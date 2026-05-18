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Resumen

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Por Perú Check

En el plan de gobierno de Renovación Popular, en la sección de Lucha contra la pobreza y la discapacidad, PerúCheck halló que el partido señala que “25% de los niños menores de 3 años sufren de desnutrición crónica”. Las cifras son imprecisas.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.