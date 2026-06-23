En los últimos días, Juntos por el Perú ha cuestionado la legitimidad de los votos emitidos por los peruanos en Argentina . Sus principales argumentos son que, a diferencia de la primera vuelta, las actas en el extranjero no se han digitalizado y que l as cédulas llegaron tarde , por lo que no pudieron revisarlas ni impugnar aquellas que presentaran irregularidades.

En este contexto, se viralizó una denuncia ciudadana en video de un peruano residente en Argentina . En ella, el hombre afirma que lo suplantaron en la votación. Como supuesta prueba, muestra que aparece un local de votación peruano —a pesar de no vivir en el país— al consignar su DNI en la página oficial del conteo del voto en segunda vuelta, en el apartado de búsqueda de actas por este criterio.

Denuncia ciudadana

Sin embargo, esto no es evidencia de suplantación ni de que se haya consignado que votó. Lo que indica es que estaba habilitado para sufragar en el Perú.

En conversación con PerúCheck, Óscar Matutti, abogado experto en temas electorales, explicó que la única forma de revisar si un ciudadano votó o no es a través de las multas que el Estado impone por no hacerlo. Cualquiera puede realizar la consulta en el sitio web del JNE al digitar el número de DNI de la persona.

Cabe recordar que, según el artículo 31 de la Constitución del Perú, el voto es obligatorio hasta los 70 años . Desde 2006, se aplica una multa escalonada a quien no ejerce este deber, que varía según la escala socioeconómica de su distrito.

En el video que es objeto de esta nota, el ciudadano proporciona su documento de identidad para comprobar lo que muestra. PerúCheck hizo la búsqueda de multas electorales con este número y halló sanciones económicas por la primera y segunda vuelta de 2026. Es decir, el sistema registra que no votó en ambos procesos y, por lo tanto, no se usurpó su identidad.

Multas electorales del supuesto denunciante

Asimismo, PerúCheck revisó la plataforma de conteo de votos en tiempo real de la ONPE y no halló lugar alguno ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ) en el que se pueda observar si un ciudadano ejerció o no su derecho y deber al voto.

Lo más cercano es la búsqueda de actas de votación por DNI. Cuando se digita el número de documento que el denunciante muestra en el video, aparece como local de votación el Colegio San Felipe, en San Juan de Lurigancho. El número de acta es 058205, el mismo que aparece en el clip viral. No hay información relacionada con el cumplimiento del deber electoral.

Acta N°058205

Conclusión

Es falso que se haya suplantado la identidad de un ciudadano peruano residente en Argentina que presentó una denuncia pública sobre este caso. Así lo confirman las multas que se le han impuesto por no votar.

Por ello, PerúCheck califica sus afirmaciones como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.