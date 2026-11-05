El plan de gobierno de Renovación Popular para Lima 2027–2030 contiene problemas en su diagnóstico del transporte. PerúCheck revisó las afirmaciones sobre viajes en transporte público, capacidad de pasajeros, número de líneas, accidentes de tránsito y condiciones para poner en funcionamiento el tren Lima–Chosica.

Para el contraste se consideraron fuentes publicadas hasta el 19 de junio de 2026, fecha de publicación del plan de gobierno. Se consultaron documentos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La evaluación distingue lo que cuenta cada registro: viajes, rutas, capacidad horaria, accidentes o personas.

PerúCheck / Verificación

✓ Infografía de verificación · Fuentes y páginas desplegables. Consulta el detalle de los cuadros aquí.

PerúCheck: Renovación Popular y los principales errores sobre transporte del plan de gobierno para Lima

Son 43,786 accidentes registrados en 2024, no personas accidentadas, como señala Renovación Popular

En la página 46 de su plan , Renovación Popular sostiene que durante el año 2024 fueron afectadas 43.786 personas por accidentes de tránsito en Lima . Atribuye el dato al Boletín Estadístico Anual de Siniestralidad Vial 2024 del MTC .

Sin embargo, el Anexo 01 del informe del INEI sobre criminalidad, seguridad ciudadana y violencia del cuarto trimestre de 2024 , publicado en setiembre de 2025 , clasifica esa misma cantidad como accidentes registrados. La fila del departamento de Lima consigna 43,786 de estos en 2024 .

La ATU también comunicó ese dato el 16 de noviembre de 2025 . Al citar al Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC, informó que la región Lima concentró 43,786 siniestros . Tampoco los presentó como un recuento de personas afectadas.

Para Lima Metropolitana, el visor del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC registra 40.432 siniestros en 2024, con 20.477 personas lesionadas y 333 fallecidas: 20.810 víctimas en total. Estas cifras corresponden a un ámbito distinto del registro departamental de 43.786 siniestros citado antes. No deben confundirse siniestros con personas afectadas ni trasladarse cifras entre ámbitos geográficos.

Un accidente puede involucrar a varias personas y dejar distintas cantidades de lesionados o fallecidos. Por eso, la cifra de Renovación es falsa.

Renovación Popular se equivoca en cifra sobre pasajeros por hora

En la página 43 del plan , el plan de gobierno del partido afirma que los buses, microbuses y medios de para transporte —taxis, mototaxis y colectivos— sólo permiten llevar entre 3.000 y 4.000 pasajeros por hora . Añade que eso no representa ni el 5 % de la demanda . El párrafo no identifica una vía, corredor o sentido de circulación para esa comparación.

Sin embargo, el propio Plan Regulador de Rutas de la ATU , publicado en diciembre de 2024, registra para Lima y Callao cientos de miles de viajes en transporte público para una hora punta como las siete de la mañana. Para este horario, su cuadro consigna 466,326 viajes en ómnibus, 491, 522 en microbús o coaster y 338, 536 en combi .

¿De dónde surge la confusión de Renovación Popular? El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima ( PLANMET) aprobado mediante la Ordenanza 2499-2022 delimita un indicador semejante. En su página 65, atribuye a los corredores complementarios del Metropolitano una capacidad de 3.000 a 5.000 pasajeros por hora y sentido . Es una referencia a esos servicios, no una suma de la capacidad de todos los buses, microbuses, taxis y colectivos de la ciudad.

PERÚCHECK · TRANSPORTE EN LIMA Y CALLAO

Pasajeros por hora y viajes en hora punta: ¿qué mide cada cifra?

Contraste entre el plan municipal de Renovación Popular, el PLANMET y el Plan Regulador de Rutas de la ATU.

Fuente / servicio Cifra Alcance del dato Renovación Popular 3.000–4.000

pasajeros/hora Atribuido en conjunto a buses, microbuses, taxis, mototaxis y colectivos, sin precisar corredor ni sentido. Renovación Popular Menos del 5 %

de la demanda El párrafo no identifica qué demanda emplea como referencia ni el periodo de comparación. PLANMET 2040 3.000–5.000

pasajeros/hora

y sentido Capacidad referida a corredores complementarios

por hora y sentido

, no a todos los servicios de la ciudad. ATU · VIAJES GENERADOS A LAS 7:00 A. M. (LIMA Y CALLAO) Ómnibus 466.326

viajes Viajes generados en hora punta; no mide la capacidad de un corredor. Microbús / coaster 491.522

viajes Viajes generados en hora punta; no mide la capacidad de un corredor. Combi 338.536

viajes Viajes generados en hora punta; no mide la capacidad de un corredor.

Cómo leer las cifras: los viajes generados que registra la ATU no son equivalentes a la capacidad operativa expresada en pasajeros por hora y sentido en el PLANMET. Compararlos directamente como si fueran la misma unidad puede inducir a error.

Ver fuentes originales y páginas: Plan municipal de Renovación Popular (p. 43). ATU, Plan Regulador de Rutas (p. 71). PLANMET 2040 (página del PDF 68; página impresa 65).

No hay registros de que en Lima operen 600 rutas de transporte, como señala el plan de gobierno municipal de Renovación Popular

La página 44 del documento actual señala que en Lima operan unas 600 líneas de transporte . La agrupación utilizó la misma cifra en la página impresa 49 de su plan para las elecciones de 2022 .

Antes de junio de 2026, el corte de esta revisión, la ATU había comunicado inventarios menores para el transporte convencional autorizado de Lima y Callao. Lo había hecho en 2024, 2025 y 2026.

Rutas de transporte público reportadas por la ATU en Lima y Callao (2024–2026)

Fuente: comunicaciones de la ATU de 2024, 2025 y 2026.

Cabe resaltar que el documento no precisa si se refiere a las rutas autorizadas. Sin embargo, la cifra de 600 no coincide con los inventarios del universo autorizado.

No hay registro de que el transporte público represente el 52% de los viajes totales hechos en Lima, como afirma Renovación Popular

En la página 42 de su plan , Renovación Popular afirma que el transporte público representa el 52% de los viajes totales (es decir, cuando un pasajero va de un punto hacia otro). El mismo porcentaje aparece en la página impresa 47 de su documento electoral de 2022 . El texto actual no precisa el lugar de dónde extrajo la información.

Los datos que PerúCheck halló, por el contrario, desmienten lo señalado por el partido. La ATU informó el 7 de mayo de 2024 que el transporte público atendía el 42,8 % de los viajes diarios de Lima y Callao . El Volumen I definitivo del Plan de Movilidad Urbana, difundido en diciembre de 2025 , mantiene un reparto de 37,6 % para transporte público convencional y 5,2 % para transporte masivo . Estas cifras son por lo menos nueve puntos porcentuales menores que lo afirmado por el partido. Cabe resaltar que el ámbito de esos resultados es Lima y Callao.

PerúCheck también procesó el visor público de la encuesta de movilidad de la ATU . Al sumar ómnibus, microbús, combi, corredores, Metropolitano, alimentadores y tren, obtuvo una participación de 42,44 % para viajes que comienzan y terminan en Lima y 43,02 % para los que tienen su origen Lima .

¿De dónde podría provenir el error? Si se agrupan ómnibus, microbús, combi, taxi, taxi por aplicativo, mototaxi y colectivo, se alcanza el 51,91 % de los viajes con origen en Lima . Ese valor redondea al porcentaje del plan, pero omite Metro, Metropolitano, corredores y alimentadores.

PERÚCHECK · MOVILIDAD EN LIMA

El 52% del plan de Renovación Popular frente a las cifras de la ATU

Participación de los viajes según el documento electoral, las mediciones oficiales y los cálculos de PerúCheck. El resultado cambia según el territorio y los medios de transporte incluidos.

Fuente / fecha Porcentaje Alcance y definición Renovación Popular

Plan 2027–2030 52 % Participación atribuida al transporte público en los viajes totales.

No precisa tabla, año de medición ni clasificación de modos. Renovación Popular

Plan de 2022 52 % El mismo porcentaje aparece en la página impresa 47 del anterior plan municipal. ATU · REFERENCIAS OFICIALES PARA LIMA Y CALLAO ATU

7 de mayo de 2024 42,8 % Porcentaje de viajes diarios atendidos por el transporte público en Lima y Callao. Plan de Movilidad Urbana

Volumen I · 2025 37,6 % Participación del transporte público convencional dentro del reparto de viajes de Lima y Callao. Plan de Movilidad Urbana

Volumen I · 2025 5,2 % Participación del transporte masivo. Junto al 37,6 % de transporte convencional, suma 42,8 %. PERÚCHECK · CÁLCULOS PROPIOS A PARTIR DEL VISOR PÚBLICO DE LA ATU Viajes Lima–Lima

Cálculo PerúCheck 42,44 % Viajes que comienzan y terminan en la provincia de Lima. Incluye ómnibus, microbús, combi, corredores, Metropolitano, alimentadores y tren. Origen Lima

Cálculo PerúCheck 43,02 % Viajes con origen en la provincia de Lima usando el mismo grupo de modos de transporte público de la fila anterior. Origen Lima

Agrupación alternativa 51,91 % Incluye ómnibus, microbús, combi,

taxi, taxi por aplicativo, mototaxi y colectivo. No incluye Metro, Metropolitano, corredores ni alimentadores.

Cómo interpretar la comparación: el 51,91 % se aproxima al 52 % del plan, pero corresponde a una selección diferente de medios. Esa coincidencia no demuestra que el partido usara esa clasificación. Tampoco deben confundirse cifras de Lima y Callao con cálculos restringidos a la provincia de Lima.

Ver fuentes y criterios utilizados: Documentos electorales: plan municipal 2027–2030, p. 42 y plan anterior, página impresa 47. Mediciones oficiales: ATU, comunicación del 7 de mayo de 2024 y Plan de Movilidad Urbana, Volumen I, p. 158 del PDF.

Los porcentajes 42,44 %, 43,02 % y 51,91 % son cálculos de PerúCheck a partir del visor de la encuesta de movilidad de la ATU, no porcentajes provinciales publicados como tales por la autoridad.

Es impreciso que el tren Lima-Chosica requiera “adecuaciones en infraestructura menores”

En la propuesta 42 de la página 78 de su plan , Renovación Popular sostiene que el material ferroviario conseguido por la Municipalidad de Lima solo requiere «adecuaciones en infraestructura menores» para funcionar .

Sin embargo, el comunicado del MTC del 31 de marzo de 2026 describe varios componentes para operar un servicio de pasajeros: estaciones, paraderos, recaudo, señalización automática, barreras o dispositivos de seguridad en cruces y segregación del derecho de vía. También identifica la necesidad de modificar el contrato de concesión para acondicionar la infraestructura.

El MTC también había advertido en setiembre de 2025 que la vía no estaba segregada, carecía de estaciones y paraderos adecuados, señalización automática y cruces a nivel seguros; además, señaló ocupaciones del derecho de vía y la existencia de una sola vía operativa. La mesa técnica del proyecto identificó la necesidad de un expediente técnico, pasos a nivel automatizados e inversiones para garantizar la seguridad del servicio.

El plan partidario no explica qué obras, presupuesto o conformidades sustentan calificar como menores esas adecuaciones. La documentación revisada permite establecer que la puesta en servicio exigía componentes de seguridad e infraestructura; no basta con acreditar mantenimiento o movimiento de trenes.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original y el detalle de los cuadros haz clic aquí.