En una entrevista con Curwen, en el programa de streaming Brutalidad Política, el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, mientras relataba sus logros como gobernador regional de Cajamarca (2019-2022), aseguró que “Cajamarca fue, en el manejo del Covid, el que menos muertos tuvo”.

No obstante, una revisión de los datos oficiales del Ministerio de Salud desmiente esta afirmación.

Cajamarca tiene una posición intermedia en fallecidos por COVID-19

PerúCheck hizo una revisión en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Ministerio de Salud (Minsa), desde el 3 de marzo de 2020 al 17 de marzo de 2024, y observó que Cajamarca no es la región con menos muertes por Covid-19.

De acuerdo a la filtración de datos por departamento, Cajamarca reportó 4,632 fallecidos por el virus. Esta cifra está lejos de ser la más baja a nivel nacional. Por el contrario, varias regiones presentan cifras significativamente menores, entre ellas Madre de Dios (893), Pasco (1,141), Huancavelica (1,303), Amazonas (1,410), Abancay (1,701), Moquegua (1,723) y Tumbes (1,774).

Incluso regiones con menor población o menor conectividad registraron menos fallecidos que Cajamarca. En el ranking nacional, Cajamarca se ubica en una posición intermedia, no entre las regiones con menor mortalidad.

Gráfica: PerúCheck, con datos del Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Minsa

Muertos por COVID-19 en Cajamarca entre el 2019 y 2022

El artículo científico ‘Mortalidad por COVID-19 en las regiones del Perú entre la primera y la quinta ola pandémica’, publicado en Revista Peruana de Ciencias de la Salud el 3 de octubre de 2023, tampoco respalda la afirmación de Guevara.

La investigación, realizada por Sthefani Fabian Moya y Luz Zegovia Santos, recoge información de la base de datos abiertos del Minsa durante el periodo 2020-2022, años en los que que Mesías Guevara se desempeñó como gobernador regional de Cajamarca.

Según el estudio, durante la primera y quinta ola, “se reportó mayor mortalidad en la macroregión Lima con un 49%, conformada por Lima, Lima Provincias y el Callao; seguido del norte con un 21.7%, conformado por los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes”. La zona centro registró un 12%, el sur alcanzó un 11.7%; y, finalmente, el oriente tuvo un 5.7%.

Este dato refuerza que Cajamarca no destacó por tener una de las menores cifras de fallecidos, sino que formó parte de una de las zonas con mayor impacto relativo de la pandemia.

Foto: cuadro extraído de artículo científico

PerúCheck se ha intentado comunicar con el candidato del Partido Morado, pero hasta el cierre de esta nota, no ha obtenido respuesta.

Conclusión

Si bien Cajamarca no se encuentra entre las regiones con mayor número de fallecidos, tampoco fue la que menos muertes registró durante la pandemia. Los datos oficiales del Minsa muestran que varias regiones tuvieron cifras considerablemente menores. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de Mesías Guevara como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.