El 13 de febrero el candidato a la Presidencia, José Williams, de Avanza País, brindó una entrevista al programa ‘Tu decisión 2026’, de TVPerú Noticias. Durante el programa, el expresidente del Congreso afirmó que la bancada de Avanza País descartó que su bloque haya tenido problemas durante la actual gestión.

“Quiero decirte que la bancada Avanza País no ha tenido problemas, no tenemos cuestionamientos por personas que se hayan comportado mal, por corrupción, por malas decisiones, por estar en ética o por estar involucrados en algunas cosas”, dijo.

La bancada está conformada por José Williams, Adriana Tudela, Rosselli Amuruz, Diana Gonzales, Karol Paredes y Alejandro Cavero, según informa su página web.

PerúCheck revisó los antecedentes públicos y halló que varios de los integrantes de su grupo parlamentario sí han sido cuestionados, han enfrentado denuncias constitucionales, investigaciones fiscales o sanciones administrativas en los últimos años.

Rosselli Amuruz: denuncia constitucional e investigación

En el caso de Rosselli Amuruz, la congresista enfrentó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en julio de 2024 por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La acusación está vinculada a la supuesta intervención en la contratación de personas relacionadas con su entorno en oficinas del Congreso.

El actual candidato al sillón presidencial también mencionó que la bancada no tiene personas que hayan tomado “malas decisiones”. No obstante, en octubre de 2023 Rosselli Amuruz estuvo vinculada a una reunión social en el distrito de Lince que terminó en una balacera donde murió el periodista Christian Yan Enrique Tirado. Aunque la congresista no fue investigada por el crimen y señaló que se retiró antes de los hechos, el episodio generó cuestionamientos públicos debido a su cargo como tercera vicepresidenta del Parlamento en ese momento.

“Si hoy me dieran la opción de elegir, no lo haría. Porque fue una mala decisión, no la volvería a repetir. Porque lógicamente sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión de alguien muy cercano a mí. Me retiré a una hora prudente. Al día siguiente acudí al homenaje de mi colega Nano Guerra, al cual estimo", dijo a los medios de prensa el 3 de octubre de 2023.





Diana Gonzales: destitución e investigaciones

Antes de llegar al Congreso, Diana Gonzales fue presidenta de la Federación Peruana de Vóley. En 2018 fue retirada del cargo e inhabilitada por tres años por el Consejo Superior de Justicia Deportiva del Instituto Peruano del Deporte. La resolución concluyó que no cumplía requisitos exigidos al momento de su postulación, como la acreditación de estudios y la condición de deportista destacada, de acuerdo a una nota periodística de La República.

De acuerdo con dicho medio, la actual congresista registra denuncias por presuntos delitos como peculado, cohecho pasivo propio, malversación y concusión vinculadas a su gestión anterior. Algunos de estos casos cuentan con investigación formalizada en el Poder Judicial y otros continúan en etapa preliminar en el Ministerio Público. La congresista ha rechazado las acusaciones.

Karol Paredes: denuncia en el caso ‘Los Niños’

La congresista Karol Paredes también forma parte de la bancada de Avanza País y fue incluida en una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso denominado ‘Los Niños’, que involucra a más de veinte parlamentarios y al expresidente Pedro Castillo.

La denuncia se basa en declaraciones de un colaborador eficaz que señaló que la legisladora habría solicitado financiamiento para obras en su región. Paredes ha negado haber cometido irregularidades y el proceso continúa en evaluación.

José Williams: procedimiento electoral en evaluación

El propio candidato presidencial, José Williams, enfrentó un procedimiento sancionador ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 por la presunta omisión de una sentencia penal firme en su Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada para las elecciones de 2026.

Según información remitida por el Poder Judicial, el candidato registra una supuesta sentencia por homicidio calificado vinculada al caso Chavín de Huántar. El órgano electoral evalúa si la omisión constituye una infracción que pueda derivar en su exclusión del proceso electoral. No obstante, esta fue archivada.

Por otro lado, Williams, también ha sido cuestionado por la percepción de doble ingreso del Estado. Hasta el 2022, la normativa impedía que militares o policías pensionistas recibieran simultáneamente una pensión y una remuneración pública, salvo en casos de docencia. Sin embargo, tras la aprobación de una ley impulsada desde el Congreso que permitió contratar pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía en entidades públicas, algunos parlamentarios con ese perfil —entre ellos Williams— fueron cuestionados por percibir al mismo tiempo su pensión militar y su sueldo como congresistas.

En la información revisada no se identificaron procesos o sanciones públicas recientes contra Adriana Tudela ni Alejandro Cavero. Intentamos comunicarnos con el candidato para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

José Williams afirmó que integrantes de la bancada de Avanza País no han tenido “cuestionamientos”. Descartó que hayan estado involucrados en “malas decisiones” o investigaciones. Sin embargo, la revisión de antecedentes oficiales demuestra que varios de sus integrantes enfrentan o han enfrentado denuncias constitucionales, investigaciones fiscales, sanciones administrativas o procedimientos electorales en trámite. Por ello, PerúCheck califica la declaración de José Williams como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.