PerúCheck: Es falso que en el Perú haya “16.8 médicos por habitante”, como afirmó candidato presidencial Rafael Belaúnde

Durante una entrevista el pasado 16 de enero para TV Perú, el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, afirmó: “en el Perú tenemos 16.8 médicos por habitante”. Esta cifra, tal como fue expresada, no coincide con la forma en que se reportan oficialmente los indicadores de personal de salud.

Sin embargo, esta afirmación no coincide con la data oficial más actualizada. Los indicadores sobre disponibilidad de médicos se expresan por cada 10,000 o 1,000 habitantes, no por persona. Bajo ese criterio, la información vigente muestra valores distintos a los mencionados por el candidato.

Aun cuando Belaúnde se haya querido referir a la unidad de medida de médicos por 10,000 habitantes, su cifra es errada, a juzgar por estadísticas internacionales.

Médicos a nivel nacional

El Perú registra 17.9 médicos por cada 10,000 habitantes a octubre de 2025, de acuerdo con la base de datos del aplicativo del Registro Nacional de Personal de Salud (Inforhus). Este registro depende del Ministerio de Salud y se actualiza con información nominal de profesionales en ejercicio, por lo que constituye uno de los principales insumos para el seguimiento de recursos humanos en salud.

Captura tomada el 03 de febrero de 2026 de la Densidad de Médicos por 10,000 habitantes, Perú - 2025, elaborado por el MINSA. (PeruCheck)

Asimismo, la distribución no es homogénea: la mayor concentración de médicos por cada 10,000 habitantes se ubica en el Callao (30.1), seguida de Moquegua (26.6) y Lima (24.8), mientras que varias regiones de la Amazonía y zonas rurales presentan densidades considerablemente menores, lo que evidencia brechas territoriales de acceso a servicios médicos.

Captura de pantalla tomada el 03 de febrero de 2026 de la Evolución de la Densidad de Médicos en Perú. (PerúCheck)

Según Inforhus, el país pasó de 13.6 médicos por cada 10,000 habitantes en 2018 a 17.9 en 2025. En paralelo, la densidad total de recursos humanos en salud que incluye médicos, enfermeros y obstetras asciende a 44.9 por cada 10,000 habitantes.

Asimismo, las bases de datos de recursos humanos de salud del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportaron que, en 2023, el número de habitantes por cada médico fue de 353 personas, lo que equivale a 28.3 médicos por cada 10,000 habitantes.

Captura tomada el 3 de febrero de 2026 de las estadísticas de Recursos Humanos de Salud elaborado por el INEI. (PerúCheck)

Por otro lado, el Análisis de Situación de Salud (ASIS) nacional del Ministerio de Salud, correspondiente a 2021, informó que la densidad de profesionales de la salud (DPS) fue de 43.5 por cada 10,000 habitantes, de los cuales 16.8 correspondían a médicos. No obstante, se trata de un dato previo a las actualizaciones administrativas más recientes.

Captura de pantalla realizada el 3 de febrero de 2026 del ASIS Nacional de 2021 (pág. 51). (PerúCheck)

De acuerdo con el MINSA, la DPS nacional aumentó de 28.5 por cada 10,000 habitantes en 2013 a 43.5 en 2021, con un incremento marcado durante los años de pandemia por las contrataciones extraordinarias de personal sanitario.

Estos datos también fueron retomados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) en su artículo “Colapso del sistema sanitario”, actualizado a junio de 2025, en el que se advierte que el sistema de salud peruano enfrenta problemas estructurales vinculados a gestión, infraestructura y disponibilidad de personal médico.

Mira el cuadro completo aquí:

¿Qué se dice a nivel internacional?

En la Global strategy on human resources for health: Workforce 2030, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió un umbral de 4.45 trabajadores de salud por cada 1,000 habitantes (o 44.5 por cada 10,000 habitantes), indicador que agrupa médicos, enfermeras y parteras como referencia técnica para estimar déficits de personal sanitario.

Relación entre la cantidad de personal de salud y el cumplimiento de los ODS, señalando que se necesitan al menos 4.45 médicos, enfermeras y parteras por cada 1,000 habitantes para garantizar servicios básicos.

En esa línea, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó que, para alcanzar un 80% de cobertura efectiva de salud universal hacia 2030, se requerirán al menos 20.7 médicos por cada 10,000 habitantes, además de personal de enfermería, obstetricia, odontología y farmacia.

Por su parte, los Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025 señalan que el país presenta una densidad de 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes, equivalente a aproximadamente 16 por cada 10,000, cifra inferior al promedio latinoamericano de 2 y distante del promedio de países OCDE de 3.8. El organismo también advierte una marcada concentración de profesionales en zonas urbanas frente a la escasez en áreas rurales.

Descargos

PerúCheck intentó comunicarse con el equipo del partido Libertad Popular mediante el número consignado en su página oficial. Se dejó un mensaje vía WhatsApp solicitando precisiones sobre la declaración. Sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta verificación.

Conclusión

La información administrativa más reciente del Ministerio de Salud reporta 17.9 médicos por cada 10,000 habitantes a octubre de 2025. El candidato de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, señaló que en el país existen 16.8 médicos por cada habitante. Aun cuando se haya querido referir a la unidad de medida de médicos por 10,000 habitantes –pues en un país de 34 millones de personas no puede haber 500 millones de médicos–, la cifra dada por Belaúnde es errada, pues diversos otros estudios demuestran estadísticas distintas. Por lo tanto, PerúCheck califica la declaración del candidato como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.