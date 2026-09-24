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Resumen

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Por Perú Check

La diputada de Juntos por el Perú, Svieta Fernández, señaló en una entrevista con RPP que una de las funciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) es mantener la estabilidad laboral.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.