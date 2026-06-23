00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Perú Check

En los últimos días, Juntos por el Perú ha cuestionado la legitimidad de los votos emitidos por los peruanos en Argentina. Sus principales argumentos son que, a diferencia de la primera vuelta, las actas en el extranjero no se han digitalizado y que las cédulas llegaron tarde, por lo que no pudieron revisarlas ni impugnar aquellas que presentaran irregularidades.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.