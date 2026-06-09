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Resumen

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Por Perú Check

El integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Sinesio López, aseguró recientemente que “el 50% de los parlamentarios ha sido acusado de algún delito”.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.