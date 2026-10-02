(Foto: Perúcheck)
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PerúCheck revisó información pública sobre los antecedentes fiscales de ambos candidatos –Bruce a Lima y Reátegui a Jesús María– y encontró que Carlos Bruce sí ha sido incluido en investigaciones del Ministerio Público, aunque las fuentes revisadas no permiten sostener que estas hayan derivado en una sentencia condenatoria en su contra.

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