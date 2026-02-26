En una entrevista para TVPerú Noticias, el candidato a la Presidencia de la República, Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), se refirió a la situación de los medicamentos en el país y señaló lo siguiente:

“Después de diez años queda libre el medicamento y tú puedes producirlo como estado”.

Esta información es falsa. Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), “toda patente de invención tiene una protección por un periodo de 20 años no renovables”. Esto de acuerdo al Decreto Legislativo N°1075.

Fuente: Página oficial del Indecopi actualizada al 30 de mayo del 2024

Para el especialista en salud pública, Dr. Ernesto Gozzer, esta información es incorrecta: “La patente tiene 20 años de vigencia desde que se presenta la solicitud a la OMC [Organización Mundial del Comercio]” precisó.

¿Qué dicen los acuerdos internacionales?

Perú es parte de la Comunidad Andina y según la Decisión 486 del año 2000, los países miembros otorgarán patentes a las invenciones durante 20 años:

Fuente: Decisión 486 de la Comunidad Andina

Según el artículo 14 de la misma decisión, los países miembros deberán otorgar una patente a las invenciones sean de “producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Por otro lado, el Perú también es miembro de la Organización Mundial del Comercio, y en el artículo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, indica que las patentes tienen 20 años de vigencia.

Fuente: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

En comunicación con PerúCheck, la licenciada Mariela Calderón, directora de medicamentos, insumos y drogas de la Gerencia Regional de Salud de Cusco, confirmó que la patente para los medicamentos tiene una duración de 20 años.

Conclusión

El Indecopi, los acuerdos de la Comunidad Andina y la Organización Mundial del Comercio establecen que las patentes para las invenciones en productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología y sean susceptibles de industrialización –incluyendo los medicamentos– tienen una vigencia de 20 años una vez presentada la solicitud. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato presidencial Walter Chirinos como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.