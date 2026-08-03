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Resumen

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Por Perú Check

En X circula una publicación sobre la diputada Romina Alejandra Uribe Sáenz, representante del Partido del Buen Gobierno. El mensaje la presenta como una “ciudadana argentina, nacida en Buenos Aires”, además, dice que supuestamente asumió como senadora.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.