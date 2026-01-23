PerúCheck: Es imprecisa la declaración del candidato Alex Gonzáles cuando afirma que nunca ha estado afiliado a un partido político

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Verde, Alex Gonzáles, participó en el programa El Poder de Elegir de Radio Yaraví, en Arequipa, en noviembre de 2024, y precisó que no ha tenido afiliación política anteriormente.

“Tengo 60 años, más IGV, más impuestos. Pero en toda mi trayectoria no me afilié a ningún partido y he sido un líder, un luchador social, con manos limpias. Pueden verificarlo”, afirmó Gonzáles durante la entrevista radial.

Si bien según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones es cierto que Gonzáles no figura como afiliado a otra agrupación política distinta al Partido Demócrata Verde, por el cual postula a la presidencia, una revisión del portal Infogob, Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), evidencia que el candidato ha participado de manera continua en distintos procesos electorales representando a diversas organizaciones políticas.

Gonzales postuló a cargos públicos con siete partidos diferentes y dos movimientos regionales

Alex Gonzáles ha postulado a diversos cargos públicos con diversos partidos políticos, aunque no estuvo afiliado a ellos. De acuerdo con registros oficiales del JNE, Gonzáles fue elegido regidor distrital en las Elecciones Municipales de 1986 por el Partido Aprista Peruano en el distrito de San Luis, en Lima. Posteriormente, postuló como congresista constituyente en el Congreso Constituyente Democrático de 1992 por el Movimiento Acción Social Independiente, sin resultar elegido.

En las Elecciones Generales de 2001, Gonzáles postuló al Congreso de la República por Perú Posible, sin alcanzar una curul. Años después, en las Elecciones Regionales y Municipales de 2006, fue candidato a regidor provincial por el Movimiento Regional Voz Verde en la provincia de Maynas, en Loreto, sin resultar electo.

Álex Gonzáles fue candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú.

Además, en las Elecciones Regionales y Municipales de 2010, postuló al cargo de alcalde provincial por el partido Siempre Unidos en Lima. Luego, en las Elecciones Generales de 2011, fue candidato al Parlamento Andino por Cambio Radical. En ambos procesos no resultó elegido.

Alex Gonzáles, del partido Demócrata Verde, también postuló al Congreso con el partido Fuerza Popular. | Fuente: Panamericana Televisión

Asimismo, en las Elecciones Regionales y Municipales de 2014, Gonzáles postuló a la alcaldía provincial de Lima por Democracia Directa. Posteriormente, en las Elecciones Generales de 2016, fue candidato al Congreso por Fuerza Popular, representando a Lima y a los residentes en el extranjero, sin obtener un escaño.

Alex Gonzáles postuló a la alcaldía de Lima por el partido Democracia Directa. | Fuente: Agencia Andina

Finalmente, en las Elecciones Regionales y Municipales de 2018, Gonzáles fue elegido alcalde distrital de San Juan de Lurigancho por el partido Podemos por el Progreso del Perú, según consta en la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones.

Historial de procesos electorales del candidato Alex Gonzáles | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.





Vínculos no formales

Si bien la normativa electoral peruana permite que una persona postule como invitada sin estar afiliada formalmente a un partido político, afirmar públicamente que “nunca se ha afiliado a ningún partido” sin mencionar su reiterada participación electoral con diversas organizaciones puede inducir a una interpretación incompleta de su trayectoria política.

Para conocer más sobre este tema, PerúCheck se comunicó con el abogado especialista en temas electorales, José Naupari, quien indicó que la afiliación obligatoria a un partido político corresponde a la promulgación de la norma N° 30998, Ley por la que se modifica la ley 28094, Ley de organizaciones políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas.

“La exigencia de afiliación para postular a determinados cargos va recién desde el 2019, siendo que siempre se podía postular sin estar afiliado para ser candidato a consejero regional o regidor, y el 20 por ciento de candidatos a Congreso y Parlamento Andino tampoco necesitaba afiliación”, mencionó en comunicación con este medio.

Por otro lado, Marisol Vargas, politóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), se pronunció sobre el caso del candidato y resaltó que el hecho de que no haya estado afiliado a un partido político anteriormente no significa que no haya sido parte de uno.

“Uno puede figurar como afiliado y no acudir a las reuniones o no hacer trabajo de campo, pero se puede participar de las actividades como ir a los mítines y no necesariamente figurar entre las listas. Algo que pasa con muchas organizaciones es que invitan a mucha gente pero no hay un vínculo formal”, precisó.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato Alex Gonzáles para conocer su versión sobre esta verificación; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Conclusión

PerúCheck califica la declaración de Alex Gonzáles como imprecisa, ya que aunque no figura como afiliado formalmente a otro partido que no sea el Partido Demócrata Verde, sí ha sido parte de otros comicios mediante distintos partidos políticos distintos al actual, según el Jurado Nacional de Elecciones, un elemento relevante para evaluar su trayectoria pública.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.