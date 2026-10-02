PerúCheck revisó información pública sobre los antecedentes fiscales de ambos candidatos –Bruce a Lima y Reátegui a Jesús María– y encontró que Carlos Bruce sí ha sido incluido en investigaciones del Ministerio Público, aunque las fuentes revisadas no permiten sostener que estas hayan derivado en una sentencia condenatoria en su contra.

Bruce fue investigado por el caso Los Temerarios del Crimen

En abril de 2019, cuando Carlos Bruce se desempeñaba como ministro de Vivienda y congresista, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar en su contra y contra otros cuatro parlamentarios por sus presuntos vínculos con el caso Los Temerarios del Crimen .

La investigación estaba relacionada con una presunta organización criminal encabezada por el entonces exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. De acuerdo con la información recogida por la Fiscalía, la organización era investigada por presuntos hechos de corrupción relacionados con la obtención de proyectos estatales a cambio de sobornos.

Las fuentes revisadas por PerúCheck acreditan, por tanto, que Bruce estuvo sometido a una investigación fiscal. Sin embargo, esta constatación no significa que haya sido declarado responsable de los hechos investigados ni permite equiparar una investigación preliminar con una condena.

En 2025 fue incorporado a otra investigación fiscal

El 30 de octubre de 2025, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Surco y Barranco abrió una investigación contra Carlos Bruce por la demolición parcial de un inmueble vinculado a la excongresista María Acuña durante un operativo de recuperación de áreas públicas realizado por la Municipalidad de Santiago de Surco. La Fiscalía amplió por 30 días las diligencias preliminares.

Al día siguiente, TVPerú informó que el Ministerio Público había incorporado a Bruce, en su condición de alcalde de Surco, como investigado por la presunta comisión de los delitos de usurpación agravada, abuso de autoridad y violación de domicilio. También fueron comprendidos funcionarios municipales y quienes resultaran responsables.

El mismo Carlos Bruce compartió el documento fiscal a través de su cuenta de X.

¡Nos atacan los poderosos, pero nada nos amilanará!



En Surco no retrocederemos ante la presión y seguiremos poniendo orden y defendiendo lo que pertenece a todos los vecinos.



Ninguna amenaza ni denuncia de la congresista María Acuña nos detendrá en nuestro compromiso de hacer… pic.twitter.com/bm7wjNy8Ac — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) October 31, 2025

¿Qué ocurre con Luiz Carlos Reátegui?

En el caso de Luiz Carlos Reátegui, PerúCheck no encontró, en las fuentes públicas consultadas, información que permita acreditar que haya sido incorporado como investigado en una investigación fiscal.

Sin embargo, la frase del panel presenta conjuntamente a Reátegui y Bruce como “alcaldes sin investigaciones fiscales”, pese a que existen antecedentes documentados de investigaciones del Ministerio Público que comprendieron a Bruce.

Conclusión

La evidencia revisada permite afirmar que Bruce ha estado involucrado en investigaciones fiscales al menos en 2019 y 2025, pero no hay información disponible que establezca lo mismo en relación con Reátegui. Por ende, la afirmación difundida en el panel de Somos Perú que presenta a Carlos Bruce y Luiz Carlos Reátegui como “alcaldes sin investigaciones fiscales” PerúCheck la califica como imprecisa.