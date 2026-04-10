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PerúCheck analizó las declaraciones del candidato Mesías Guevara, del partido Morado
PerúCheck analizó las declaraciones del candidato Mesías Guevara, del partido Morado
Por Perú Check

En una entrevista con Curwen, en el programa de streaming Brutalidad Política, el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, mientras relataba sus logros como gobernador regional de Cajamarca (2019-2022), aseguró que “Cajamarca fue, en el manejo del Covid, el que menos muertos tuvo”.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.