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Resumen

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Por Perú Check

El 14 de abril de 2026 se difundió en la red social X una publicación que afirma: “Pruebas contundentes que en el sur cambiaron las cédulas de votación [...]”. El mensaje va acompañado de un video en el que se observa a personas introduciendo varias cédulas en un ánfora, sugiriendo un presunto fraude electoral.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.