En una entrevista para la Agencia de Noticias Andina, la candidata presidencial del partido político Un Camino Diferente, Rosario del Pilar Fernández, se refirió al canon minero y señaló lo siguiente:

“Los canon minero, señorita, en la sierra liberteña no se ve [sic]”

Esta información es falsa. A lo largo de los últimos años son miles de millones de soles los que esta región ha recibido por concepto de canon minero.

La Libertad

La sierra de La Libertad comprende las provincias de Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Pataz, de acuerdo con el Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres del Gobierno Regional La Libertad 2006-2010.

El canon minero

Al cierre de 2025 la actividad minera en el Perú alcanzó una transferencia económica al erario nacional de S/.10,000 millones a través del canon minero, las regalías mineras y los derechos de vigencia y penalidad, según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas. Según este documento, el dinero se repartió en diversas regiones del país, como se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente: Tabla elaborada por PerúCheck con los datos del Boletín Estadístico Minero, 2025

Como se evidencia en la tabla de arriba, a nivel nacional La Libertad es una de las regiones que más canon minero recibió en 2025. Además, estos recursos son constantes cada año, como lo demuestra el Primer Estudio de Transparencia Regional EITI La Libertad, 2017 – 2023, un informe elaborado por una comisión multisectorial permanente conformada por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, representantes de las empresas extractivas y la sociedad civil.

Según este informe enmarcado en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), en el periodo transcurrido de 2014 a 2023, el total de recursos económico transferidos a La Libertad por el concepto de canon minero y regalías mineras fue de S/.3,000 millones, de los cuales se dividieron también en las provincias de la sierra liberteña como se muestra en el siguiente cuadro, a diferencia de lo señalado por la candidata presidencial Rosario del Pilar Fernández:

Fuente: Primer Estudio de Transparencia Regional EITI La Libertad 2017-2023

¿Qué se hizo con el dinero?

Este mismo estudio evidencia las múltiples brechas que aún no se han podido cerrar debido a diversos factores, entre ellos la baja ejecución presupuestal del dinero proveniente del canon. Varias municipalidades no ejecutaron más del 75% de su presupuesto en el periodo 2017-2023:

Fuente: Primer Estudio de Transparencia Regional EITI La Libertad 2017-2023, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Grupo Propuesta Ciudadana informó que el 2023, la municipalidad provincial de Santiago de Chuco, invirtió S/.18 millones procedentes del canon y las regalías, S/.11 millones se destinaron a saneamiento básico, S/.4 millones a educación y S/.2 millones a transporte.

Conclusión

De 2014 a 2023 la región de La Libertad recibió más de S/3,000 millones de canon minero, según el informe ‘Primer Estudio de Transparencia Regional EITI La Libertad’. Entre las provincias liberteñas beneficiadas estuvieron las ubicadas en la sierra, como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Además, el año pasado la región norteña recibió S/.482 millones por canon, según el Ministerio de Energía y Minas.

Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones de la candidata presidencial Rosario del Pilar Fernández, del partido Un Camino Diferente, como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.