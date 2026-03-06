En una entrevista para TVPerú Noticias, el candidato presidencial Francisco Diez-Canseco, del partido político Perú Acción, se refirió a la situación de la salud mental en nuestro país y señaló lo siguiente sobre el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, de Lima:

“Tú vas a un hospital como el Sabogal y no hay ni un psicólogo”

Esta información es falsa, el Sindicato de Psicólogos de Essalud informó que sí existen profesionales de salud mental en este nosocomio: “la información que te han dado es errada”, manifestaron desde el gremio al ser consultados por PerúCheck y agregaron que por lo menos tienen diez psicólogos clínicos asociados al sindicato que atienden en el centro de salud.

Por otro lado, desde la Red Prestacional Sabogal - Essalud, la jefa del área de psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lic. Pahola Albujar, confirmó a PerúCheck que sí cuentan con los profesionales: “El hospital Sabogal cuenta con 14 psicólogos. La atención se brinda de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados en horario rotativo”.

Essalud en línea

La línea 107 de Essalud está habilitada las 24 horas del día todo el año y tiene la opción para poder ser orientado ante una alerta sanitaria, prevención de salud, psicología, prestaciones sociales y más.

PerúCheck llamó y se comunicó con la “Opción 2” de orientación en salud mental y confirmaron que el hospital Sabogal sí cuenta con psicólogos: “Sí, el hospital Nacional Alberto Sabogal sí cuenta con el área de psicología dentro del servicio de salud mental”.

Conclusión

La jefa del área de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y el Sindicato de Psicólogos de Essalud informaron que existen 14 profesionales de la salud mental que trabajan en este nosocomio. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato Francisco Diez-Canseco como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.