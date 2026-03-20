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PerúCheck analiza las declaraciones del candidato presidencial Mario Vizcarra.
PerúCheck analiza las declaraciones del candidato presidencial Mario Vizcarra.
Por Perú Check

En una entrevista para TVPerú, el candidato presidencial Mario Vizcarra, del partido político Perú Primero, se refirió a la gestión de la pandemia del Covid-19 del gobierno de su hermano, Martín Vizcarra, y ante los cuestionamientos por el caso del ‘vacunagate’ indicó lo siguiente:

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.