El 2 de marzo, Jorge Nieto, candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, tuvo una charla con el youtuber Carlos León Moya en su programa de streaming de YouTube. Nieto criticó el trabajo del expresidente Martín Vizcarra durante la pandemia y señaló lo siguiente:

“Pero él, pues, eligió otro camino. Por eso nos fue como nos fue. Más de 300.000 muertos y la mayor cantidad de muertos por cada millón de habitantes”. Jorge Nieto en conversación con Carlos León Moya

Sin embargo, pese a que es cierto que el Perú se convirtió en el país con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, no es verdad que haya habido más de 300,000 muertos a causa de la pandemia.

Fallecidos por el Covid-19: alrededor de 221,000

Los fallecidos por el Covid-19 bordean los 221.000, según distintas plataformas del Estado y cálculos independientes.

De acuerdo con el dataset del Ministerio de Salud, suman 220,918 los muertos por Covid-19. Esta información es validada por el informe actualizado de La República Data. Además, ascendieron a 4.5 millones los casos confirmados. Los datos tienen como vigencia el 5 de marzo de 2026.

Según el sitio de Gobierno para Coronavirus, se trataría de 221,093 fallecidos de un total de 4.5 millones de casos confirmados. Esta información está actualizada al 9 de abril de 2025.

Para realizar este cálculo, no sólo se toman en cuenta criterios como tests positivos de Covid-19 antes del deceso, sino también otros que permiten hacer más precisa la indagación. Cabe recordar que el Perú ha sido uno de los países que realizó un ‘sinceramiento’ de las cifras del Covid-19.

Ninguna de estas fuentes cuenta más de 300,000 fallecidos, como señaló Jorge Nieto.

Perú: el país con más muertos en proporción a sus habitantes

El Perú fue el país con más muertos en proporción a sus habitantes durante la pandemia (1, 2, 3, 4). Así indicó el médico infectólogo Augusto Tarazona a PerúCheck.

Según datos actualizados de la web Datos Macro, el Perú registra un aproximado de 6,531 muertos por cada millón de habitantes. Le siguen Bulgaria, con 6,023, y Macedonia del Norte, con 5,482.

Ranking de más fallecidos por COVID por millón de habitantes

País Muertos / millón Muertos Confirmados Perú 6,531.63 221,067 4,533,436 Bulgaria 6,023.74 38,777 1,341,038 Macedonia del Norte 5,481.69 9,991 352,093 Moldavia 5,160.99 12,290 656,455 Hungría 5,149.54 49,124 2,240,618

Fuente: Datos Macro.

Según la misma web de Datos Macro, el Perú también ocupa el top 10 de países por muertes totales.

Ranking de más fallecidos por COVID total

Puesto País Muertos Muertos / millón Confirmados 1 Estados Unidos 1,235,172 3,631.77 103,436,829 2 Brasil 703,725 3,324.24 37,962,511 3 India 533,847 371.22 45,056,126 4 Rusia 404,290 2,766.55 24,901,467 5 México 335,093 2,533.32 7,629,844 6 Reino Unido 232,112 3,400.16 25,110,923 7 Perú 221,067 6,531.63 4,533,436 8 Italia 198,523 3,368.02 26,969,821 9 Alemania 174,979 2,093.62 38,437,951 10 Francia 168,199 2,441.82 39,058,068

Fuente: Datos Macro.

El Perú es el país con mayor registro de fallecidos según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto fue señalado por César Munayco a La República. En ese momento, Munayco era el director de vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Minsa.

La versión de Nieto

PerúCheck se contactó con el candidato Jorge Nieto. Comentó que las cifras de más de 300,000 muertos las tomó de una estadística mundial británica que había aplicado un criterio para calcular subregistros.

Efectivamente, la revista The Lancet publicó en 2022 el estudio ‘Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21‘.

El exceso de muertes es un término que se usa para graficar la diferencia entre las muertes proyectadas para un año y las que finalmente ocurrieron. En el Perú, se hicieron algunos estudios al respecto, sobre todo en 2020 y 2021 (1, 2).

The Lancet estimó el exceso de muertes por país para los años 2020 y 2021 con múltiples variables. Para el Perú, calculó las muertes relacionadas al Covid-19 (por enfermedad, colapso del sistema sanitario y demás) en un promedio de 349,000.

Sin embargo, las cifras no son verosímiles. El cálculo haría que las muertes no vinculadas al Covid-19 para los años 2020 y 2021 sean 71,000 por año aproximadamente, según cálculos basados en el Sinadef, casi 59,000 fallecimientos menos que en 2019, cuando no hubo muertos por pandemia. Y utilizando como fuente Datosmacro, los datos de The Lancet arrojarían unos 87,000 fallecimientos menos que en 2019, una cifra poco probable.

Proyección The Lancet en comparación a cifras por muerte SINADEF y Datos Macro

Indicador SINADEF Datosmacro Muertes 2020 230,475 240,915 Muertes 2021 260,671 248,302 Total 2020-2021 491,146 489,217 Exceso estimado (

The Lancet

) 349,000 349,000 Muertes no relacionadas a pandemia (2 años) 142,146 140,217 Muertes no relacionadas a pandemia por año 71,073 70,108 Muertes en 2019 129,915 157,680 Diferencia vs 2019 −58,842 −87,572 Reducción respecto a 2019 −45.3 % −55.5 %

Fuentes: SINADEF, Datos Macro, The Lancet.

Cuando salió el estudio de The Lancet, expertos declararon a La República que la proyección global de cifras no es la manera adecuada de calcular locamente el problema.

Asimismo, César Munayco, director en ese momento del CDC del Minsa, explicó que las cifras del Perú se acercaban al cálculo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Efectivamente, la OMS calculó una tasa anual de exceso de mortalidad para el Perú de 437 por cada 100,000 habitantes, es decir un promedio de 288,420 muertes en exceso. Esta cifra no solo mide muertes por Covid-19 sino también aquellas relacionadas con la saturación del sistema, y no sobrepasa las 300,000 señaladas por Jorge Nieto.

Conclusión

No hubo más de 300,000 muertos durante la pandemia del Covid-19. La cifra real bordea los 221,000, según datos del Gobierno y del Minsa y estudios de proyecciones de fallecimientos. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de Jorge Nieto respecto de dicha cifra como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.