El integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Sinesio López, aseguró recientemente que “el 50% de los parlamentarios ha sido acusado de algún delito”.

Desde el punto de vista del derecho procesal penal, existe una diferencia entre estar investigado (en etapa preliminar o preparatoria por la Fiscalía) y estar acusado (cuando el fiscal ya solicitó una pena ante un juez).

Aunque técnicamente la mayoría de los casos se encuentran en fase de investigación fiscal (y no necesariamente con una acusación formal ante el Poder Judicial), los registros oficiales demuestran que el porcentaje de legisladores con carpetas abiertas por diversos delitos supera con creces el 50% en los balances oficiales de los últimos años.

Las cifras del Ministerio Público

PerúCheck contrastó las bases de datos de transparencia emitidas por la Fiscalía de la Nación en los últimos periodos del actual Congreso de la República. Los datos históricos demuestran una tendencia persistente: 63% de los parlamentarios es investigado.

De acuerdo con un reporte de transparencia del Ministerio Público al que accedió DataRPP, para mediados del año 2023, 82 de los 130 parlamentarios registraban investigaciones fiscales abiertas. Esto significa que el 63% de la representación nacional—casi dos tercios del Parlamento— arrastraba alguna denuncia o indagación en curso en las distintas fiscalías del país.

El balance de 2024: 67 congresistas con carpetas abiertas

Un informe oficial de la Fiscalía de la Nación obtenido por el diario La República, en mayo de 2024, reveló que 67 congresistas mantenían denuncias vigentes en la institución. Si bien la cifra neta bajó ligeramente respecto al año anterior, representaba el 51.5% del total de legisladores, validando el “50%” mencionado por López.

¿Qué delitos se les imputa a los parlamentarios?

El informe del Ministerio Público de 2024 detalla que las más de 700 denuncias acumuladas entre los legisladores se concentran en delitos de alta gravedad que afectan directamente los recursos del Estado. El mapa de las investigaciones se divide de la siguiente manera:

Administración pública, fe pública y patrimonio : 50 congresistas concentran la mayor cantidad de carpetas por presuntos actos de corrupción de funcionarios, falsedad genérica, colusión y negociación incompatible.

: 50 congresistas concentran la mayor cantidad de carpetas por presuntos actos de corrupción de funcionarios, falsedad genérica, colusión y negociación incompatible. Lavado de activos y crimen organizado: 17 parlamentarios registran investigaciones complejas vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito, denuncias contencioso-administrativas y delitos contra la tranquilidad pública.

Conclusión:

Los datos estadísticos oficiales confirman que la mitad o más de los integrantes del Congreso de la República, de manera sostenida, han tenido que rendir cuentas ante la justicia penal por presuntas conductas delictivas durante su mandato.

Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de Sinesio López como verdadera.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.