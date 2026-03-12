Recientemente, César Acuña, candidato presidencial por Alianza para el Progreso, subió un video a sus redes sociales en el que afirma tener libertad económica para realizar su campaña. Además, comenta:

“A mí nadie me va a condicionar, todo lo que estoy invirtiendo en mi campaña es lo mío. No le recibo ni un sol a nadie”. César Acuña en video en redes sociales

Sin embargo, lo señalado por el político es falso. El Estado le ha dado a su partido por lo menos S/.3.8 millones para invertir en difusión de su campaña. Además, el candidato enfrenta denuncias periodísticas por usar dinero del Gobierno Regional de Trujillo para promocionar su postulación.

Casi S/.4 millones en franja electoral para Alianza para el Progreso

El Estado, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, le asignó a Alianza para el Progreso S/.3.8 millones para la franja electoral.

Dinero asignado para la franja electoral a Alianza para el Progreso

Concepto Monto Medios tradicionales – monto equitativo (radio y TV) S/ 938,037.07 Medios tradicionales – monto proporcional (radio y TV) S/ 2,660,105.13 Total medios tradicionales (radio y TV) S/ 3,598,142.20 Adjudicación redes sociales S/ 229,189.02 Adjudicación total franja EG 2026 S/ 3,827,331.21

Fuente: ONPE

Este dinero se usa en la difusión de la campaña presidencial de César Acuña. El monto está dividido en S/.3.5 millones para medios tradicionales –es decir, radio, televisión y prensa escrita– y S/.229,000 para medios en redes sociales.

El presupuesto no fue transferido directamente al partido, sino que éste tuvo que elegir en qué medios colocar sus anuncios publicitarios. Luego, la ONPE le pagó a esos medios.

Por esta asignación, Alianza para el Progreso recibió cuestionamientos de la prensa, pues destinó S/.349,882 soles a Cosmos TV, canal que tiene vinculación directa con César Acuña y la Universidad César Vallejo (UCV), propiedad del candidato.

La institución académica fue propietaria del medio de comunicación hasta 2017, cuando se cambió el nombre ‘UCV Satelital’. Sin embargo, la sede del canal se encuentra frente al local principal de la universidad en Trujillo. Asimismo, emite programas institucionales de la UCV.

Acuña habría usado dinero del Gobierno Regional de Trujillo para su campaña

Según una investigación de Cuarto Poder, César Acuña, antes de renunciar a la Gobernación Regional de Trujillo, habría dejado preparado un plan para usar dinero de la institución a favor de su candidatura.

Se trata de una estrategia de redes sociales que usó S/.239,500 de la gobernación para promocionar obras, proyectos y servicios implementados durante la gestión de Acuña. Las bases del concurso público para este proyecto pedían que la publicidad no solo llegue a Trujillo, competencia de la gobernación, sino también a Lima y “las principales ciudades del Perú”.

La mayor parte del presupuesto, S/.185,000, fueron usados para pagar la pauta de redes sociales.

Alianza para el Progreso podría usar dinero asignado por el Estado para su campaña

El Estado, a través de la ONPE, suele financiar a las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso.

Para este año, se le ha asignado S/.844,388.45 a Alianza para el Progreso. El propio reglamento de financiamiento y supervisión de fondos, en su artículo 29.3.b señala lo siguiente:

“No menos del 50% del financiamiento público directo recibido debe destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales convocados e involucrar la realización de encuestas, el desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales, y el procesamiento masivo de datos, así como la implementación o mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación, como publicaciones en medios físicos o digitales”.

Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos.

Según se lee, al menos S/.422,194 pueden estar destinados a la campaña política de esta agrupación. La rendición de cuentas se entrega hasta el 10 de agosto, por lo que recién por esas fechas se sabrá para qué se usó el dinero.

El área de prensa de Alianza para el Progreso señaló a Perúcheck que cuando Acuña dice que nadie más que él lo financia se refiere a los privados. Esa versión; sin embargo, no aparece en el video.

Conclusión

El Estado ha financiado la campaña política de César Acuña invirtiendo casi S/.4 millones en la promoción de su candidatura y la de su partido a través de la franja electoral de la ONPE. Asimismo, el político habría usado dinero de la Gobernación Regional de Trujillo también para promocionar su postulación, según Cuarto Poder. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la declaración del candidato que señala que la campaña es financiada sólo por él.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.