PerúCheck: No hubo fraude electoral en Venezuela, dijo el candidato Ronald Atencio, pero es falso

El candidato a la presidencia de la República, Ronald Atencio, de la alianza Venceremos, sostuvo -en una entrevista para El Comercio- que Venezuela es una democracia y que no hubo ningún fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2024.

“He dicho claramente en N entrevistas que sí, para mí hay un sistema democrático, es su propio sistema democrático, y no, no ha habido fraude, yo tengo una posición clara”, afirmó Atencio el 7 de enero.

Sin embargo, de acuerdo con las 25,575 actas que fueron recabadas por el partido de oposición venezolano encabezado por Edmundo González, el candidato que compitió con Nicolás Maduro, y que representan el 85% del total de actas, González logró 7.44 millones de votos, es decir, el 67% del total. Nicolás Maduro logró 3.39 millones de votos, el 30%.

Además, faltaron procesar 2.81 millones de votos, pues otras actas no pudieron ser recabadas. Incluso con la totalidad de esos votos, Maduro tampoco hubiera ganado.

Según un informe del Centro Carter, uno de los pocos organismos internacionales que pudo participar como observador, en las elecciones hubo diversas irregularidades.

Además, este informe señala que el Comité Nacional de Elecciones (CNE) de Venezuela, no fue transparente con los resultados: “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.

Para el centro Carter los números tampoco alcanzan para que el partido de Nicolas Maduro haya ganado las elecciones:

“Según los datos de los resultados, González recibió el 67.1% de todos los votos y Maduro recibió el 30.4%. [...] Los resultados muestran que, incluso si todos los formularios se hubieran votado y se hubieran emitido sus votos a favor de Maduro, González aún habría ganado la mayoría de los votos a nivel nacional [50.2%]. En consecuencia, incluso en el escenario más extremo, los resultados anunciados por el CNE son estadísticamente imposibles”.

Fuente: Informe final del Centro Carter

La Organización de las Naciones Unidas también fue crítica con las elecciones presidenciales de Venezuela. En un comunicado señaló: “El proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles”. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe ‘Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral’ precisa:

“Las circunstancias que rodearon esta elección configuran, a todas luces, una alteración del orden constitucional. El régimen ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”.

Para el sociólogo peruano y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta Soldevilla, lo que hubo en los comicios venezolanos de 2024 fue un fraude.

“Lo que hubo en Venezuela fue un fraude. Así lo catalogan no sólo la oposición sino organismos internacionales. He estado en cuatro ocasiones en elecciones de Venezuela como miembro de misiones de observación, no esta a la que hacemos referencia, y las reglas de juego eran favorables al Gobierno. Pero en esta oportunidad el Centro Carter era casi el único grupo misión que estuvo presente, expidió incluso un informe dando cuenta de las enormes irregularidades”.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato Ronald Atencio, pero no obtuvo respuesta.

Conclusión

La aseveración del candidato a la presidencia Ronald Atencio de que en Venezuela “no hubo fraude” se puede contrastar con las actas publicadas por el partido de oposición venezolano y las observaciones e informes de los organismos internacionales que muestran que a pesar de las limitaciones en el acceso a la información, el número de votos a favor de Edmundo González superó largamente a los votos de Nicolas Maduro.

Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Atencio como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.