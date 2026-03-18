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Perúcheck analiza las declaraciones del candidato presidencial de Somos Perú
Perúcheck analiza las declaraciones del candidato presidencial de Somos Perú
Por Perú Check

Durante una entrevista en Punto Final, el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, afirmó que “el 80% del sicariato y extorsión salen ordenadas de las cárceles”.

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