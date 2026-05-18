En el plan de gobierno de Renovación Popular , en la sección de Lucha contra la pobreza y la discapacidad, PerúCheck halló que el partido señala que “25% de los niños menores de 3 años sufren de desnutrición crónica”. Las cifras son imprecisas.

Renovación Popular es uno de los partidos políticos que ha logrado alcanzar escaños en el Senado y la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026, por lo que sus parlamentarios tendrán incidencia en políticas públicas relacionadas con asuntos de desnutrición.

¿Cuál es la situación real de la salud de los niños?

De acuerdo con el informe ‘Desarrollo Infantil Temprano en menores de 6 años de edad’ , basado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la cifra de 25% mencionada por Renovación Popular no representa el promedio nacional actual en la categoría de menores de 3 años con desnutrición crónica.

De acuerdo con el gráfico N.° 22 de la ENDES 2024, la desnutrición crónica en niños menores de 3 años alcanzó el 13,8% a nivel nacional durante el 2024. El informe también detalla diferencias según área de residencia: en zonas urbanas la cifra fue de 10,1%, mientras que en áreas rurales llegó a 22,2%. En este último caso, se acerca al porcentaje señalado por Renovación Popular.

Sin embargo, el dato más cercano al 25% corresponde a años anteriores. En el año 2020 el porcentaje de niños menores de 3 años con desnutrición crónica sí era de 25,1%, pero esta cifra ha venido disminuyendo con el paso de los años.

¿De dónde proviene el dato cercano al 25% en el 2024?

El mismo informe del INEI señala que la desnutrición crónica es más frecuente entre niños cuyas madres tienen educación primaria o menor. En ese grupo específico, el indicador sí alcanza el 25,9% en 2024 y 25,2% en 2023.

Es decir, el porcentaje de 25% sí figura en la ENDES 2024, pero no corresponde al total de niños menores de 3 años del país, sino únicamente a un segmento particular de la población.

Además, la evolución histórica de la ENDES muestra que la desnutrición crónica infantil en el Perú se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Entre 2019 y 2024, el indicador nacional fluctuó entre 12,5% y 13,8%.

¿Y qué pasa con la anemia?

Para evitar confusiones, es importante diferenciar la desnutrición crónica de la anemia, ya que se trata de indicadores distintos. PerúCheck conversó con la nutricionista Nataly Aguilar, quien explicó que son problemas de salud distintos que se pueden presentar en la misma persona.

“En los principales casos, la anemia se presenta por la deficiencia de consumo de alimentos altos en hierro, mientras que la desnutrición crónica infantil es un problema de salud crónico de larga data relacionado a la deficiencia de alimentos que aportan proteínas”, detalló.

Según la ENDES 2024, la anemia sí presenta cifras considerablemente más altas: afecta al 43,7% de niños de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional. Además, el porcentaje es mayor en zonas rurales (51,9%) que en áreas urbanas (40,2%).

La especialista en temas nutricionales afirmó que las consecuencias también son distintas. “En el caso de los niños que tienen anemia, éstos no tienen la capacidad intelectual para poder concentrarse. En el caso de la desnutrición crónica, esta se manifiesta con un retardo del crecimiento”, explicó.

La crítica situación de la salud de los niños en Perú

Además de la desnutrición crónica, especialistas advierten que el Perú enfrenta otras formas de malnutrición que afectan especialmente a la infancia. Un informe del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) señala que, a cinco años de la pandemia, la situación alimentaria del país “todavía se mantiene crítica” y que los niveles de hambre vienen marcando “récords históricos” en el presente siglo.

El documento precisa que, aunque la desnutrición crónica infantil muestra una reducción progresiva a nivel nacional, persisten profundas brechas entre zonas urbanas y rurales.

El informe también advierte que la anemia continúa siendo uno de los problemas nutricionales más extendidos en la población infantil peruana. Según CEPES, en 2024 el 43,7% de niños entre 6 y 35 meses presentó anemia, mientras que en zonas rurales la prevalencia ascendió a 48,4%. Además, identifica como factores asociados los bajos ingresos, la residencia rural, la limitada provisión de servicios básicos y el nivel educativo de la madre.

Conclusión

No es cierto, en términos generales, que el 25% de los niños menores de 3 años sufren desnutrición crónica en el Perú, como figura en el plan de gobierno de Renovación Popular. Según la ENDES 2024, la prevalencia nacional es de 13,8%. El porcentaje cercano al 25% corresponde únicamente a menores cuyas madres tienen educación primaria o menor.

Por este motivo, PerúCheck califica la afirmación del plan de gobierno de Renovación Popular como imprecisa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.