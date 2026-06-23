PerúCheck: Es falso que peruano residente en Argentina haya sido suplantado en votación de segunda vuelta
Las multas electorales que se le han impuesto son la evidencia de que el sistema registra que no votó. La denuncia ocurre mientras Juntos por el Perú cuestiona la legitimidad de los votos emitidos en Argentina.
Sin embargo, esto no es evidencia de suplantación ni de que se haya consignado que votó. Lo que indica es que estaba habilitado para sufragar en el Perú.
En conversación con PerúCheck, Óscar Matutti, abogado experto en temas electorales, explicó que la única forma de revisar si un ciudadano votó o no es a través de las multas que el Estado impone por no hacerlo. Cualquiera puede realizar la consulta en el sitio web del JNE al digitar el número de DNI de la persona.
En el video que es objeto de esta nota, el ciudadano proporciona su documento de identidad para comprobar lo que muestra. PerúCheck hizo la búsqueda de multas electorales con este número y halló sanciones económicas por la primera y segunda vuelta de 2026. Es decir, el sistema registra que no votó en ambos procesos y, por lo tanto, no se usurpó su identidad.
Asimismo, PerúCheck revisó la plataforma de conteo de votos en tiempo real de la ONPE y no halló lugar alguno (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) en el que se pueda observar si un ciudadano ejerció o no su derecho y deber al voto.
Lo más cercano es la búsqueda de actas de votación por DNI. Cuando se digita el número de documento que el denunciante muestra en el video, aparece como local de votación el Colegio San Felipe, en San Juan de Lurigancho. El número de acta es 058205, el mismo que aparece en el clip viral. No hay información relacionada con el cumplimiento del deber electoral.
Conclusión
Es falso que se haya suplantado la identidad de un ciudadano peruano residente en Argentina que presentó una denuncia pública sobre este caso. Así lo confirman las multas que se le han impuesto por no votar.
Por ello, PerúCheck califica sus afirmaciones como falsas.