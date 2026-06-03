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Resumen

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Por Perú Check

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, una publicación difundida en Facebook volvió a alimentar la narrativa del supuesto ‘fraude’ electoral. El mensaje, compartido miles de veces, sostiene que la Contraloría “confirma fraude electoral y denuncia penalmente a [Piero] Corvetto y 10 funcionarios de la ONPE”.

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