos. Llaman 'alerta' a una reunión de actores políticos. Eso dice mucho sobre cómo entienden la política.

En democracia es normal, sano y necesario que los políticos dialoguen. https://t.co/TponholToz — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) April 17, 2026

Alfonso López Chau señaló el día anterior durante una entrevista con Pedro Salinas que se iban a reunir “mañana”.

Conclusión

La reunión entre Alfonso López Chau, Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez y Carlo Magno Salcedo sí se dio recientemente. Distintos actores confirmaron lo publicado por la congresista Norma Yarrow. Sin embargo, los políticos negaron que se deba a intereses de conspiración. PerúCheck califica lo difundido por Norma Yarrow como verdadero.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.