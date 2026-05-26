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Resumen

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Por Perú Check

Durante una reciente entrevista con la periodista Mávila Huertas, el excandidato presidencial Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, cuestionó a Keiko Fujimori respecto a su influencia para cambiar más de 50 artículos de la Constitución de 1993 y volver a un régimen parlamentario bicameral. Lo dijo en función de una posible derogatoria de lo que él considera ‘leyes pro crimen’.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.