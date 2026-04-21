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Por Perú Check

Un video difundido en Facebook afirma que durante el conteo de votos tras la primera vuelta electoral ocurrió un robo de votos a favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.