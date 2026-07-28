En una entrevista brindada para RPP, el senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, indicó que el oficialismo debería presidir el nuevo Congreso para garantizar la gobernabilidad. Como ejemplo, señaló el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016):

“En la época del señor Ollanta Humala, el partido nacionalista presidió el Congreso los cinco años. Luego vino el señor Alan García”

Esta afirmación es falsa. En 2015, cuando Humala era presidente, llegó a la presidencia del Poder Legislativo el parlamentario Luis Iberico, como se puede corroborar en el listado histórico del Congreso .

Con 70 votos a favor, la lista de Luis Iberico, del partido Alianza Para el Progreso, se impuso ante la lista de Vicente Zevallos, que obtuvo 55 votos. Así lo informaron los medios de comunicación . Como miembro de Alianza Para el Progreso, Iberico no era parte del oficialismo humalista.

Aunque es verdad que durante la mayoría del gobierno del expresidente Humala la mesa directiva fue presidida por el oficialismo, también lo hizo la oposición. El oficialismo tuvo la presidencia del Congreso cuatro de los cinco años.

Luego de haber sido elegido, el exparlamentario Iberico brindó una conferencia de prensa en la que indicó públicamente que su listado fue de oposición y que recibió el apoyo de Fuerza Popular:

“Nacimos como una propuesta de oposición, pero ya no somos una mesa de oposición, somos la mesa del Congreso de la República y lo mismo el presidente. La concertación es algo que demandaron los diferentes grupos que me apoyaron, inclusive los fujimoristas, inclusive Concertación Parlamentaria y el Partido Aprista”.

Conclusión

Aunque es cierto que el Partido Nacionalista presidió el Congreso durante la mayor parte del gobierno de Ollanta Humala, es falso que lo haya hecho durante los cinco años, como afirmó el senador electo Alejandro Muñante. En 2015, el opositor Luis Iberico fue elegido presidente del Congreso con 70 votos y señaló que su candidatura nació como una propuesta de oposición.

Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones del senador electo Alejandro Muñante.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.