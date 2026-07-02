En una entrevista con Exitosa Noticias, el diputado electo de Renovación Popular, Javier Cipriani, indicó que una muestra del temperamento “fuerte”, o calidad humana “difícil entender”, del senador electo Rafael López Aliaga, es que está negándose a aceptar su cargo como senador porque:

“Todas las denuncias penales, todas las denuncias constitucionales que van contra él [Rafael López Aliaga], si acepta ser senador, se le caen”.

Es falso lo que señala el diputado electo Cipriani. El artículo 93° de la Constitución Política del Perú indica que los delitos cometidos antes de ser senador siguen siendo competencia del juez ordinario:

“En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”.

El Tribunal Constitucional ha precisado que la inmunidad parlamentaria no extingue ni paraliza automáticamente los procesos penales iniciados antes de la elección de un congresista o senador. En la sentencia recaída en el Expediente N.° 00336-2012-PHC/TC (caso Heriberto Benítez Rivas), el máximo intérprete de la Constitución recordó que el reglamento del Congreso establece que la inmunidad parlamentaria no protege a los legisladores respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección:

Fuente: N.° 00336-2012-PHC/TC

Sobre la inmunidad parlamentaria

El argumento del parlamentario electo Cipriani alude a un beneficio legal que ya no existe en el Perú. Hasta hace unos años, la inmunidad parlamentaria funcionaba como un “escudo” procesal automático: el texto original de la Constitución Política del Perú de 1993 establecía que los legisladores no podían ser procesados ni detenidos sin la autorización previa del propio Pleno del Congreso.

Sin embargo, el marco normativo cambió de forma con la Ley N.° 31118 de Reforma Constitucional , norma que modificó formalmente el artículo 93 de la Constitución para eliminar por completo la inmunidad para que la competencia siga siendo la de un juez penal ordinario.

¿Qué dicen los especialistas?

PerúCheck se contactó con el abogado y consejero regional de Cusco, Miguel Olivera, y al ser consultado sobre si esta afirmación era verdad, indicó:

“No, todo lo que es previo a su elección, eso sigue su proceso. No se llegó a aprobar la inmunidad parlamentaria en segunda votación”.

Esta misma opinión comparte el abogado penalista Juvenal Zereceda:

“Si tiene casos anteriores, no pues, estamos hablando desde cuando es congresista. […] Ahora si tiene casos anteriores, lógicamente que tiene que concluir, y tendrá que sentenciarse”.

El excandidato a diputado para Somos Perú, Antero Huamán, también señaló:

“El hecho de ser senador, [y] que se le caigan todos sus procesos, eso es totalmente mentira […] En estos hechos que son antes de ser elegido, tiene que asumirlos como cualquier persona”.

Conclusión

El artículo 93 de la Constitución establece que los delitos cometidos antes de que un senador asuma su mandato continúan siendo competencia del juez penal ordinario. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha precisado que la inmunidad parlamentaria no protege los procesos penales iniciados antes de la elección de un congresista o senador. Ppor último, la inmunidad parlamentaria fue eliminada mediante la Ley N.° 31118 y no fue restituida en una segunda votación del Congreso.

Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del diputado electo de Renovación Popular, Javier Cipriani, como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.