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PerúCheck analiza las declaraciones del prófugo Vladimir Cerrón
PerúCheck analiza las declaraciones del prófugo Vladimir Cerrón
Por Perú Check

Durante una entrevista en Al Día con Willax, el 19 de marzo, el candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al comentar sobre su situación de prófugo ante un pedido de prisión preventiva, declaró:

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.