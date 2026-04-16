El 14 de abril de 2026 se difundió en la red social X una publicación que afirma: “Pruebas contundentes que en el sur cambiaron las cédulas de votación [...]”. El mensaje va acompañado de un video en el que se observa a personas introduciendo varias cédulas en un ánfora, sugiriendo un presunto fraude electoral.

Publicación atribuida a un supuesto fraude. | Fuente: red social X.

Sin embargo, el video no es actual y no corresponde a un hecho vinculado al proceso electoral de 2026.

En el video original se lee: “Anularán elecciones en Colegio de Abogados de Puno tras comprobarse anforazo: cámaras de seguridad registraron todo”. Este material muestra un presunto fraude en un proceso interno de dicha institución, no en las elecciones presidenciales organizadas por la ONPE.

De acuerdo con la publicación, las cámaras de seguridad del local registraron cómo, en la mesa 3, el presidente introducía cédulas marcadas en ausencia de electores. La secretaria también participaba en estos actos. Este hecho motivó que el proceso fuera cuestionado y se planteara su anulación.

El video es antiguo y no corresponde al proceso electoral actual

PerúCheck realizó una búsqueda inversa de imágenes mediante Google Lens y encontró que el video no corresponde a las Elecciones Generales 2026. En realidad, pertenece a una noticia difundida por La República sobre un hecho ocurrido en diciembre de 2025 en el Colegio de Abogados de Puno.

Este medio se comunicó con el periodista Liubomir Fernández, autor de la nota publicada el 12 de diciembre de 2025 en La República, quien confirmó que el video corresponde a ese caso en Puno y no tiene relación con las elecciones generales de 2026.

“Ese video corresponde a un proceso de elecciones del colegio de abogados de diciembre del año pasado. No tiene nada que ver con las elecciones actuales, tampoco con las elecciones de Puno”, comentó.

Asimismo, en el propio video viral se observa el sello de TikTok de la cuenta “la_republica”, lo que permitió ubicar la publicación original. Al buscar ese contenido, se corroboró que se trata del mismo material difundido en 2025.

La ONPE no es responsable por las elecciones de los colegios profesionales

Es importante precisar que los colegios profesionales mantienen su propio sistema de elecciones, pero la ONPE puede brindar asistencia cuando se trata de procesos electorales, tal como lo indica su página web en la sección “Solicitar asistencia técnica en procesos electorales”.

De acuerdo a la entidad, los servicios que ofrece la ONPE como apoyo en procesos electorales consisten en la “Coordinación en la ejecución de la capacitación y orientación a las organizaciones políticas y candidatos en temas de verificación y control del financiamiento y de la actividad económico-financiera, de acuerdo con la normativa vigente”. No obstante, la responsabilidad recae sobre las instituciones contratantes.

Conclusión

El video que circula en redes sociales y muestra un supuesto ‘anforazo’, o ‘fraude’ en mesa que implica el registro malicioso de cédulas de votación, no corresponde a las Elecciones Generales 2026, sino a un hecho ocurrido en 2025 en el Colegio de Abogados de Puno. Por este motivo, PerúCheck califica esta información como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.