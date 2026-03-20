En una entrevista para TVPerú, el candidato presidencial Mario Vizcarra, del partido político Perú Primero, se refirió a la gestión de la pandemia del Covid-19 del gobierno de su hermano, Martín Vizcarra, y ante los cuestionamientos por el caso del ‘vacunagate’ indicó lo siguiente:

“Martín se somete a un ensayo”

Sin embargo, esta información es falsa. La Universidad Cayetano Heredia, casa de estudios a cargo del ensayo clínico en su fase III de la vacuna china Sinopharm, informó en su momento mediante un comunicado que el expresidente Vizcarra no era parte del ensayo clínico:

Fuente: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 13 de febrero de 2021

Asimismo, el investigador principal de este ensayo clínico, Dr. Germán Málaga, indicó en su presentación ante una comisión fiscalizadora del Congreso en febrero de 2021 que lo que se aplicó a Vizcarra y a otras 486 personas fueron dosis de la vacuna que no pertenecían al ensayo, sino a otro lote.

“No son parte de la investigación. Son 3,200 dosis que vienen aparte, de modo que no están reguladas por los aspectos éticos de las resoluciones y la reglamentación de los ensayos clínicos”.

El médico también confirmó en esta presentación que el expresidente sabía que la dosis que le iban a administrar no provenía de un placebo: “teníamos estas dosis de vacuna que sabíamos que era activa y que yo me la había colocado. Que no había tenido ningún efecto adverso, y él se muestra interesado”.

Las vacunas en el mundo

Aunque para octubre de 2020, fecha en la que el exmandatario recibía la primera dosis de Sinopharm, aún no existía una vacuna validada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sinopharm ya estaba en su fase III, que según la OMS era para “asegurar que las conclusiones respecto de la eficacia de la vacuna sean válidas en relación con muchas poblaciones diferentes”.

Posteriormente, en el mes de diciembre del mismo año, la OMS autorizó la primera vacuna Pfizer, y el año siguiente, en mayo de 2021, Sinopharm también fue validada por el organismo internacional.

Conclusión

Según la Universidad Peruana Cayetano Heredia, centro de estudios a cargo del ensayo clínico en fase III de la vacuna Sinopharm, y el jefe del ensayo clínico, Germán Málaga, el expresidente Martín Vizcarra no participó de los ensayos clínicos cuando le fue administrada la vacuna contra el Covid-19. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato Mario Vizcarra, de que su hermano participó de los ensayos, como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.