El 17 de marzo de 2026, el candidato a la presidencia José Williams, del partido Avanza País, participó en el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República, realizado en el marco de las Elecciones Generales 2026. Durante el evento se refirió a la problemática de la seguridad vial en el país.

En ese contexto, Williams afirmó que “por lo menos 4,000 personas mueren en accidentes de tránsito”.

PerúCheck revisó las cifras oficiales disponibles y encontró que el número de fallecidos es menor al mencionado por el candidato.

¿Cuántas personas mueren en accidentes de tránsito en el Perú?

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entidad encargada de recopilar información sobre siniestros de tránsito, las cifras de fallecidos en los últimos años no alcanzan los 4,000 casos anuales.

En 2025 se registraron 2,890 fallecidos, mientras que en 2024 la cifra fue de 3,002. En 2023 se reportaron 3,316 muertes y en 2022 un total de 3,328. Por su parte, en 2021 se contabilizaron 3,032 fallecidos y en 2020, año marcado por las restricciones de movilidad por la pandemia del Covid-19, la cifra descendió a 2,159.

Al analizar estos datos en conjunto, se observa que entre 2020 y 2025 se registraron 17,727 fallecidos por siniestros de tránsito. Esto equivale a un promedio de aproximadamente 2,955 muertes al año.

¿La cifra de 4,000 fallecidos es correcta?

Los datos muestran que, si bien los accidentes de tránsito representan un problema grave de seguridad pública, el número anual de fallecidos se ha mantenido por debajo de las 4,000 personas en los últimos años. En ese sentido, la cifra mencionada por Williams sobreestima la cantidad de víctimas mortales registradas oficialmente.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Conclusión

El candidato José Williams afirmó que 4,000 personas mueren al año en accidentes de tránsito en el Perú. Sin embargo, los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran cifras menores, con un promedio anual cercano a los 3,000 fallecidos entre 2020 y 2025. Por estos motivos, PerúCheck califica esta afirmación de José Williams como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.