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Resumen

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Por Perú Check

Rafael Yamashiro, senador de Fuerza Popular, se presentó en RPP Noticias para hablar sobre el pedido de facultades del gobierno. Tras ser consultado sobre el cambio de denominación de las organizaciones criminales a organizaciones terroristas, afirmó que “la Constitución establece un marco de acción con las organizaciones terroristas”.

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