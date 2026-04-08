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Resumen

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Por Perú Check

El 17 de marzo de 2026, el candidato a la presidencia José Williams, del partido Avanza País, participó en el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República, realizado en el marco de las Elecciones Generales 2026. Durante el evento se refirió a la problemática de la seguridad vial en el país.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.