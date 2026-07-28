Por Perú Check

En una entrevista brindada para RPP, el senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, indicó que el oficialismo debería presidir el nuevo Congreso para garantizar la gobernabilidad. Como ejemplo, señaló el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016):

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.