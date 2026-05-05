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Resumen

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Por Perú Check

Recientemente el candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente texto: “actas con serie 900,000 fueron creadas para cometer un fraude electoral”.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.