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Resumen

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Por Perú Check

Durante un encuentro empresarial en El Salvador, el 30 de octubre de 2026, la presidenta Keiko Fujimori atribuyó al Perú el primer puesto productor y exportador de arándanos, uvas y espárragos.

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El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

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