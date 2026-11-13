Durante un encuentro empresarial en El Salvador, el 30 de octubre de 2026, la presidenta Keiko Fujimori atribuyó al Perú el primer puesto productor y exportador de arándanos, uvas y espárragos.

“Nos hemos convertido en el primer productor y exportador de arándanos, de uvas, de espárragos”, señaló. La nota oficial de Presidencia y El Peruano también recogen la declaración.

Sin embargo, la afirmación conjunta sobre el primer puesto productor es falsa. La Organización Internacional del Arándano (IBO) y la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) registran para China más arándanos y uvas en 2025 que para Perú. En espárragos, el último ranking comparable recuperado corresponde a 2024 y tampoco sitúa al Perú primero. Aunque nuestro país ocupa posiciones destacadas en las exportaciones mundiales de estos productos, ser uno de los principales exportadores no significa ser el mayor productor.

El ranking IBO distingue entre arándano fresco y procesado: 565.580 toneladas para el primero y 187.890 toneladas para el segundo. Solo el componente fresco chino supera el total peruano citado.

Pese a toda la información encontrada por PerúCheck, el MIDAGRI atribuyó al Perú liderazgo mundial en producción y exportación de arándanos frescos . Esa afirmación no coincide con el orden productivo de la estimación del IBO.

***Cabe señalar que para hacer la comparación, PerúCheck usó los datos del IBO para China y los datos del Midagri para el Perú. El informe IBO compara la temporada 2025 del hemisferio norte con la campaña 2025/26 del sur. Por eso, se mantiene para el Perú el año calendario del Midagri y no se lo sustituye por las 407.800 toneladas de la campaña peruana del IBO. Aun así, sin importar las cifras que se tomen para el Perú, China casi lo dobla en producción.

China produjo casi 14 veces más uvas de mesa que toda la producción peruana de uvas

China produjo 15 millones de toneladas de uva de mesa en 2025, según una estimación provisional de la Organización Internacional de la Viña y el Vino ( OIV) . El Perú registró 1.078.571 toneladas de uva para todos los usos : aproximadamente 1,079 millones según el INEI . Es decir, el país asiático generó casi 14 veces más de estas frutas que nuestro país.

El último ranking oficial de producción de espárragos pone a China primero y al Perú segundo

El último ranking comparable en producción de espárragos corresponde a 2024. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAOSTAT) registra 7.784.570,21 toneladas para China continental y 333.054,75 para el Perú.

Producción mundial de espárragos en 2024 (último ranking comparable disponible) Mira aquí el cuadro detallado

En 2025, el Perú produjo 328.036 toneladas preliminares de espárragos . La búsqueda exhaustiva de PerúCheck de China no permitió recuperar una serie nacional de cosecha 2025 con respaldo y metodología públicos verificables. Xinhua atribuyó a Caoxian 180.000 toneladas anuales y un sexto del total nacional en junio de 2025. Esa referencia no es un cierre estadístico de 2025 y presenta una magnitud difícil de conciliar con FAOSTAT.

El Perú es primero en exportaciones por valor pero no en toneladas

Salvo por los arándanos, en los que el Perú sí puntúa primero en volumen de peso y valor económico, tanto en espárragos como uvas, el Perú solo alcanza el liderazgo cuando se trata del dinero que representan esas exportaciones.

En 2025, el Perú exportó 373.406 toneladas de arándano (no solo azul), lo que le generó US$2.455 millones, según un informe de la Solución Comercial Integrada Mundial y de la Base de Datos de Estadísticas del Comercio de Mercancías de las Naciones Unidas ( WITS/UN Comtrade) .

En el sector de las uvas, el Perú exportó 715.073 toneladas y China, 801.300. Por eso, el mismo informe sitúa al Perú primero por valor en la tabla consultada, pero China lo supera en toneladas.

Por último, en el sector espárragos existe una discrepancia entre los datos del informe WITS/UN Comtrade y los reportados por México —a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano (INEGI)— y Perú —a través de Promperú.

Según esta última fuente, México exportó 142.768,294 toneladas de espárrago fresco solo a Estados Unidos, frente a 106.249,97 toneladas de Perú al mundo. El país norteamericano supera a Perú solo con lo que exporta a su vecino del norte.

Conclusión

El Perú no encabeza la producción de arándanos ni de uvas en los datos de 2025. En espárragos, el último ranking comparable, de 2024, sitúa primero a China y segundo al Perú.

Por ello, PerúCheck califica como falsa la afirmación de Fujimori que señala que el Perú es el primer productor de arándanos, espárragos y uvas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original y el detalle de los cuadros haz clic aquí.