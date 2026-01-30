PerúCheck: Candidato presidencial Antonio Ortiz difundió información falsa sobre el servicio militar obligatorio

En una reciente entrevista en el canal Best TV, Antonio Ortiz, candidato presidencial por el partido Salvemos al Perú, defendió la vuelta del servicio militar obligatorio en el Perú.

“Hemos perdido valores y disciplina. Antes teníamos servicio militar obligatorio, teníamos educación cívica, hemos perdido todo…”, señaló el postulante, para después decir: “¿Cómo podríamos hacer? En los países […] Corea del Sur, todo el mundo sirve a su patria [hace servicio militar], Inglaterra sirve a su patria”.

Sin embargo, el candidato falta a la verdad al mencionar a tales países. En Inglaterra no existe el servicio militar obligatorio desde 1960 y en Corea del Sur sólo aplica para hombres.

Inglaterra no tiene servicio militar obligatorio hace más de 60 años

En el país británico, las personas no están obligadas a servir en las Fuerzas Armadas desde hace más de seis décadas. Su adscripción es meramente voluntaria. Asimismo, una ley vigente desde el 2004 le prohíbe al Estado obligar a civiles a prestar servicio militar incluso en casos de emergencia como guerras o conflictos internos.

Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en cambio, sí se establecieron leyes que obligaban a las personas a cumplir con este servicio.

Los últimos casos de personas reclutadas fueron en 1960. Entonces se decidió darle fin a la ley de “Servicio Nacional”, que había existido desde 1939. En 1963, los últimos militares que habían entrado por estas normas dejaron las Fuerzas Armadas.

En Corea de Sur sólo los hombres cumplen el servicio militar obligatorio

En Corea del Sur, sólo están obligados a llevar servicio militar los hombres entre 18 y 28 años. La duración depende de una serie de factores. Las personas son medidas en términos de su capacidad física, y de acuerdo a eso y al equipo al que sean asignadas (ejército, aviación, marines, entre otros), varía entre 18 y 36 meses, según el Ministerio de Defensa coreano.

El cumplimiento está basado en la Constitución del país y se pone en práctica desde 1957 (ver página 108). No existen excepciones por objeción de conciencia. Es decir, la pertenencia a una religión, etnia o creencia no exime al ciudadano de servir en las Fuerzas Armadas.

Los únicos casos de exención son para atletas y artistas que han ganado certámenes prestigiosos, como los Juegos Olímpicos o premios musicales internacionales de la UNESCO. En estos casos, el servicio militar se reduce a cuatro semanas para luego realizar labores complementarias.

PerúCheck conversó con Soho Cho, ciudadana surcoreana, quien confirmó que en su país el servicio militar femenino es voluntario: “No he hecho servicio militar y no necesito hacerlo. Tampoco lo hicieron ninguna de mis amigas o conocidas”.

Respecto de los hombres, en cambio, señaló: “Todos los ciudadanos hombres sin discapacidades físicas están obligados a servir. Mi papá y mi hermano lo han hecho. Todos los hombres que conozco lo han hecho porque es obligatorio”.

El servicio militar en el Perú

En el Perú el servicio militar es absolutamente voluntario. El reclutamiento obligatorio está prohibido desde septiembre de 1999 a través de la ley 27178, que en el artículo 6 del capítulo II dice: “Queda prohibido el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal para ser incorporado al servicio en el activo”.

Recientemente, el gobierno de José Jerí decretó una modificación de ley que exige que todos los jóvenes de 17 años se inscriban en el Registro Militar, de tal forma que las Fuerzas Armadas tengan un registro de las personas en edad de combatir. El proceso es una inscripción; no implica el servicio.

Intentamos contactar al candidato Antonio Ortiz comunicándonos con el presidente de su partido y con la candidata a la vicepresidencia de la República. Al cierre de esta nota, no obtuvimos sus descargos.

Conclusión

Ni en Corea del Sur ni en Inglaterra el servicio militar es obligatorio para toda la población. En el país británico, es absolutamente voluntario, mientras que en el país asiático, sólo es obligatorio para los hombres. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Antonio Ortiz como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.