Francisco Petrozzi, renunciante parlamentario de Fuerza Popular, explicó este viernes los principales motivos que lo llevaron a alejarse de la bancada con la que llegó al Congreso de la República.

En diálogo con Canal N, indicó que creyó en el proyecto que le propuso Fuerza Popular, pero que, a la fecha, se han hecho menos esfuerzos que los que se deberían haber realizado para mejorar la vida de los peruanos.

“Siento y admito también parte de culpa que me toca porque no hemos cumplido”, consideró, para luego referir que uno de los errores de la bancada de Fuerza Popular ha sido promover la confrontación y respaldar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Confrontación, discordar, no consensuar y no apoyar. El Poder Legislativo existe para apoyar al Poder Ejecutivo. Tú puedes ser oposición y puede decir que no te parece cómo estás haciendo esto. No siento que haya sido así”, indicó.

“Ya últimamente, cuando yo empecé a ver la lentitud con el tema de [César] Hinostroza, el evidente sesgo en la opinión sobre [Pedro] Chávarry, que va en contra de lo que opina la gran mayoría del país, ya empecé en pensar que no podía ser parte de todo esto”, cuestionó.

Sin embargo, dijo que la mayoría de sus proyectos de ley han sido aprobados y que ha hecho amigos en el Congreso, por lo que no se siente solo, sino “independiente”.

“Siento que a partir de ahora nadie me va a poder decir que le enseñe mi voto a una cámara, cosa que me humilló profundamente en el mes de julio. Recuerdo mi primer uso de la palabra en el Parlamento, que fue hermosísimo cuando yo a Jorge Nieto le dije que me sentía muy complacido de que hubiera sido elegido él como ministro de Cultura”, explicó.

“Los gremios literarios y artísticos del país compartían mi felicidad [sobre la elección de Nieto]. Recibí, de inmediato, un mensaje a decirme que Nieto había sido enemigo de nuestra campaña. Me callé la boca seis meses. No intervine nunca más en el Parlamento, porque tenía miedo de que no les gustara lo que yo decía”, destacó.

En otro momento, criticó que se haya aprobado rápidamente la propuesta que permite a los adultos mayores salir de prisión con libertad bajo vigilancia, norma que podría favorecer al ex presidente Alberto Fujimori.

“Yo estoy de acuerdo con esa ley, pero que siga el trámite que tiene que seguir cualquier proyecto de ley que presenta un congresista. Me paré y me fui [en la votación], porque no quería ser presionado a hacer lo que yo no quería hacer”, comentó.

“Cuando se habló de esto yo estaba muy mal de la laringe. Sigo muy mal de la garganta. Le dije [a Úrsula Letona] prácticamente sin voz que yo con esto no los iba a acompañar, que yo no iba a estar presente. Se me dijo que esto no era un club de amigos, que era un partido político y que las decisiones eran colegiadas”, remarcó.

Finalmente, Francisco Petrozzi manifestó que Daniel Salaverry, presidente de Congreso, recién comienza su mandato en el Legislativo y que es “un hombre joven y con visos de independencia”.

“Es un hombre que quiere hacer bien las cosas y que yo desde aquí lo insto a tener los pantalones de hacerlo bien y no dejarse dominar por ninguna cúpula de ningún movimiento político. Y sabemos que si algo sucede con este presidente del Congreso tenemos que investigar por qué y debido a quién”, sentenció.