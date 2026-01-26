PerúCheck: Rafael López Aliaga dijo que los Hospitales de la Solidaridad “tienen grado 5”, pero es falso

El candidato a la Presidencia, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, participó en una entrevista con un medio regional de Huaraz y se refirió a los Hospitales de la Solidaridad.

“Los hospitales solidarios funcionan y tienen grado 5. O sea, puedo llegar al grado 5 que implica operación, trasplantes, internamiento”, afirmó.

PerúCheck revisó la normativa sanitaria vigente y la información oficial del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress) y encontró que no existe el grado 5, así como tampoco el servicio de internamiento en los Hospitales de la Solidaridad.

¿Qué dice el Ministerio de Salud sobre las categorías?

El sistema de salud peruano reconoce únicamente tres niveles de atención, de acuerdo con la Norma Técnica de Salud N.° 021-MINSA-DGSP-V.03. Estos se definen según la complejidad de los servicios, la especialización del personal y la capacidad tecnológica de los establecimientos.

PerúCheck conversó con el exdirector regional de Salud de Cajamarca, Juan Víctor Valencia, quien confirmó que en el país no se ha registrado la categoría “grado 5” para calificar a los establecimientos de salud. “La última norma vigente detalla los tres niveles de atención, pero no llega al quinto nivel, y la mayoría de los establecimientos de salud de los Hospitales de la Solidaridad son I-3”, explicó.

De acuerdo a la página informativa de los Hospitales de la Solidaridad, parte del servicio es la cirugía, pero esto no responde a procedimientos quirúrgicos de alta complejidad. “Los Hospitales de la Solidaridad no tienen internamiento, esto significa que no se puede hospitalizar. Las cirugías que ofrecen son ambulatorias”, destacó Valencia.

¿Qué nivel tienen los Hospitales de la Solidaridad?

PerúCheck realizó un análisis de una base de datos elaborada a partir del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Perú (Renipress), que incluye 37 Hospitales de la Solidaridad a nivel nacional y que muestra que la mayoría de estos establecimientos se concentran en el primer nivel de atención, principalmente en la categoría I-3. Otros figuran como I-2 o no cuentan con una categorización sanitaria vigente.

Distribución porcentual de los Hospitales de la Solidaridad según categoría de establecimiento

Hospitales de la Solidaridad no pueden realizar trasplantes por falta de espacios para internamiento

El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, también mencionó que en los Hospitales de la Solidaridad se pueden realizar trasplantes; sin embargo, de acuerdo a la información pública, ninguno de los establecimientos registrados por Renipress tiene capacidad de internamiento.

Esto se debe a que los establecimientos mencionados no alcanzan el segundo o tercer nivel de atención, los cuales requieren hospitalización, atención de alta complejidad, unidades críticas y equipamiento especializado.

Marco Almerí, especialista en salud pública, explicó a PerúCheck que los Hospitales de la Solidaridad no tienen capacidad de hospitalización ni ambientes adecuados para internamiento. Según señaló, la mayoría funciona en “espacios precarios” que no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa sanitaria, como instalaciones adecuadas de agua o desagüe.

Almerí precisó que estos establecimientos brindan un servicio rápido y de bajo costo, pero limitado a enfermedades básicas. “Lo que resuelven son patologías de la primera capa de atención, como faringitis, diarreas o dermatitis, que forman parte de la carga habitual de enfermedad”, indicó.

Distribución porcentual de los Hospitales de la Solidaridad según tipo de establecimiento

Si bien reconoció que en algunos casos se realizan diagnósticos iniciales —como detección de hipertensión arterial o arritmias—, aclaró que no pueden dar continuidad a tratamientos complejos. “No tienen los ambientes ni los equipos necesarios, por lo que los pacientes suelen ser derivados a consultas privadas o clínicas con las que tienen convenios”, señaló.

El especialista también advirtió que los Hospitales de la Solidaridad no forman parte del Sistema Nacional de Salud, lo que impide procesos formales de referencia y contrarreferencia con establecimientos del Minsa o EsSalud.

Respecto a la categorización, Almerí explicó que estos establecimientos no pueden acceder a categorías superiores porque no se someten a la evaluación del sistema nacional ni cumplen con los requisitos estructurales, de personal y equipamiento exigidos por la norma técnica. “Por ejemplo, una categoría I-4 requiere hospitalización y salas de observación, condiciones que los Hospitales de la Solidaridad no cumplen”, dijo.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato López Aliaga, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Oferta de atención y servicios ambulatorios

Los Hospitales de la Solidaridad se han consolidado como una alternativa de atención ambulatoria ampliamente utilizada por la población. De acuerdo a la Resolución Gerencial N° 37-25-GG-SISOL/MML, esta red atiende a más de 11 millones de personas al año, con un promedio de 40,000 atenciones diarias, especialmente en distritos con limitada oferta de servicios públicos. Su modelo se basa en consultas rápidas, precios accesibles y una amplia cobertura territorial en Lima Metropolitana, el Callao y diversas regiones del país.

La red ofrece una variedad de especialidades médicas y servicios complementarios orientados a resolver problemas de salud frecuentes, incluyendo psicología, nutrición, rehabilitación física y odontología, lo que permite cubrir necesidades de salud ambulatoria de la población.

Calificación

La normativa peruana reconoce tres niveles de atención en salud y los Hospitales de la Solidaridad no cuentan con la infraestructura, capacidad de hospitalización ni integración al sistema nacional necesarias para superar el primer nivel. Además, no existe la categoría “grado 5”, como refirió el candidato de Renovación Popular. Según especialistas, los Hospitales de la Solidaridad resuelven problemas básicos de salud. Por tanto, PerúCheck califica la declaración del candidato Rafael López Aliaga como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.