Durante una entrevista en Punto Final, el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, afirmó que “el 80% del sicariato y extorsión salen ordenadas de las cárceles”.

PerúCheck pudo determinar que la cifra afirmada por Forsyth no es verdadera, tras una revisión del último reporte de las comunicaciones recibidas por la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, los últimos registros estadísticos de los delitos denunciados del Ministerio Público y la última data sobre victimización en el Perú publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

La data oficial muestra un porcentaje mínimo

En una entrevista para Canal N , el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, aseguró que en el año 2023, de las 19,305 denuncias por extorsión registradas a nivel nacional, sólo 21 estuvieron vinculadas a llamadas desde los establecimientos penitenciarios. La cifra equivale al 0,1%.

“En el 2024 fue similar, aumentó ligeramente; por lo tanto, habrá sido, en el peor de los casos, 0.15%”, aseguró Llaque.

Por su parte, en octubre de 2024 , el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) informó que, hasta ese momento, los casos de extorsión que provenían de los penales equivalían al 0.2% del total de denuncias (15,384). Esto devino en el traslado de 21 internos a centros de mayor seguridad.

De acuerdo a estas cifras, las denuncias provenientes de las cárceles están lejos del 80% mencionado por el exalcalde de La Victoria.

Cuadro comparativo de las extorsión en el Perú

Escenario de la extorsión en los últimos años

Las denuncias por extorsión registraron una tendencia creciente en el periodo 2022–2025, pasando de 16,346 casos en 2022 a 26,585 en 2025, lo que representó un incremento acumulado significativo, según el informe técnico ‘Evolución de la Tasa de Homicidios e Indicadores de Seguridad Ciudadana, 2022–2025’, del Comité Estadístico de la Criminalidad (CEIC).

El mayor aumento interanual se observó entre 2022 y 2023 (38.7%), seguido de una ligera reducción en 2024 (−1.4%). No obstante, en 2025 se produjo un aumento importante (18.9%) del delito de extorsión en el periodo analizado. Estos datos difieren de los ya mencionados del INPE y el Minjus, pero también reflejan una tendencia alcista.

Evolución de la Tasa de Homicidios e Indicadores de Seguridad Ciudadana, 2022–2025

Entre enero y julio de 2025, de acuerdo a los datos del INPE difundidos en una nota de La República , se reportaron más de 20,000 denuncias por extorsión a nivel nacional. De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), de enero a octubre del mismo año se registraron 23,213 denuncias por extorsión.

En enero de este año 2026, de acuerdo al Reporte de las comunicaciones recibidas por la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior , se admitieron 33 denuncias por extorsión, lo que representa una disminución del 15.4% respecto a enero de 2025, cuando se reportaron 39 denuncias. Por su parte, en el mismo periodo se registraron dos denuncias por extorsión en la modalidad de “préstamos gota a gota”.

El canal más utilizado para las denuncias por extorsión fue la línea gratuita 1818, con un 60.6% de las comunicaciones, seguido por el portal web con 39.4%. No se registraron denuncias por extorsión a través de correo electrónico o app móvil en enero 2026, lo que no necesariamente implica que no se haya cometido el delito. En el Perú hay quienes optan por no denunciar delitos de violencia ante la Policía.

Denuncias admitidas por extorsión en enero del 2025 y enero del 2026

Sin embargo, según la data el Reporte de delitos denunciados según distrito fiscal , del Ministerio Público, con información actualizada al 28 de febrero, en enero se reportaron 2,018 denuncias por extorsión y en febrero, 1,878 casos.

Casos de extorsión denunciados entre enero y febrero de 2026

La tendencia en los casos de extorsión, según cifras oficiales, es a la alta, lo que confirma que es un problema latente de seguridad ciudadana. Sin embargo, los datos disponibles no confirman que la mayoría de estos casos sea planificada y ordenada desde los establecimientos penitenciarios; más bien, contradicen la cifra de 80% afirmada por Forsyth.

Tampoco hay evidencia de que el sicariato se ordene desde los penales

En el caso del sicariato, las cifras oficiales tampoco respaldan la afirmación del candidato. De acuerdo con el Ministerio Público del Perú, en enero de 2026 se registraron 25 denuncias mensuales por sicariato, y en febrero, 12 casos.

La cantidad promedio mensual sería de 19, lo que equivale a aproximadamente 228 casos al año. Si bien las autoridades reconocen un incremento de este delito en los últimos años, no existe evidencia estadística que indique que la mayoría de estos crímenes sea ordenada desde establecimientos penitenciarios, como sostuvo George Forsyth.

En enero de 2026 se registraron 25 denuncias mensuales por sicariato, y en febrero, 12 casos.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato George Forsyth. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Lo dicho por el candidato presidencial George Forsyth, del partido Somos Perú, de que “el 80% del sicariato y extorsión se ordenan desde las cárceles” no está respaldado por la información oficial disponible. En el caso de las extorsiones, las cifras del Ministerio de Justicia y del INPE indican que las extorsiones vinculadas a llamadas desde penales representan entre 0.1% y 0.2% de las denuncias, lejos de lo mencionado por el exfutbolista. Aunque pueda existir un subregistro de denuncias, como ocurre con varios otros delitos, la diferencia entre 0.1% y 80% es considerablemente amplia. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de Forsyth como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.