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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Perú Check

El plan de gobierno de Renovación Popular para Lima 2027–2030 contiene problemas en su diagnóstico del transporte. PerúCheck revisó las afirmaciones sobre viajes en transporte público, capacidad de pasajeros, número de líneas, accidentes de tránsito y condiciones para poner en funcionamiento el tren Lima–Chosica.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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